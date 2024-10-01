Как в РСВ отражать суточные работников с разъездной работой в 2024 году

Источник: Бухгалтерия.ру.
С 1 января 2024 года не подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами доходы в виде суточных или полевого довольствия работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, в размере установленного лимита (п.1 ст. 217, п. 1 ст. 422 НК).
Изменения коснулись налогообложения дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства, то есть суточных (ст. 168.1 ТК).
Суммы лимитов:
700 руб. в день — при выполнении работы (нахождении в пути) на территории РФ;
2 500 руб. в день — за границей.
С сумм суточных, превышающих указанные размеры, необходимо начислять страховые взносы.
Суммы суточных сверх норм, выплачиваемые работникам при разъездном характере работы (работе в пути), нужно включить в базу по взносам в день начисления этих суточных.
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Как в РСВ отразить необлагаемые выплаты
В РСВ все необлагаемые суммы попадают в Подраздел 1 раздела 1 РСВ. В нем отражают расчет страховых взносов на ОПС, ОСС ВНиМ, ОМС.
Так, необлагаемые суммы попадают в следующие строки:
строка 030 — сумма выплат и иных вознаграждений, в том числе и необлагаемые выплаты;
строка 040 — сумма необлагаемых выплат.
Также они попадут в раздел 3 подраздела 3.2.
В подразделе 3.2 указывают сведения о суммах выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых взносов в пользу физического лица, а также сведения об исчисленных страховых взносах.
Необлагаемые суммы попадают в строку 140. Здесь отражают сумму выплат, в том числе необлагаемые.
Как в РСВ отражать суточные при разъездной работе в 2024 году
Вся сумма суточных работника, чья постоянная работа имеет разъездной характер, должна быть отражена в Расчете по страховым взносам.
База для исчисления страховых взносов определяется как сумма всех выплат и иных вознаграждений в пользу работника за минусом сумм, перечисленных в статье 422 НК.
Так, в РСВ суточные «разъездного» работника попадают в Подраздел 1 раздела 1:
в строку 030 — вся выплаченная сумма суточных;
в строку 040 — 700 руб. (2500 — если иностранная поездка), т.е. необлагаемый лимит.
Также их нужно отразить в разделе 3 подраздела 3.2 по строке 140. Здесь также нужно отразить всю сумму суточных. В строках 150 — 170 базу по взносам и сумму исчисленных страховых взносов.
До 2024 года суточные при разъездной работе в полном объеме освобождались от НДФЛ и страховых взносов. Поэтому в РСВ в строку 040 подраздела 1 попадала вся сумма суточных.
Например, в организации Положением о разъездном характере работ утвержден размер суточных — 1500 рублей в день. 700 руб. освобождается от НДФЛ и страховых взносов, а 800 руб. облагается зарплатными налогами.
В Подразделе 1 раздела 1 отразить нужно так:
строка 030 — 1500 руб.
строка 040 — 700 руб.
строка 050 (база для начисления взносов) — 800 руб.
строка 060 (суммы исчисленных взносов) — 240 руб. (800 руб. х 30%).
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