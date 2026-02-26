Районный коэффициент с отпускных и больничных в 2026 году: как выделять для НДФЛ

Что случилось
Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ внесены поправки в НК РФ, которые касаются НДФЛ с выплат по-среднему. Речь идет про разделение налоговой базы по ним на две части: основную, которая облагается налогом по пятиступенчатой шкале НДФЛ и районный коэффициент, который облагается по двухступенчатой шкале.
ФНС выпустила письмо от 18.02.2026 № ЗГ-35-11/1411@ с разъяснениями этой новой нормы.
НДФЛ с районного коэффициента
С 2025 года действует отдельная налоговая база для районного коэффициента и северной надбавки.
Зарплата – это основная налоговая база по подп. 9 п. 2.1 статьи 210 НК.
РК – это налоговая база по п. 6.2 статьи 210 НК.
Перечень налоговых баз по НДФЛ – здесь.
Для расчета НДФЛ эти две базы не суммируются.
Смотрите в таблице, какие ставки НДФЛ применяются для зарплаты и РК.
Ставка НДФЛ
Доход в виде зарплаты
Доход в виде РК
13%
до 2,4 млн руб.
до 5 млн руб.
15%
с 2,4 млн до 5 млн руб.
свыше 5 млн руб.
18%
с 5 млн до 20 млн руб.
–
20%
с 20 млн до 50 млн руб.
–
22%
свыше 50 млн руб.
–
Районный коэффициент в отпускных и больничных
В прошлом году, когда ввели отдельную налоговую базу для районного коэффициента, было непонятно, как быть со средним заработком, в состав которого тоже входит РК.
Сначала ФНС заявила, что из отпускных надо выделять РК ради отдельной базы по НДФЛ, а из больничных – не надо, потому что это не оплата труда.
Затем ситуация изменилась, предыдущие разъяснения ФНС отменили и вышли новые разъяснения от Минфина: выделять РК из среднего заработка не надо. Это мнение, в том числе, было основано на разъяснениях Минтруда о том, что средний заработок, рассчитываемый для всех случаев, предусмотренных ТК РФ, не относится к зарплате.
Но с 2026 года изменили норму НК РФ в части описания налоговой базы для РК. Теперь в пункте 6.2 статьи 210 НК сказано, что для выплат по-среднему, установленных федеральным и региональным законодательством ставки НДФД для РК действуют для части таких выплат, относящейся к районным коэффициентам и северным надбавкам.
То есть теперь в НК РФ четко прописано, что из выплат по-среднему тоже надо выделять РК, чтобы посчитать НДФЛ.
Однако относительно больничных у бухгалтеров были вопросы, ведь в прошлом году, когда ФНС объявила о том, что РК надо выделять из отпускных, про больничные было указание – РК не выделять.
С 2026 года выделять РК надо и из отпускных, и из больничных.
Это подтвердила ФНС в письме от 18.02.2026 № ЗГ-35-11/1411@.
ФНС сообщила, что новая норма НК РФ применяется ко всем выплатам по-среднему, в том числе к пособию по временной нетрудоспособности.
Таким образом, северные работодатели должны при оплате первых 3 дней больничного разделять пособие на две части – для ставок НДФЛ от 13% до 22% и для ставок от 13% до 15%.
Даже если весь средний заработок с учетом ранее начисленной зарплаты не превышает 2,4 млн рублей и ставка НДФЛ для зарплаты и РК – одинаковая, все равно нужно считать эти две части отдельно.
Дело в том, что это разные налоговые базы, и хотя ставка НДФЛ в обоих случаях и будет 13%, нормы НК для этой ставки разные.
Ставка НДФЛ 13% для зарплаты до 2,4 млн руб. установлена пунктом 1 статьи 224 НК.
Ставка НДФЛ 13% для РК до 5 млн руб. установлена пунктом 1.2 статьи 224 НК.
