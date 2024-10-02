Налоговая оговорка: что это такое, как работает и что говорят суды

Статья 406.1 ГК никак не ограничивает стороны в определении обстоятельств, в связи с наступлением которых возникает право требовать компенсации.

В договор можно внести условия о том, что право потребовать компенсации потерь или убытков (в связи с необходимостью доплатить налоги или с отказом в вычете) возникает при получении от налоговиков информационного письма (писем), протокола (-ов), иных документов, которые свидетельствуют о том, что ваш контрагент (или привлеченные им лица) не исполнили свои налоговые обязательства (или исполнили ненадлежащим образом).

Важно, чтобы формулировки были четкими. Ведь если неясно, о чем конкретно договорились стороны: о возмещении потерь или об ответственности за неисполнение обязательства — ст. 406.1 ГК не применяется (ст. 431 ГК, п. 17 постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7).

Отметим, что даже если вы добровольно доплатили налоги – это не препятствует тому, чтобы потребовать возмещения от контрагента (см. определение ВС от 24.01.2022 по делу № А48-3204/2020, постановления АС Поволжского округа от 22.10.2021 № А65-23203/2020, Центрального округа от 15.12.2021 № А14-1917/2021).

Добросовестный кредитор, возместивший ущерб вам, вправе потребовать возмещения своих потерь от партнеров, применявших хитрые схемы (на основании п. 4 ст. 406.1 ГК).

Кому выгодно

Нередко бывает так: все сформулировано в лучшем виде, но подписант все-таки оказывается «техничкой» без всяких активов. Предъявлять какие-то требования к нему бессмысленно.

Единственный путь в таком случае: выяснить, кто являлся конечным выгодоприобретателем в этой схеме. Налоговики, проверив по цепочке, обычно устанавливают того, кто фактически являлся контрагентом.

В таком случае на него и может быть распространена налоговая оговорка, прописанная в договоре.