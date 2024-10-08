Может ли субподрядчик заключить договор с самозанятым субсубподрядчиком

Нередко субподрядчики хотят привлечь для исполнения обязательств по договору других лиц. Это можно сделать, но при условии, что в договоре не регламентировано личное выполнение обязательств самим субподрядчиком.

Законодательство не запрещает субподрядчику привлекать для выполнения работ или оказания услуг субсубподрядчика согласно ст. 706 ГК. И ему необязательно согласовывать это с генеральным подрядчиком.

В такой ситуации субподрядчик выступит заказчиком, а субсубподрядчик — подрядчиком. Также закон не запрещает заключать подобные договоры с самозанятыми.

В случае выявления недостатков в работе или оказанной услуги после передачи результата генеральным подрядчиком, ответственность будет нести организация субподрядчик согласно п. 3 ст. 706 ГК.

Читайте другие полезные материалы по сотрудничеству с самозанятыми: