Какие выплаты нужно провести при сокращении штата

Обратите внимание, что о предстоящем увольнении работника нужно уведомить за 2 месяца.

Если договор с ним расторгается досрочно, то дополнительно нужно выплатить компенсацию в размере среднего заработка за период, оставшийся до даты увольнения, указанной в уведомлении (ст. 180 ТК).

Рассчитайте эту выплату по формуле:

СДЗ х КНДО

где:

Определите их в зависимости от того, сколько сотрудник проработал в организации (п. 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930):

5,5 месяцев (5 месяцев и 14 дней) и менее — пропорционально отработанному времени.

от 5,5 месяцев (5 месяцев и 15 дней) и более — компенсация выплачивается в полном объеме (за 12 месяцев).

Правило полной компенсации, по мнению Роструда, распространяется только на сотрудников, работающих в компании менее 11 месяцев. За второй и последующие годы работы компенсация рассчитывается пропорционально отработанному времени ( письмо Роструда от 04.03.2013 № 164-6-1 ).

Минтруд придерживается иного мнения, указывая, что полная компенсация положена сотрудникам, отработавшим у работодателя не менее 11 месяцев как в первом году, так в последующие годы (письмо Минтруда от 02.11.2018 № 14-2/ООГ-8717).

Рекомендуем придерживаться позиции Минтруда и рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск в полном объеме всем сотрудникам, проработавшим в организации более 5,5 месяцев.

Выходное пособие

Выплачивается в размере среднемесячного заработка на период трудоустройства в течение первого месяца после увольнения.

Выходное пособие рассчитайте по формуле:

СДЗ х КД

где:

СДЗ — средний дневной заработок. Рассчитайте его в обычном порядке. КД — количество рабочих и нерабочих праздничных дней в первом месяце после увольнения.

Сезонным работникам выходное пособие выплачивается за 2 недели после увольнения, а работникам на срочном трудовом договоре (до 2 месяцев) — не выплачивается вообще.