Роструд будет вести реестр компаний с нелегальной занятостью

В реестр внесут недобросовестных работодателей, которые маскируют трудовые отношения под договорами ГПХ.

С 1 января 2025 года Роструд начнет вести реестр работодателей, у которых выявили случаи нелегальной занятости. Об этом сказано в проекте на портале нормативных правовых актов.

В список внесут компании, которые подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми договорами и уклоняются от оформления сотрудников по трудовым договорам.

Недобросовестные работодатели будут находиться в реестре в течение года с момента последнего установленного нарушения. Если повторных постановлений не было, компании автоматически исключат из списка.

«Создание реестра нарушителей трудового законодательства направлено на повышение прозрачности рынка труда и доступности информации о работодателях. Это позволит соискателям заранее оценить добросовестность компании и принять взвешенное решение о трудоустройстве», — сказали в пресс-службе Минтруда.

Реестр будет публичным, доступ у нему появится на сайте Роструда. В нем отразят: название компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дату включения в список и основания для этого.

Недобросовестные работодатели попадут в реестр, если у них есть постановления по делам об административных правонарушениях, которые вступили в силу с 1 января 2025 года.