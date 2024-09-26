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Сокращение штата

Какие выплаты нужно провести при сокращении штата

Увольнение в связи с сокращением штата — одно из оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Разберем, какие выплаты необходимо произвести сотрудникам, отношения с которыми прекращаются по указанной причине.
Какие выплаты нужно провести при сокращении штата
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Выплаты при сокращении штата

Сотруднику, увольняемому в связи с сокращением штата, необходимо выплатить:

  • Зарплату за дни, отработанные в месяце увольнения.

  • Компенсацию за неиспользованный отпуск.

  • Выходное пособие.

  • Компенсацию на время трудоустройства.

Если сотрудник не устроился на работу в течение второго и третьего месяца после увольнения, он может обратиться к работодателю за данной выплатой (ст. 178 ТК).

Обратите внимание, что о предстоящем увольнении работника нужно уведомить за 2 месяца.

Если договор с ним расторгается досрочно, то дополнительно нужно выплатить компенсацию в размере среднего заработка за период, оставшийся до даты увольнения, указанной в уведомлении (ст. 180 ТК).

Компенсация за неиспользованный отпуск

Рассчитайте эту выплату по формуле:

СДЗ х КНДО

где:

  1. СДЗ — средний дневной заработок. Рассчитайте его в обычном порядке.

  2. КНДО — количество неиспользованных дней отпуска.

Определите их в зависимости от того, сколько сотрудник проработал в организации (п. 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930):

  • от 5,5 месяцев (5 месяцев и 15 дней) и более — компенсация выплачивается в полном объеме (за 12 месяцев).

  • 5,5 месяцев (5 месяцев и 14 дней) и менее — пропорционально отработанному времени. 

Правило полной компенсации, по мнению Роструда, распространяется только на сотрудников, работающих в компании менее 11 месяцев. За второй и последующие годы работы компенсация рассчитывается пропорционально отработанному времени (письмо Роструда от 04.03.2013 № 164-6-1).

Минтруд придерживается иного мнения, указывая, что полная компенсация положена сотрудникам, отработавшим у работодателя не менее 11 месяцев как в первом году, так в последующие годы (письмо Минтруда от 02.11.2018 № 14-2/ООГ-8717).

Рекомендуем придерживаться позиции Минтруда и рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск в полном объеме всем сотрудникам, проработавшим в организации более 5,5 месяцев.

Выходное пособие

Выплачивается в размере среднемесячного заработка на период трудоустройства в течение первого месяца после увольнения.

Выходное пособие рассчитайте по формуле:

СДЗ х КД

где:

  1. СДЗ — средний дневной заработок. Рассчитайте его в обычном порядке.

  2. КД — количество рабочих и нерабочих праздничных дней в первом месяце после увольнения.

Сезонным работникам выходное пособие выплачивается за 2 недели после увольнения, а работникам на срочном трудовом договоре (до 2 месяцев) — не выплачивается вообще.

Компенсация на время трудоустройства

Выплачивается работнику, только если он не устроился на работу во 2 и 3 месяце (до 6 месяцев в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях) после увольнения. 

За получением этой выплаты за 2 месяц нетрудоустройства работник должен обратиться к работодателю в течение 15 рабочих дней после его окончания. 

Выплата компенсации за 3 месяц предоставляется в исключительных случаях с одобрения службы занятости. И для ее получения работник должен предъявить работодателю соответствующее решение данной службы. 

Выплата пособия производится в течение 15 рабочих дней со дня обращения работника за ней (ст. 178 ТК).

Выплата компенсации за 2 и 3 месяц может быть проведена и без обращения сотрудника – единоразово, в день увольнения.

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