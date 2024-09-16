Что изменилось по налогу на прибыль: обзор поправок в НК. ❗Открытый доступ

Что случилось
Приняты законы с масштабными поправками в НК:
Ранее мы разбирали изменения по НДФЛ, по страховым взносам и УСН.
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Ставка
Ставка налога на прибыль выросла с 20% до 25%:
8% — в федеральный бюджет;
17% — в региональный бюджет.
Новая ставка применяется с 2025 года.
Базу для нее надо считать исходя из доходов и расходов, признанных в 2025 году, поясняет Минфин в письме от 09.08.2024 № 03-03-05/74835.
Ставка для IT-компаний
В 2024 году аккредитованные IT-компании применяют ставку налога на прибыль 0%. С 2025 года действие этой льготы прекращается, но ставка все равно будет льготной:
5% — в федеральный бюджет;
0% — в региональный бюджет.
Доходы IT-компаний
Для IT-компаний изменили перечень профильных доходов, которые входят в расчет доли 70% для льготной ставки налога на прибыль.
Действующий перечень мы разбирали здесь.
В профильные доходы включают оказание услуг в интернете на своем ПО, но есть такое исключение — реклама услуг такси и общепита. Уточнили, что заказчиком может быть как ИП, так и организации. В любом случае такие доходы для льготы не учитывают.
Также для льготы запретили учитывать доходы от ПО, разработанного в группе компаний, если разработчик — иностранная фирма или иностранный гражданин, а также физлицо без гражданства.
ФИНВ
С 2025 года вводится федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль.
Он может составить до 50% от стоимости ОС и НМА или расходов на их модернизацию.
Правительство скоро утвердит:
категории налогоплательщиков, которые могут применять ФИНВ;
категории объектов ОС и НМА, к которым применяется ФИНВ;
характеристики группы, в которую входят налогоплательщики;
порядок и условия применения ФИНВ;
порядок определения величины ФИНВ.
Двойные расходы
Для некоторых расходов, которые сейчас можно учитывать с коэффициентом 1,5, с 2025 года будет коэффициент 2.
Это такие расходы:
на ОС, которые относятся к сфере искусственного интеллекта (при формировании первоначальной стоимости);
на НМА в виде исключительных прав на ПО (при формировании первоначальной стоимости);
на НИОКР из перечня;
на права использования ПО из российского реестра.
Курсовые разницы
Особый порядок учета курсовых разниц продлили до 2027 года.
Положительные и отрицательные курсовые разницы по валютной задолженности, будут по-прежнему учитываются в доходах или расходах только на дату погашения этой задолженности.
Торговый сбор
Уменьшать налог на прибыль на торговый сбор теперь можно независимо от факта его уплаты.
Причем эта норма заработала задним числом — с 01.01.2024. То есть, уже при сдаче декларации за 9 месяцев 2024 года можно уменьшить налог на неуплаченный торговый сбор.
Необлагаемые доходы
Расширили перечень необлагаемых налогом доходов. Туда включили доходы в виде прекращенных в 2024–2025 годах обязательств:
по договору купли-продажи акций (долей) российских компаний, если продавец — инофирма или иностранный гражданин, в случае принятия решения о прощении долга;
связанных с выплатой иностранному участнику ООО действительной стоимости доли при выходе или исключении по суду в 2022–2025 годах из состава участников.
Декларация
С отчета за 1 квартал 2025 года надо будет сдавать новую форму декларации по налогу на прибыль. Проект опубликован на федеральном портале.
В частности, в приложении №7 к листу 02 декларации по налогу на прибыль будет новый раздел Д «Расчет федерального инвестиционного налогового вычета».
В приложении № 1 к листу 02 (доходы) больше не потребуется выделять выручку от реализации покупных товаров, строка 012 приложения исключается.
В приложении № 2 к листу 02 (расходы) будет новая строка 045, в которой отражают расходы с применением повышающих коэффициентов (в частности, приобретение ПО).
В подразделах 1.1 и 1.2 Раздела 1 добавлены реквизиты «Код субъекта РФ» и «КПП организации, обособленного подразделения».
В новой декларации надо будет использовать КБК только из утвержденного перечня, что снизит риск ошибок.
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