Как рассчитать районный коэффициент к зарплате в 2024 году

Что такое районный коэффициент
Районный коэффициент (ст. 316 ТК) не следует путать с северной надбавкой (ст. 317 ТК). Это абсолютно разные доплаты за труд.
Районный коэффициент – это надбавка к заработной плате работников, трудящихся в местностях с тяжелыми климатическими условиями. Это не только северные регионы, но и территории других субъектов федерации. РК может применяться не ко всему региону, а лишь к отдельным его районам.
Для установки РК имеет значение именно адрес места работы, а не адрес регистрации компании или нахождения ее головного офиса.
Кому начислять районный коэффициент
Районный коэффициент устанавливается всем работникам территорий, на которых он действует, с первого дня трудоустройства и вне зависимости от возраста, стажа работы и объема занятости.
Это те, кто работает:
на территориях, входящих в зону действия РК, даже если прописка и постоянное место жительство – регион с более благоприятными климатическими условиями, где РК не установлен;
на основных местах и по совместительству;
ежедневно, по сменному графику или вахтовым методом.
РК не платят тем, кто:
командирован в местность с неблагоприятным климатом, если основное место работы – территория, где РК не установлен;
работает удаленно, находясь в регионе с благоприятными климатическими условиями даже, если работодатель располагается на Севере.
Какова величина районного коэффициента в 2024 году
Величины районных коэффициентов установлены отдельно для каждого региона и колеблются в диапазоне от 1,15 до 2.
В некоторых субъектах значения РК меняются в зависимости от района, муниципалитета, поселения, а также отрасли, к которой относится предприятие.
Работодатель вправе установить РК выше значения, установленного законодательством, но такое решение необходимо зафиксировать в локальных актах (положении об оплате труда, коллективном договоре и др.).
На какие выплаты начисляется районный коэффициент
РК увеличивает:
оклад или тарифную ставку;
компенсационные выплаты (доплаты за работу ночью, в выходные и праздники и т. д.);
стимулирующие выплаты, включенные в систему оплаты труда на предприятии, например, ежемесячные премии;
выплаты по листкам нетрудоспособности, рассчитанные исходя из МРОТ;
фиксированные выплаты социального характера (минимальные выплаты по больничным, декретным отпускам и отпускам по уходу за ребенком, единовременные пособия при рождении (усыновлении) детей).
Начислять или не начислять РК на надбавки, предусмотренные локальными актами работодателя, зависит от того, как это прописано в документе: если надбавка установлена уже с учетом коэффициента, соответствующего этой местности, то вторично РК не применяется.
РК не применяют к:
северным надбавкам;
начислениям, рассчитанным исходя из среднего заработка, например, отпускным, командировочным, компенсации отпуска при увольнении, оплате дней нетрудоспособности по среднему доходу и т. д.;
разовым премиям, не предусмотренным системой оплаты труда;
материальной помощи.
Как рассчитать зарплату с учетом районного коэффициента
Для расчета заработной платы с учетом РК необходимо сложить все установленные (из перечисленных выше) работнику выплаты, и их суммарное значение умножить на величину коэффициента.
Пример
Оклад Иванова И. И. – работника муниципального предприятия, расположенного в г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа – 50 тыс. рублей, ежемесячная премия – 15% от оклада.
В августе 2024 года работник дважды по 2 часа привлекался к сверхурочной работе (СУР) после нормального восьмичасового рабочего дня по пятидневной рабочей неделе.
Рассчитаем зарплату Иванова И. И. за август 2024 года:
Оклад: 50 000 рублей.
Ежемесячная премия: 50 000 * 15% = 7 500 рублей.
Стоимость одного часа работы: 50 000 / 143 часа (норма по производственному календарю для августа 2024 года) = 349,65 рублей
Стоимость одного часа сверхурочной работы в первые два часа: 349,65 * 1,5 = 524,48 рублей.
Итого сверхурочные: 524,48 2 (количество часов СУР в день) 2 (количество дней СУР) = 2 097,90 рублей.
В г. Лабытнанги действует РК – 1,8 (установлен решением Городской думы от 18.12.2009 № 121). Коэффициент 1,8 это 80%.
Итого зарплата с учетом РК: (50 000 + 7 500 + 2 097,90) * 80% + (50 000 + 7 500 + 2 097,90) = 107 276,22 руб.
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