Как рассчитать районный коэффициент к зарплате в 2024 году

Начисление районного коэффициента – обязанность работодателей на территориях, где он применим. Ошибки при расчете РК могут привести к занижению оплаты труда, что грозит штрафами за просрочку выплаты зарплаты, пени за неуплату страховых взносов и корректировкой отчетности.

Что такое районный коэффициент

Районный коэффициент (ст. 316 ТК) не следует путать с северной надбавкой (ст. 317 ТК). Это абсолютно разные доплаты за труд.

Районный коэффициент – это надбавка к заработной плате работников, трудящихся в местностях с тяжелыми климатическими условиями. Это не только северные регионы, но и территории других субъектов федерации. РК может применяться не ко всему региону, а лишь к отдельным его районам.

Для установки РК имеет значение именно адрес места работы, а не адрес регистрации компании или нахождения ее головного офиса.

Кому начислять районный коэффициент

Районный коэффициент устанавливается всем работникам территорий, на которых он действует, с первого дня трудоустройства и вне зависимости от возраста, стажа работы и объема занятости.

Это те, кто работает:

на территориях, входящих в зону действия РК, даже если прописка и постоянное место жительство – регион с более благоприятными климатическими условиями, где РК не установлен;

на основных местах и по совместительству;

ежедневно, по сменному графику или вахтовым методом.

РК не платят тем, кто:

командирован в местность с неблагоприятным климатом, если основное место работы – территория, где РК не установлен ;

работает удаленно, находясь в регионе с благоприятными климатическими условиями даже, если работодатель располагается на Севере.

Какова величина районного коэффициента в 2024 году

Величины районных коэффициентов установлены отдельно для каждого региона и колеблются в диапазоне от 1,15 до 2.

В некоторых субъектах значения РК меняются в зависимости от района, муниципалитета, поселения, а также отрасли, к которой относится предприятие.

Работодатель вправе установить РК выше значения, установленного законодательством, но такое решение необходимо зафиксировать в локальных актах (положении об оплате труда, коллективном договоре и др.).

На какие выплаты начисляется районный коэффициент

РК увеличивает:

оклад или тарифную ставку;

компенсационные выплаты (доплаты за работу ночью, в выходные и праздники и т. д.);

стимулирующие выплаты, включенные в систему оплаты труда на предприятии, например, ежемесячные премии;

выплаты по листкам нетрудоспособности, рассчитанные исходя из МРОТ;

фиксированные выплаты социального характера (минимальные выплаты по больничным, декретным отпускам и отпускам по уходу за ребенком, единовременные пособия при рождении (усыновлении) детей).

Начислять или не начислять РК на надбавки, предусмотренные локальными актами работодателя, зависит от того, как это прописано в документе: если надбавка установлена уже с учетом коэффициента, соответствующего этой местности, то вторично РК не применяется.

РК не применяют к:

северным надбавкам;

начислениям, рассчитанным исходя из среднего заработка, например, отпускным, командировочным, компенсации отпуска при увольнении, оплате дней нетрудоспособности по среднему доходу и т. д.;

разовым премиям, не предусмотренным системой оплаты труда;

материальной помощи.

Как рассчитать зарплату с учетом районного коэффициента

Для расчета заработной платы с учетом РК необходимо сложить все установленные (из перечисленных выше) работнику выплаты, и их суммарное значение умножить на величину коэффициента.

Пример

Оклад Иванова И. И. – работника муниципального предприятия, расположенного в г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа – 50 тыс. рублей, ежемесячная премия – 15% от оклада.

В августе 2024 года работник дважды по 2 часа привлекался к сверхурочной работе (СУР) после нормального восьмичасового рабочего дня по пятидневной рабочей неделе.

Рассчитаем зарплату Иванова И. И. за август 2024 года:

Оклад: 50 000 рублей.

Ежемесячная премия: 50 000 * 15% = 7 500 рублей.

Стоимость одного часа работы: 50 000 / 143 часа (норма по производственному календарю для августа 2024 года) = 349,65 рублей

Стоимость одного часа сверхурочной работы в первые два часа: 349,65 * 1,5 = 524,48 рублей.

Итого сверхурочные: 524,48 2 (количество часов СУР в день) 2 (количество дней СУР) = 2 097,90 рублей.

В г. Лабытнанги действует РК – 1,8 (установлен решением Городской думы от 18.12.2009 № 121). Коэффициент 1,8 это 80%.

Итого зарплата с учетом РК: (50 000 + 7 500 + 2 097,90) * 80% + (50 000 + 7 500 + 2 097,90) = 107 276,22 руб.