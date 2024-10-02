Топ-7 инструментов Мегамаркета, которые помогут вам заработать

Как селлеру выйти на маркетплейс, что пользуется спросом у потребителей, как эффективно начать продажи на Мегамаркете? Узнайте из первых рук.

«Клерк» взял интервью у Подледнева Владислава, руководителя направления маркетинга продавцов. Владислав отвечает в Мегамаркете за привлечение продавцов и развитие их продаж.

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Какие товары сейчас самые ходовые

— На Мегамаркете можно купить фактически любой товар — начиная от обычных повседневных продуктов до автомобиля. Какие категории пользуются повышенным спросом у потребителей, что лучше покупают?

— По итогам 2023 года cамый большой рост по обороту за год показали категории:

«Смартфоны и аксессуары» (+750%);

«Мебель» (+641%);

«Обувь» (+594%).

У нас постоянно появляются новые категории, в этом году у нас появились такие категории, как автомобили и мотоциклы. Данная категория очень хорошо себя показала с точки зрения потенциала для роста.

Также стоит добавить, что баланс спроса и предложения сейчас таков, что «сорвать куш» можно в товарах для дома, DIY. Ну и традиционно для рынка — одежда. К слову, под нужды Fashion мы поработали с логистической инфраструктурой — открыли современный склад в Томилино с системой обеспыливания и рядами вертикального хранения одежды.

Сейчас отличный момент, чтобы начать свой бизнес на ММ, потому что мы предоставляем очень хорошие условия для новых продавцов, например, для всех продавцов категории «Одежда, обувь и аксессуары», работающих по схеме FBO, мы подготовили специальные условия: 3 месяца бесплатного хранения, 11% комиссии за продажи до конца года.

Помимо этого, для всех новых продавцов есть возможность размещения на специальном лендинге новых продавцов, где мы даем 15% повышенного кешбэка, а также дарим 15 000 бонусных рублей на продвижение в личном кабинете.

Также хочу отметить, что даже в перегретой нише можно постараться найти сегмент/бренд и прочее, у которого есть своя отдельная ЦА, по которой не будет много конкурентов.

Например, мы хотим продавать смартфоны нынче популярного китайского бренда. Понимаем, что есть пул продавцов, у которых все уже хорошо работает (сошиал пруф, ценовая политика из-за объемов закупа и дополнительные условия). Следовательно, анализируя нишу, можно сделать вывод, что не стоит залезать в этот алый океан относительно такого смартфона. Однако копнув поглубже, можно обнаружить, что свободна ниша, допустим, смартфонов «для детей», где практически 0 представленности, но есть стойкий спрос, который позволит вам стартовать с минимальными сроками окупаемости и возврата инвестиций.

Здесь важно понять, насколько ваш товар находится в рынке. Продавцы, которые вышли на маркетплейс, не только на Мегамаркет, но решили уйти — причина в большинстве случаев кроется именно в недостаточной проработке ниши.

Как маркетплейс помогает новичкам

— Как маркетплейс поддерживает селлеров, которые только приходят на площадку? Есть ли какие-то бонусы для новичков?

— Во-первых, каждого новичка сопровождает персональный менеджер, который помогает освоиться в личном кабинете и скорее совершить первую продажу.

Во-вторых, всем новым продавцам мы даем «буст» в виде бонусов и преференций, которые помогут выделиться среди общего объема, потестировать инструменты продвижения, не тратя собственный бюджет.

До 31.12.2024 года для новых продавцов действуют следующие офферы:

15 000 бонусных рублей , которые можно тратить внутри личного кабинета на инструменты продвижения.

15% повышенного кешбэка за наш счет. Кешбэк на Мегамаркете - эффективный инструмент для «прокачки» продаж и нарабатывания возвращаемости клиентов.

Также мы дополнительно начисляем 15 000 бонусных рублей, если зарегистрированный продавец выбирает схему работу FBO (Хранение и доставка от Мегамаркета).

Для продавцов, кто выбирает схему FBO и продает в категории «Одежда, обувь и аксессуары» действует специальное предложение:

90 дней бесплатного хранения ;

11% комиссии, что на данный момент является самой выгодной комиссий на рынке.

Данный оффер так же действует до 31.12.2024 и распространяется на всех продавцов (новых и уже ранее зарегистрированных).

Таким образом, продавец, который регистрируется на Мегамаркете, выбирает схему FBO и продает в вышеуказанной категории получает совокупно: 30 000 бонусных рублей;

15% повышенного кешбэка;

11% комиссии;

90 дн. бесплатного хранения.

Наконец, после регистрации мы отправляем всем продавцам гайд, который пошагово покажет как эффективно начать продавать на Мегамаркете.

Как зарегистрироваться

— А как вообще попасть на Мегамаркет? Что нужно сделать для старта продаж — зарегистрироваться, предъявить какие-то документы?

— Все начинается с заполнения формы на сайте для партнеров.

Для регистрации нужно указать ФИО, адрес электронной почты, номер телефона, категорию товаров, которые вы будете продавать, ИНН и название магазина. Так создается аккаунт в ЛК - пароль приходит на почту.

После этого нужно выбрать схему работы, загрузить товары, активировать магазин, наладить документооборот и настроить график выплат.

Если возникнут вопросы или сложности - продавцу на помощь придет персональный менеджер, также у нас работает горячая линия для продавцов.

А что с комиссиями и гарантиями

— Часто слышим от тех, кто работает с маркетплейсами, что сложно предсказать размер комиссии, которую придется заплатить. Насколько прозрачны и предсказуемы комиссии на Мегамаркете?

— Мы, пожалуй, одна из наиболее прозрачных площадок в вопросе комиссий и штрафов. Примерную комиссию можно просчитать заранее в калькуляторе, он находится у нас на лендинге регистрации продавцов. Чтобы узнать комиссию, необходимо вбить количество sku и выбрать нужную категорию.

— Наверное не самый последний вопрос — это гарантии селлерам, например, при форс-мажоре, когда что-то случается с его товаром. Склад затопило, случился пожар: в этом случае есть гарантии, что продавец получит компенсацию?

Безусловно, наши продавцы защищены. Во-первых, наши склады застрахованы, во-вторых, мы в целом лояльно относимся к нашим селлерам. Мы сталкивались со случаями, когда недобросовестное поведение покупателей приводило к убыткам продавцов, в таких случаях мы организовывали рабочие группы и восстанавливали права наших партнеров.

Как устроено продвижение

— За товар спокойны, с комиссиями разобрались и зарегистрировались на площадке, пора продавать А как устроено продвижение на Мегамаркете? Какие инструменты могут помочь даже новичку оказаться в топе выдачи?

— Первое — это привлекательная карточка товара и название, по которому вас легко смогут найти. Продвижение не будет работать на карточку без визуала и заполненных характеристик.

Второе — соинтвестирование в повышенный кешбэк. Соинвестирование — это когда часть кешбэка на товар начисляет от себя Мегамаркет, а часть — продавец. Товары с повышенным кешбэком показывают рост в среднем вдвое на нашей площадке. Каждый третий покупатель обращает внимание на размер кешбэка при покупке на нашем маркетплейсе.

Третье — участие в акциях для продавцов. Мегамаркет регулярно проводит федеральные и локальные акции, которые поддерживает медийно. Продавцам стоит следить за календарем и принимать участие в таких промо, чтобы увеличивать продажи.

— С внутренним продвижением понятно, но селлеры не просто так ведь приходят на маркетплейс, они знают, что это раскрученная площадка, она себя рекламирует, поэтому продать здесь что-то намного проще. Так вот как сам Мегамаркет себя продвигает?

— Мы как площадка инвестируем в клиентский трафик, у нас существенный бюджет выделен на ТВ, наружную и медийную рекламу.

Также мы создаем уникальные инструменты и решения, например, виртуальная примерка косметики, доставка и примерка по клику. Также нельзя не отметить, что мы — единственный мультикатегорийный маркетплейс, где можно реализовывать бонусы «Спасибо». Программа лояльности СберСпасибо насчитывает более 75 млн участников, это все как действующие, так и потенциальные покупатели нашего маркетплейса.

Ну, и вишенка на торте — мы совместно с Perfluence, крупнейшей платформой по работе с блогерами, запустили уникальный продукт — «Продвижение у блогеров» прямо из Личного кабинета продавца Мегамаркета.

Теперь продавцы могут инициировать рекламные кампании с авторами контента с помощью нажатия одной кнопки прямо в своём личном кабинете.

Этот вид продвижения выходит за пределы нашей площадки. Товар продавца продвигается непосредственно в аккаунте инфлюенсера, аудитория которого может состоять даже из тех, кто никогда не покупал на Мегамаркете, но после увиденной коммуникации — придет к нам на площадку.

Как маркетплейс поддерживает российских производителей

— Сейчас тренд на поддержку местных производителей, а на Мегамаркете такой тренд поддерживают?

— Разумеется. С мая 2024 года на Мегамаркете существует специальный раздел «Сделано в России», к проекту на нашей площадке присоединились уже более 500 продавцов из разных уголков страны: Москвы, Подмосковья, Вологодской и Ивановской областей, Югры, Новосибирской области. Недавно список пополнили Приморский край, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург. Среди участников проекта — текстильные фабрики, известные производители косметики, мастера, создающие уникальные товары для дома, небольшие производства, а также локальные художники и ремесленники, предлагающие оригинальные изделия ручной работы.

Проект разработан для поддержки региональных производителей и продвижения их товаров на одном из крупнейших маркетплейсов страны. Мегамаркет предоставляет участникам маркетинговое продвижение, отдельные витрины для товаров, а также бонусы, включая сниженную комиссию на первые 90 дней продаж. Товары, участвующие в проекте, получают специальную отметку «Сделано в России», которая выделяет их в общей ленте и помогает покупателям легче находить продукцию местного производства.

Сотрудничество с организацией «Мой бизнес» обеспечивает производителям дополнительную поддержку и помощь в регистрации на маркетплейсе, а также сертификацию товаров, подтверждающую их качество и безопасность.

Как научиться работать с маркетплейсом

— А какое-то обучение для селлеров есть?

— У нас есть база знаний для продавцов — своего рода википедия по работе с нашей площадкой. Также у нас проходят регулярные вебинары.

И также с лета у нас существует проект «Мегаэксперты», в рамках которого проводятся интенсивы, направленные на ознакомление с работой на площадке, от создания личного кабинета до эффективного управления продажами, а также живет и развивается комьюнити для обмена опытом и налаживания профессиональных контактов.

К интенсивам могут присоединиться все желающие, интересующиеся сферой диджитал.

Советы селлерам

— Есть ли какие-то универсальные советы селлерам, которые помогут им продвигать свои товары на Мегамаркете, может быть по инструментам или даже по оформлению карточек товара, дадите парочку?

— Сейчас идет тренд на расширение возрастной аудитории, которая покупает онлайн. Тут также есть определенные точки роста для захода в разные возрастные группы покупателей, с которыми можно работать. Продавцам нужно держать это в голове.

Визуальный контент зависит от того, на какую возрастную и географическую аудиторию вы целитесь. Сейчас пользователь уже испытывает определенную баннерную слепоту к различной инфографике и как показывают исследования, чувствует себя потерянным в разношерстной товарной выдаче. Маркетплейсы стараются переходить к более лаконичному контенту, что помогает с помощью сегментированных рекламных подборок показывать пользователю наиболее релевантные товары.

Например, если у вас премиальный сегмент товара — карточки не должны быть перегружены различной инфографикой, в данном случае мы стремимся к минимальному и концептуальному оформлению вашего бренда соответственно вашей ценовой политике и brand-awareness истории.

Если же у вас эконом сегмент, например, футболки до 1 000 рублей, здесь вы можете позволить себе прописать размерность и сделать понятную инфографику, потому что от инфографики в том числе будет зависеть количество возвратов. То есть, чем точнее покупатель подберет размер того или иного товара, тем меньше у вас будет возвратов. Здесь важно, чтобы карточка не была перегружена, и лучше все эти дополнительные характеристики указывать в характеристике карточки, и все должно быть просто и понятно оформлено, поскольку чем больше информации вы дадите покупателю, тем меньше будет процент возврата товаров и вы меньше заплатите за ту же логистику.

Начните продавать на Мегамаркете. Зарегистрироваться.

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