Фиксированные страховые взносы ИП в 2025 году

С 2025 года в очередной раз увеличиваются страховые взносы для ИП. Это связано с их индексацией, которая «привязана» к МРОТ и средней зарплате по стране.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Обязанность ИП платить страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование установлена статьей 430 НК. Взносы, уплачиваемые ИП, состоят их двух частей:

фиксированной , которая платится всегда, даже если ИП не ведет бизнес или получил убыток;

дополнительной, которая платится с дохода свыше 300 000 рублей в размере 1%.

Законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ в статью 430 НК внесены поправки. С 2025 года и далее сумма фиксированных взносов, уплачиваемых ИП «за себя», будет ежегодно увеличиваться на 4 000 рублей.

Размеры фиксированных взносов ИП на 2025–2027 годы

Взносы ИП 2025 год 2026 год 2027 год Фиксированный размер 53 658 руб. 57 390 руб. 61 154 руб. Максимальный взнос при уплате 1% с дохода, превышающего 300 тыс. руб. не более 300 888 руб. не более 321 818 руб. не более 342 923 руб.

В 2025 году предприниматели заплатят страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование в размере 53 658 руб., плюс 1% с доходов, превышающих 300 000 руб., но не более 300 888 руб.

Фиксированные взносы ИП платит всегда, даже если не вел деятельность или получил убыток. Освобождение от взносов предусмотрено только для тех, кто призван на военную службу, отправился на СВО, находится под стражей и для ИП, на попечении которых находится инвалид I группы, ребенком-инвалид или за лицо старше 80 лет.

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Новые сроки уплаты с 2025 года

Крайний срок уплаты взносов за себя перенесен с 31 декабря на 28 декабря текущего календарного года (п. 2 ст. 432 НК).

В 2025 году 28 декабря выпало воскресенье, поэтому срок уплаты переносится на 29 декабря 2025 года.

Платежи с доходов свыше 300 000 рублей нужно уплатить не позднее 1 июля года, который следует за истекшим годом.

Тип взноса Размер взноса Дата уплаты Обязательные платежи за себя (ОМС и ОПС) 53 658 руб. 28 декабря В 2025 году — 29 декабря (с учетом переноса) Взносы с дохода свыше 300 00 руб. 1 процент 1 июля 2026 года

Если ИП ведет деятельность с привлечением наемного персонала, он обязан исчислять и уплачивать с выплат в пользу работников.

Куда и как платить страховые взносы ИП

ИП уплачивают взносы единым налоговым платежом на Единый налоговый счет (п. 3 ст. 83, п. 1.2 ст. 430 и п. 2 ст. 432 НК).

В платежном поручении в поле 104 указывается КБК единого платежа — 182 01 06 12 01 01 0000 510.

Расчет страховых взносов ИП

Если деятельность велась весь год без перерывов, применяется следующий порядок:

Фиксированные за себя рассчитывать не нужно. Размер установлен статей 430 НК. Только эта сумма платится если доходы не превысили 300 000 рублей.

Если доход ИП превысил 300 000 рублей, с суммы превышения нужно уплатить 1%. Рассчитывайте этот платеж по формуле: Дополнительный взнос = (Доход ИП − 300 000 рублей) × 0,01.

Расчет страховых взносов, если ИП отработал неполный год

Редко получается так, что начало работы ИП совпадает с первым числом месяца, а прекращение деятельности — с последним днем месяца. Первый и последний месяц работы, как правило, неполные.

Если ИП работал не с начала календарного года или прекратил ее до его окончания, случае сумма страховых взносов определяется пропорционально отработанным месяцам.

При расчете взносов за неполный месяц нужно учитывать количество календарных дней работы в месяце регистрации или прекращения деятельности.

Размер взносов за неполный месяц рассчитывается пропорционально количеству календарных дней деятельности в месяце.

Расчет дополнительных взносов с дохода свыше 300 000 рублей

Когда годовой доход предпринимателя превысит 300 000 рублей, помимо фиксированных страховых взносов нужно уплатить еще и дополнительный в размере 1% с суммы свыше 300 000 рублей.

Формула расчета такая: Доходы ИП за год — 300 000 руб. × 1% 2.

Сравните полученную сумму с максимальным взносом. Он составляет 300 888 рублей на 2025 год. Если расчетная сумма меньше, платить нужно всю сумму. Если больше — уплатите только 300 888 рублей.