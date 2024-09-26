Какие выплаты нужно провести при сокращении штата

Выплаты при сокращении штата
Сотруднику, увольняемому в связи с сокращением штата, необходимо выплатить:
Зарплату за дни, отработанные в месяце увольнения.
Компенсацию за неиспользованный отпуск.
Выходное пособие.
Компенсацию на время трудоустройства.
Если сотрудник не устроился на работу в течение второго и третьего месяца после увольнения, он может обратиться к работодателю за данной выплатой (ст. 178 ТК).
Обратите внимание, что о предстоящем увольнении работника нужно уведомить за 2 месяца.
Если договор с ним расторгается досрочно, то дополнительно нужно выплатить компенсацию в размере среднего заработка за период, оставшийся до даты увольнения, указанной в уведомлении (ст. 180 ТК).
Компенсация за неиспользованный отпуск
Рассчитайте эту выплату по формуле:
СДЗ х КНДО
где:
СДЗ — средний дневной заработок. Рассчитайте его в обычном порядке.
КНДО — количество неиспользованных дней отпуска.
Определите их в зависимости от того, сколько сотрудник проработал в организации (п. 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930):
от 5,5 месяцев (5 месяцев и 15 дней) и более — компенсация выплачивается в полном объеме (за 12 месяцев).
5,5 месяцев (5 месяцев и 14 дней) и менее — пропорционально отработанному времени.
Правило полной компенсации, по мнению Роструда, распространяется только на сотрудников, работающих в компании менее 11 месяцев. За второй и последующие годы работы компенсация рассчитывается пропорционально отработанному времени (письмо Роструда от 04.03.2013 № 164-6-1).
Минтруд придерживается иного мнения, указывая, что полная компенсация положена сотрудникам, отработавшим у работодателя не менее 11 месяцев как в первом году, так в последующие годы (письмо Минтруда от 02.11.2018 № 14-2/ООГ-8717).
Рекомендуем придерживаться позиции Минтруда и рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск в полном объеме всем сотрудникам, проработавшим в организации более 5,5 месяцев.
Выходное пособие
Выплачивается в размере среднемесячного заработка на период трудоустройства в течение первого месяца после увольнения.
Выходное пособие рассчитайте по формуле:
СДЗ х КД
где:
СДЗ — средний дневной заработок. Рассчитайте его в обычном порядке.
КД — количество рабочих и нерабочих праздничных дней в первом месяце после увольнения.
Сезонным работникам выходное пособие выплачивается за 2 недели после увольнения, а работникам на срочном трудовом договоре (до 2 месяцев) — не выплачивается вообще.
Компенсация на время трудоустройства
Выплачивается работнику, только если он не устроился на работу во 2 и 3 месяце (до 6 месяцев в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях) после увольнения.
За получением этой выплаты за 2 месяц нетрудоустройства работник должен обратиться к работодателю в течение 15 рабочих дней после его окончания.
Выплата компенсации за 3 месяц предоставляется в исключительных случаях с одобрения службы занятости. И для ее получения работник должен предъявить работодателю соответствующее решение данной службы.
Выплата пособия производится в течение 15 рабочих дней со дня обращения работника за ней (ст. 178 ТК).
Выплата компенсации за 2 и 3 месяц может быть проведена и без обращения сотрудника – единоразово, в день увольнения.
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