Когда у продавца на УСН образуется доход, если покупатель платит картой

Источник: Бухгалтерия.ру

Эквайринг позволяет принимать оплату за товары и оказанные услуги по банковским картам. Принимать оплату по картам могут практически все участники рынка: организации, ИП, госструктуры.

Компании с оборотом свыше 60 млн рублей обязаны подключить эквайринг, то есть, предоставить своим клиентам или покупателям возможность оплачивать товары и услуги картой.

Процесс оплаты картой не означает мгновенный перевод денег с карты покупателя на счет компании. Суммы, перечисленные клиентом со своей карты, поступают на расчетный счет продавца на следующий день.

Сложности возникают у фирм на УСН, когда оплата проведена «на стыке» кварталов. Платеж прошел последним днем квартала, а зачислен на расчетный счет продавца на следующий день — в первый день нового квартала. Возникает вопрос, когда учесть доход? На него Минфин ответил еще в 2020 году в письме от 10.02.2020 № 03-11-11/8398.

П. 1 ст. 346.17 НК установлено, что датой получения доходов фирмы или ИП на УСН признается день поступления денежных средств на счет в банке или в кассу. Соответственно, если покупатель оплатил товар, работы, услуги пластиковой картой продавец на УСН учитывает доходы от реализации в момент поступления денежных средств на его расчетный счет.

Для корректного расчета налога на УСН в доходах учитывают всю сумму, которую покупатель перевел за оплату товара, хотя сам продавец получает на счет деньги за вычетом комиссии по услугам эквайринга.