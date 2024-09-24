Когда у продавца на УСН образуется доход, если покупатель платит картой

Источник: Бухгалтерия.ру
Эквайринг позволяет принимать оплату за товары и оказанные услуги по банковским картам. Принимать оплату по картам могут практически все участники рынка: организации, ИП, госструктуры.
Компании с оборотом свыше 60 млн рублей обязаны подключить эквайринг, то есть, предоставить своим клиентам или покупателям возможность оплачивать товары и услуги картой.
Процесс оплаты картой не означает мгновенный перевод денег с карты покупателя на счет компании. Суммы, перечисленные клиентом со своей карты, поступают на расчетный счет продавца на следующий день.
Сложности возникают у фирм на УСН, когда оплата проведена «на стыке» кварталов. Платеж прошел последним днем квартала, а зачислен на расчетный счет продавца на следующий день — в первый день нового квартала. Возникает вопрос, когда учесть доход? На него Минфин ответил еще в 2020 году в письме от 10.02.2020 № 03-11-11/8398.
П. 1 ст. 346.17 НК установлено, что датой получения доходов фирмы или ИП на УСН признается день поступления денежных средств на счет в банке или в кассу. Соответственно, если покупатель оплатил товар, работы, услуги пластиковой картой продавец на УСН учитывает доходы от реализации в момент поступления денежных средств на его расчетный счет.
Для корректного расчета налога на УСН в доходах учитывают всю сумму, которую покупатель перевел за оплату товара, хотя сам продавец получает на счет деньги за вычетом комиссии по услугам эквайринга.
Полная сумма должны быть внесена в КУДиР. Принять «в минус» комиссию могут только «упрощенцы» с объектом «доходы минус расходы». Эту сумму они также вправе отразить в книге учета.
Если вы вносите в учетную программу данные только на основании банковской выписки, велика вероятность ошибки. В выписке указаны суммы за минусом комиссии банка за эквайринг. Хотя многие бухгалтерские программы это учитывают и прибавляют сумму комиссии к сумме платежа.
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