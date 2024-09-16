Что изменилось по налогу на прибыль: обзор поправок в НК. ❗Открытый доступ

Приняты законы с масштабными поправками в НК:

Ранее мы разбирали изменения по НДФЛ, по страховым взносам и УСН.

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