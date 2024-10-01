Как в РСВ отражать суточные работников с разъездной работой в 2024 году

В 2024 году суточные для работников с разъездной работой не облагаются страховыми взносами в установленном лимите. Поэтому при заполнении РСВ в необлагаемые суммы суточные попадают не в полном размере, как раньше.

Источник: Бухгалтерия.ру.

С 1 января 2024 года не подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами доходы в виде суточных или полевого довольствия работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, в размере установленного лимита (п.1 ст. 217, п. 1 ст. 422 НК).

Изменения коснулись налогообложения дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства, то есть суточных (ст. 168.1 ТК).

Суммы лимитов:

700 руб. в день — при выполнении работы (нахождении в пути) на территории РФ;

2 500 руб. в день — за границей.

С сумм суточных, превышающих указанные размеры, необходимо начислять страховые взносы.

Суммы суточных сверх норм, выплачиваемые работникам при разъездном характере работы (работе в пути), нужно включить в базу по взносам в день начисления этих суточных.

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Как в РСВ отразить необлагаемые выплаты

В РСВ все необлагаемые суммы попадают в Подраздел 1 раздела 1 РСВ. В нем отражают расчет страховых взносов на ОПС, ОСС ВНиМ, ОМС.

Так, необлагаемые суммы попадают в следующие строки:

строка 030 — сумма выплат и иных вознаграждений, в том числе и необлагаемые выплаты;

строка 040 — сумма необлагаемых выплат.

Также они попадут в раздел 3 подраздела 3.2.

В подразделе 3.2 указывают сведения о суммах выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых взносов в пользу физического лица, а также сведения об исчисленных страховых взносах.

Необлагаемые суммы попадают в строку 140. Здесь отражают сумму выплат, в том числе необлагаемые.

Как в РСВ отражать суточные при разъездной работе в 2024 году

Вся сумма суточных работника, чья постоянная работа имеет разъездной характер, должна быть отражена в Расчете по страховым взносам.

База для исчисления страховых взносов определяется как сумма всех выплат и иных вознаграждений в пользу работника за минусом сумм, перечисленных в статье 422 НК.

Так, в РСВ суточные «разъездного» работника попадают в Подраздел 1 раздела 1:

в строку 030 — вся выплаченная сумма суточных;

в строку 040 — 700 руб. (2500 — если иностранная поездка), т.е. необлагаемый лимит.

Также их нужно отразить в разделе 3 подраздела 3.2 по строке 140. Здесь также нужно отразить всю сумму суточных. В строках 150 — 170 базу по взносам и сумму исчисленных страховых взносов.

До 2024 года суточные при разъездной работе в полном объеме освобождались от НДФЛ и страховых взносов. Поэтому в РСВ в строку 040 подраздела 1 попадала вся сумма суточных.

Например, в организации Положением о разъездном характере работ утвержден размер суточных — 1500 рублей в день. 700 руб. освобождается от НДФЛ и страховых взносов, а 800 руб. облагается зарплатными налогами.

В Подразделе 1 раздела 1 отразить нужно так: