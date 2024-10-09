Надуманные проблемы УСН-фирм, освобожденных от НДС с 2025 года

Источник: Бухгалтерия.ру.
Больше всего вопросов возникло у бухгалтеров небольших УСН-фирм с доходами ниже 60 миллионов рублей. Появилась информация о том, что им, как и всем фирмам на УСН, придется заполнять счета-фактуры, регистрировать их в журналах, сдавать налоговую декларацию по НДС, а о выборе налоговой ставки по НДС отдельно уведомлять ИФНС.
Паника оказалась преждевременной.
Какие упрощенцы будут платить НДС с 2025 года
С 2025 года организации и ИП на УСН становятся плательщиками НДС с того момента, как только их выручка достигнет 60 миллионов рублей (закон от 14 июля 2024 года № 176-ФЗ).
Если годовой доход меньше, «упрощенцы» освобождены от уплаты НДС на основании новой редакции статьи 145 НК, действующей с 1 января 2025 года.
Вновь зарегистрированные организации и ИП на упрощенке вправе получить освобождение от НДС в 2025 году независимо от суммы доходов.
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Освобождение от НДС будет автоматическим
От уплаты НДС в 2025 году освобождены компании, доход которых не превысил 60 млн рублей. В 2025 году будет учитываться доход за 2024 год.
Освобождение от НДС налоговая служба будет предоставлять автоматически, на основании имеющихся у них данных о доходах за 2024 год (п. 3 ст.145 НК с 2025 года). Никаких уведомлений, заявлений в ИФНС подавать не нужно.
Освобождение от НДС компания или ИП получает на весь период деятельности, пока не нарушит лимит по доходам в 60 миллионов рублей.
Счета-фактуры составлять не придется
Фирмы на УСН с доходом менее 60 миллионов рублей освобождены от уплаты НДС на основании новой редакции статьи 149 НК, действующей с 1 января 2025 года (закон от 14 июля 2024 года № 176-ФЗ).
Порядок расчета НДС и выставления счетов-фактур регулируется статьей 168 НК. Законом № 176-ФЗ в эту статью поправки не вносились. Вывод многих экспертов о том, что освобожденным от НДС упрощенцам придется вести счета-фактуры был неверным.
Для того, чтобы исключить разночтения новым законопроектом №727330-8 в НК внесут уточнение. Упрощенцы, освобожденные от уплаты НДС, как не превысившие доход, при котором нужно платить этот налог, от ведения счетов-фактур освобождены.
Уведомлять о выбранной ставке НДС не нужно
Минимальные налоговые ставки по НДС для упрощенцев составят 5% и 7% в зависимости от полученных доходов:
5% — если доход превысил 60 млн рублей, но не достиг 250 млн рублей;
7% — если доход свыше 250 млн рублей, но менее 450 млн рублей (далее переход на ОСНО).
Эти минимальные ставки применяются без права принять НДС к вычету.
Упрощенцы, которые захотят применять НДС вычеты, вправе выбрать общие ставки по НДС 20% и 10% для отдельных категорий товаров или видов деятельности.
Применять одну налоговую ставку по НДС нужно будет непрерывно в течение 12 последовательных кварталов. Добровольно отказаться от нее нельзя.
Уведомлять налоговую инспекцию о выборе льготной ставки 5% (7%) не нужно. Достаточно указать ставку в налоговой декларации по НДС.
Декларацию по НДС сдавать не нужно
Если организация на упрощенке в 2025 году освобождена от уплаты НДС, подавать декларации по НДС в течение года не нужно.
Декларацию по НДС подают плательщики НДС (п. 4 ст. 174 НК).
Исключение составляют случаи, когда упрощенец выставил счет-фактуру с НДС или исполняет обязанности налогового агента по НДС, они декларацию по НДС должны представить, даже если освобождены от уплаты этого налога (письмо Минфина от 11.11.2019 № 03-07-07/86820).
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