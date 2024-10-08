Новый регистрационный номер СФР в программах 1С

Коллеги, это нововведение касается всех! И организаций и ИП! Поэтому не проходите мимо, скорее читайте этот материал. Расскажем почему вводится новый регистрационный номер, где его взять, с какой даты применять и куда внести в 1С:Бухгалтерию предприятия ред. 3.0 и в 1С: ЗУП ред. 3.1.

Почему появилась необходимость в новом номере

В 2023 г. Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд Социального Страхования (ФСС) объединились в Социальный Фонд России (СФР). Но при этом у страхователей как были старые регистрационные номера ПФР и ФСС, так и остались.

В этом году в силу вступило постановление Правительства от 29.12.2023 г. № 2386 «О государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (сокращенно — ЕЦП).

Так вот первый этап перехода на ЕЦП — это выдача фондом (СФР) новых регистрационных номеров страхователям.

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Как и где получить новый регистрационный номер СФР

Информацию о новом номере СФР можно получить на сайте фонда.

Вам нужно ввести ИНН и КПП (при необходимости) и нажать кнопку «Искать».

После ввода проверочного кода из букв у вас появится вся нужная информация.

Где в программах 1С отразить этот новый регистрационный номер СФР

В реквизитах организации.

Сначала убедитесь, что релиз программы у вас минимум 3.0.161.22 и выше. Если релиз ниже, то обновитесь, пожалуйста.

Теперь в 1С:Бухгалтерии предприятия ред.3.0 нас интересует раздел «Главное» — «Реквизиты организации» (или «Организации», если у вас их несколько в одной базе 1С).

Появилась новая вкладка «Социальный фонд», разверните ее и внесите новый номер.

Нажмите синюю гиперссылку «История», укажите там 4 квартал 2024.

Далее кнопка «Записать и закрыть».

В 1С: ЗУП ред. 3.1 (релиз 3.1.31.13) на текущий момент времени (03.10.2024 г.) данный функционал не автоматизирован. Ждем обновления.

По словам разработчиков, новый регистрационный номер СФР планируется внести в раздел «Настройка» — «Организации».

На вкладке «Фонды» будет добавлен пункт «Социальный фонд» с возможностью ввода нового рег.номера СФР.

С какого периода применять новый регистрационный номер СФР

В фонде пояснили, что этот новый рег.номер они хотят видеть в отчетности, начиная с 1 ноября 2024 г.

То есть отчетность за 9 месяцев 2024 г. сдаем со старыми реквизитами!

Хотя фонд заявил, что и в октябре 2024 г. можно отправить отчеты с новыми данными, но мы не уверены, что в этом случае все пройдет гладко.