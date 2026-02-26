Районный коэффициент с отпускных и больничных в 2026 году: как выделять для НДФЛ

Районный коэффициент в отпускных и больничных

В прошлом году, когда ввели отдельную налоговую базу для районного коэффициента, было непонятно, как быть со средним заработком, в состав которого тоже входит РК.

Сначала ФНС заявила, что из отпускных надо выделять РК ради отдельной базы по НДФЛ, а из больничных – не надо, потому что это не оплата труда.

Затем ситуация изменилась, предыдущие разъяснения ФНС отменили и вышли новые разъяснения от Минфина: выделять РК из среднего заработка не надо. Это мнение, в том числе, было основано на разъяснениях Минтруда о том, что средний заработок, рассчитываемый для всех случаев, предусмотренных ТК РФ, не относится к зарплате.

Но с 2026 года изменили норму НК РФ в части описания налоговой базы для РК. Теперь в пункте 6.2 статьи 210 НК сказано, что для выплат по-среднему, установленных федеральным и региональным законодательством ставки НДФД для РК действуют для части таких выплат, относящейся к районным коэффициентам и северным надбавкам.

То есть теперь в НК РФ четко прописано, что из выплат по-среднему тоже надо выделять РК, чтобы посчитать НДФЛ.

Однако относительно больничных у бухгалтеров были вопросы, ведь в прошлом году, когда ФНС объявила о том, что РК надо выделять из отпускных, про больничные было указание – РК не выделять.

С 2026 года выделять РК надо и из отпускных, и из больничных.

Это подтвердила ФНС в письме от 18.02.2026 № ЗГ-35-11/1411@.

ФНС сообщила, что новая норма НК РФ применяется ко всем выплатам по-среднему, в том числе к пособию по временной нетрудоспособности.

Таким образом, северные работодатели должны при оплате первых 3 дней больничного разделять пособие на две части – для ставок НДФЛ от 13% до 22% и для ставок от 13% до 15%.

Даже если весь средний заработок с учетом ранее начисленной зарплаты не превышает 2,4 млн рублей и ставка НДФЛ для зарплаты и РК – одинаковая, все равно нужно считать эти две части отдельно.

Дело в том, что это разные налоговые базы, и хотя ставка НДФЛ в обоих случаях и будет 13%, нормы НК для этой ставки разные.