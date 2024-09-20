Как оформить отзыв из отпуска

Разбираемся, при каких условиях возможен отзыв сотрудника из отпуска.

Как оформить отзыв работника из отпуска

Возможность отзыва из отпуска предусмотрена статьей 125 ТК. При этом отзыв работника из отпуска возможен только с согласия работника.

В трудовом законодательстве не сказано, как оформить согласие сотрудника на отзыв из отпуска. Чтобы избежать возможных претензий проверяющих, оформите согласие сотрудника письменно в виде его заявления в произвольной форме.

Когда нельзя отозвать из отпуска

Отозвать сотрудника можно только из ежегодного оплачиваемого отпуска.

Если сотрудник ранее использовал отпуск частями, меньше 14 дней каждая, отозвать его из оставшейся части отпуска на 14 дней работодатель не вправе, так как сотрудник уже не сможет полностью использовать эту часть отпуска, что приведет к нарушению по ст. 125 ТК.

Порядок оформления отзыва из отпуска

Порядок оформления отзыва из отпуска работодателем:

Получить служебную записку от руководителя.

Составьте письменное уведомление работника с указанием причин.

Приказ об отзыве составить в произвольной форме и подписать у руководителя.

На основании приказа внесите записи в график отпусков и личную карточку сотрудника.

Пересчитать сумму отпускных выплат, а также НДФЛ и сумму страховых взносов, начисленных на сумму отпускных.

Если сотрудник согласен прервать отдых, работодатель обязан предоставить ему другое время отдыха в текущем году, присоединить неиспользованные дни к следующему отпуску.

Выбор времени отдыха остается за сотрудником.