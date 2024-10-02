Цифра дня. Про нелегальную занятость

Роструд учитывал нарушения, которые были допущены при оформлении трудовых отношений как с россиянами, так и с иностранцами.
В числе выявленных нарушений:
работа без трудового договора,
работа без лицензии в сфере услуг,
выплата зарплат «в конверте».
Ведомство уточнило, что с 200 тыс. человек в итоге были заключены трудовые договоры. Остальные перешли на самозанятость, оформили статус ИП или стали сотрудничать с компаниями как физлица по договорам ГПХ.
С 1 января 2025 года Роструд начнет вести реестр работодателей, у которых выявили случаи нелегальной занятости. В список внесут компании, которые подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми договорами и уклоняются от оформления сотрудников по трудовым договорам.
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