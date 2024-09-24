Как выбрать банк для бизнеса

Пару лет назад Марьяна начала шить забавные мягкие игрушки и необычную детскую одежду и выкладывать фото в соцсетях. Со временем ей все чаще стали задавать вопрос: «Какая милая вещь! А можно заказать такую же?». Девушка решила не ограничиваться продажами в инстаграме и открыть онлайн-магазин. Теперь перед ней стоит множество задач. Рассказываем, какие из них можно решить с помощью банка.

Что нужно учитывать при выборе банка для бизнеса

Можно выделить несколько ключевых параметров.

Надежность. Необходимо убедиться в том, что у банка есть лицензия и он входит в систему страхования вкладов (ССВ). Если банк — участник ССВ лопнет, индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия смогут вернуть деньги со своих счетов в пределах 1,4 млн рублей.

В случаях, когда обороты бизнеса больше, нужно либо распределять денежные потоки по разным финансовым организациям, либо подойти к выбору банка еще тщательнее. Например, учесть его рейтинг надежности.

Набор услуг . Сегодня банки готовы стать для предпринимателя и бухгалтером, и IT-консультантом, и даже службой безопасности, которая проверит контрагентов.

Но не стоит соглашаться на все сразу. Важно тщательно оценить, какие услуги вам действительно понадобятся и на каких условиях их предоставляют. Например, Марьяну заинтересовал банк, который помогает с регистрацией ИП без похода в налоговую.

Сервис. Стоит заранее посмотреть отзывы о работе банка и самостоятельно протестировать разные каналы связи. Например, проверить, насколько быстро отреагируют на ваш вопрос по телефону горячей линии, в чате на сайте и в офисе банка. Если вы ведете бизнес в нескольких регионах с разными часовыми поясами, вам потребуется круглосуточная поддержка бизнеса.

Некоторые банки специализируются на работе с малыми предприятиями или с определенными отраслями. Например, предлагают бесплатное обслуживание счета для компаний с небольшим оборотом средств или кредиты на специальных условиях для фермеров.

Стоит заранее выяснить, какие банки предлагают подходящие вам льготные программы, предоставляют ли они кредиты с господдержкой и сможете ли вы на нее рассчитывать.

Какие услуги банки предлагают предпринимателям

Рассмотрим наиболее распространенные предложения банков.

Обслуживание бизнес-счета

Обычно банки не берут деньги за открытие счета. Некоторые из них предлагают и бесплатное обслуживание счета, но часто только первые несколько месяцев, а затем цена вырастает. Как правило, она зависит от размера бизнеса. Например, для предпринимателей с небольшим оборотом по счету — до 150 000–200 000 рублей в месяц — тариф не превышает тысячу рублей, а для крупных компаний может достигать нескольких тысяч рублей в месяц.

А вот за переводы и платежи комиссии есть всегда. Часто банки предлагают пакетные тарифы: в пакет включено и обслуживание счета, и какое-то количество транзакций, а за каждую операцию сверх лимита берут отдельную сумму.

Если бизнес Марьяны пойдет в гору и она захочет открыть офисы своего онлайн-магазина в нескольких городах, то для каждого филиала сможет завести отдельный счет.

Несколько счетов для разных подразделений фирмы или разной продукции нередко упрощают бухгалтерскую отчетность, а иногда и позволяют сэкономить за счет оптимального выбора тарифов.

Бизнес-карта

Такую карту привязывают к бизнес-счету. С ее помощью можно вносить и снимать деньги в банкоматах — эта опция называется «самоинкассация».

Пока бизнес невелик, Марьяна закупает ткани и фурнитуру в обычных магазинах, а не на фабриках. И чаще всего расплачивается картой. Покупатели же, наоборот, нередко предпочитают наличные — и Марьяне удобнее класть их на счет через банкоматы. Так что бизнес-карта ей очень пригодится.

Как правило, обслуживание карты входит в пакетный тариф. Но даже когда оно тарифицируется отдельно, то часто бывает бесплатным при соблюдении определенных условий: например, когда сумма на счете не опускается ниже установленной границы или, наоборот, обороты по счету превышают какой-то порог.

При оплате товаров и услуг картой банки не берут процент от суммы операции и не ограничивают размеры платежей. А вот на «обналичку» устанавливают лимиты и комиссии — от 0,1%. Но есть банки, которые позволяют снимать деньги бесплатно — и в своих, и в чужих банкоматах. Поэтому заранее уточните, какими банкоматами вы сможете пользоваться на выгодных условиях и удобно ли они расположены.

За внесение наличных на карту также обычно берут от 0,1%, но при этом часто разрешают пополнять счет с карты любого банка с минимальной (или нулевой) комиссией.

Не забудьте подключить СМС- или push-уведомления по операциям с картой, чтобы сразу узнавать о тех транзакциях, которые вы не совершали.

Онлайн-бухгалтерия

Это сервис, который может автоматически формировать счета и отчетные документы, рассчитывать и перечислять налоги, выплачивать зарплату сотрудникам и делать за них обязательные налоговые, пенсионные и социальные отчисления.

Многие банки предлагают онлайн-бухгалтерию своим клиентам-бизнесменам бесплатно в качестве приложения к пакетному тарифу.

Пока Марьяна работает сама на себя, такой сервис ей не нужен. Но если бизнес подрастет и она наймет в помощь подмастерьев, то платить налоги и зарплату сотрудникам будет удобнее с помощью бухгалтерского онлайн-сервиса банка.

Некоторые банки предлагают услуги персонального бухгалтера, который помогает вести учет, оформлять документы и консультирует онлайн или по телефону по финансовым вопросам. Эта услуга почти всегда платная, но иногда это выгоднее, чем нанимать собственного специалиста.

Эквайринг и онлайн-касса

Эквайринг позволяет принимать платежи с банковских карт. Комиссия за эквайринг обычно составляет 1–2% от суммы чеков за определенный период, чаще всего за месяц.

Каждый банк сам определяет ставку — она зависит от размера оборота бизнеса, сферы деятельности и других факторов (может учитываться даже репутация предприятия). Поэтому лучше заранее уточнить условия в разных банках и выбрать оптимальный вариант.

Нередко в пакете с эквайрингом можно получить в аренду кассовое оборудование, в том числе онлайн-кассу, которая автоматически передает данные в Федеральную налоговую службу (ФНС). Это удобно, потому что не приходится самостоятельно направлять в налоговую данные о каждой продаже. К тому же это делает бизнес прозрачным для ФНС — а значит, снижает риск блокировок счета из-за неуплаты налогов.

Пройдите тест на сайте налоговой, чтобы узнать, обязан ли ваш бизнес иметь кассовое оборудование. Это зависит от сферы деятельности, системы налогообложения и других критериев.

Марьяна для начала решила зарегистрироваться как самозанятая, а им необязательно заводить кассу. Но если она наймет себе помощников, ей придется перерегистрироваться, например в индивидуального предпринимателя, — и тогда нужно будет приобрести кассовое оборудование.

Подключение QR-платежей

Крупнейшие банки предлагают предпринимателям подключить QR-платежи. Это один из способов безналичных расчетов, которые можно использовать как в торговых точках, так и в онлайн-магазинах.

QR-платежи более выгодны по сравнению с платежами по карте. Они обойдутся вам максимум в 0,7% от суммы покупки, если банк проводит их через Систему быстрых платежей.

Кредиты для бизнеса

Для инвестиций или пополнения оборотных средств вам может потребоваться дополнительное финансирование. Банк, в котором обслуживается ваша компания, обычно готов одолжить деньги на выгодных условиях, потому что он уже знаком с вашим бизнесом.

В таком случае для одобрения заявки на кредит потребуется минимум документов и времени — банк уже видит вашу активность по счетам, может определить оборот бизнеса, и ему легче оценить риски, принять решение и установить процентную ставку.

Но лучше заранее, еще на этапе выбора банка, выяснить, какие у него условия по кредитам. Обязательно узнайте, участвует ли банк в государственных программах льготного кредитования малого и среднего бизнеса — по кредитам с господдержкой ставки ниже рыночных.

Стоит также уточнить, насколько оперативно банк рассматривает заявки на кредит и можно ли оформить их онлайн.

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Аккредитивы

Аккредитивы позволяют проводить расчеты по сделкам безопасно — банк гарантирует, что продавец получит деньги, если выполнит условия покупателя. Например, поставит товар. Такая форма расчетов защищает обоих контрагентов.

Эта услуга бывает актуальна при заключении контрактов на крупную сумму, особенно для бизнесменов, которые работают на экспорт.

Пока аккредитивы можно оформить только на бумаге, по специальной стандартной форме. Но в ближайшем будущем должны появиться также цифровые аккредитивы на базе технологии блокчейн. Тогда сделки с ними смогут перейти в онлайн.

Если планируете пользоваться такой формой расчетов, обязательно уточните тарифы и условия оформления аккредитивов в выбранном банке.

Факторинг

С помощью факторинга можно продавать товары с отсрочкой оплаты или в рассрочку. В этом случае банк сразу платит за товар поставщику, а покупатель обязуется вернуть банку деньги за счет будущей выручки.

Например, если какая-нибудь детская организация захочет в рассрочку выкупить у Марьяны всю партию игрушек, можно будет воспользоваться факторингом.

Факторинг помогает быстро получать выручку и обойтись без кредитов на пополнение оборотных средств. Стоит узнать, предлагает ли банк такую услугу и на каких условиях.

На какие дополнительные бонусы можно рассчитывать

Некоторые банки начисляют процент на остаток по счету, а также предлагают кешбэк — возвращают часть платежей по корпоративной карте.

Иногда банки в качестве бонуса к тарифу предлагают бесплатное обучение для ваших сотрудников. Например, по теме инвестиций или бухгалтерского учета.

Многие банки формируют пул партнеров, которые дают скидки их клиентам-предпринимателям. Это могут быть особые предложения от сотовых операторов, маркетинговых и рекламных агентств, IT-компаний.

Часто банки устраивают акции в канун праздников. Например, предлагают бесплатное обслуживание новым бизнес-клиентам на несколько месяцев или специальные тарифные планы. Следите за анонсами на сайтах банков, чтобы получить обслуживание на наиболее выгодных условиях.

Я выбрал банк. Как стать его бизнес-клиентом

Если у вас уже есть в этом банке счета, вклады или кредиты, открыть счет для бизнеса обычно можно через личный кабинет на сайте или мобильное приложение.

Новым клиентам придется прийти в отделение. Многие банки предлагают вызвать представителя банка к себе в офис либо на дом. Как правило, для этого достаточно заполнить анкету и оставить заявку на сайте.

Открыть бизнес-счет в большинстве крупных банков можно за один день. Но лучше уточнить заранее, сколько времени это займет и какие потребуются документы. Некоторые банки облегчают задачу потенциальным клиентам и могут с их согласия сами запросить информацию о предпринимателе, например в ФНС, в том числе в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Когда вы откроете счет, банк, скорее всего, предложит вам завести отдельный онлайн-кабинет для бизнеса или установить дополнительное приложение для предпринимателей. С их помощью вы сможете выбирать тарифные планы, подключать дополнительные услуги и консультироваться со специалистами банка по бизнес-вопросам.

Что делать, если банк не выполняет условия договора

В случаях, когда банк без предупреждения меняет тарифы обслуживания, отказывает в проведении операций или еще как-то ущемляет ваши права, пишите жалобу на него в Банк России.