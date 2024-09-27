В каких случаях нужно удерживать НДФЛ и уплачивать страховые взносы по самозанятому

Бизнес часто выбирает сотрудничество с самозанятым из-за простоты в отчетности. По внештатному исполнителю не надо отчитываться в СФР и удерживать из его дохода НДФЛ. Но в некоторых случаях удержать НДФЛ и уплатить страховые взносы придется.

В общем случае с выплат самозанятому не перечисляются страховые взносы и не удерживается НДФЛ. Однако их придется начислить в случае, если выплаты были перечислены в двухлетний период с момента, как компания расторгла с самозанятым трудовой договор.

Согласно пп. 8 п. 2 ст. 6 ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ такие выплаты не входят в налоговую базу по НПД.

Страховые взносы и НДФЛ придется начислить, даже если самозанятый выдал чек из приложения «Мой налог».

Также их нужно доначислить, если компания узнала об обязанности удержания НДФЛ и начисления взносов уже после сдачи отчетов. В ИФНС также нужно подать корректировочные отчеты.

Неудержанный НДФЛ необходимо отразить в разделе 1 расчета 6-НДФЛ, а также в строках 140 и 170 раздела 2. Так как до конца 2024 года компания так и не удержит НДФЛ с самозанятого, не позднее 25 февраля 2025 года в ИФНС нужно подать справку о доходах с заполненным разделом 4 в составе годового 6-НДФЛ и направить эту справку физлицу.