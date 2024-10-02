Цифра дня. Про нелегальную занятость

В первом полугодии 2024 года число нелегально занятых работников в России составило 368 тыс. человек.

Роструд учитывал нарушения, которые были допущены при оформлении трудовых отношений как с россиянами, так и с иностранцами.

В числе выявленных нарушений:

работа без трудового договора,

работа без лицензии в сфере услуг,

выплата зарплат «в конверте».

Ведомство уточнило, что с 200 тыс. человек в итоге были заключены трудовые договоры. Остальные перешли на самозанятость, оформили статус ИП или стали сотрудничать с компаниями как физлица по договорам ГПХ.

С 1 января 2025 года Роструд начнет вести реестр работодателей, у которых выявили случаи нелегальной занятости. В список внесут компании, которые подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми договорами и уклоняются от оформления сотрудников по трудовым договорам.