6 вещей, которые необходимо сделать до ухода с работы. Чтобы уволиться красиво

Зачем тратить силы и время на «красивый» переход
В период между подачей заявления и финальным прощанием у вас есть возможность:
укрепить репутацию;
сохранить деловые отношения с людьми, которые могут пригодиться в будущем;
получить положительные рекомендации;
заручиться поддержкой на случай, если захотите однажды вернуться в компанию;
снизить уровень стресса от перехода к новому этапу жизни.
1. Подведите черту под задачами и передайте дела
Организуйте встречу с непосредственным руководителем. О решении уйти в первую очередь сообщите именно ему, и по возможности лично. Обсудите, какие проекты нужно завершить, как расставить приоритеты на последние дни; уточните его пожелания к процессу передачи дел.
Предложите помощь в поиске замены. Если преемник уже есть — пообещайте поддержку с обучением и адаптацией.
Составьте полный список текущих и ожидаемых задач, проектов, процессов. И добавьте в него: инструкции по использованию рабочих инструментов; подсказки, как найти нужные файлы/папки и использовать корпоративную базу знаний.
Подготовьте список людей внутри и вне компании, с которыми вы общались по работе. Укажите: роли людей; контактные данные; предпочтительные способы связи; профессиональные области, в рамках которых вы сотрудничали; специализацию или экспертизу. Если обучаете нового сотрудника — познакомьте его с ключевыми лицами (на встрече / в мессенджере / по электронной почте).
Доделайте срочные задачи и по возможности приоритетные проекты. Даже если придется поработать сверхурочно — сделайте все от вас зависящее, чтобы закрыть хвосты. Завершите самые важные дела, даже если увольняетесь из-за конфликта.
Напишите краткие инструкции по решению задач. В идеале — ежедневных, еженедельных, квартальных, ежегодных. Упомяните детали, которые могут быть неочевидными, но которые важны для качественного процесса.
Открыто поговорите с коллегами. Сообщите им о предстоящем уходе. Объясните, кто и в каком объеме возьмет на себя ваши обязанности (временно — если преемника пока нет). Согласуйте план переходного периода и пообещайте в течение пары недель быть на связи на случай форс-мажоров и сложных ситуаций.
2. Перенесите личные документы и данные
Любым удобным способом сохраните примеры своей работы и доказательства профессиональных достижений. Заранее изучите политику компании, касающуюся неразглашения конфиденциальной информации. С учетом правил, которых вы обязаны придерживаться, скопируйте себе на жесткий диск или перешлите на личную почту разрешенную информацию о задачах и проектах, которая может пригодиться для будущего трудоустройства.
Сделайте копии писем, в которых вас хвалит руководитель и клиенты. Скачайте официальные бланки performance review или результаты оценки 360°. Сделайте копии (или заберите оригиналы) благодарностей от партнеров и клиентов.
Скачайте с рабочих компьютеров и смартфонов всю личную информацию. Это могут быть ваши фото, документы, учебные проекты детей, коллекция забавных мемов про начальника, собранная всем отделом. Перешлите себе на личный почтовый ящик, а затем удалите эту информацию из корпоративного доступа.
Очистите cookies, корзину, данные автозаполнения и историю браузера; удалите установленные вами программы и приложения, которые не связаны непосредственно с работой.
Так вы не только подстрахуетесь от неловких ситуаций, но и сэкономите время сисадмина на подготовку гаджетов.
Перенесите подписки с рабочего адреса на личный. Если состоите в профессиональных ассоциациях или закрытых клубах — напишите организаторам, что у вас новые контактные данные. Измените адрес почты в профилях любых подписок, которые вы получаете бесплатно или оплачиваете сами.
Устали от бухгалтерии? Хотите уволиться и сменить профессию? Мы разработали курс «Аналитик 1С», который легко осваивают вчерашние бухгалтеры. Получите диплом профпереподготовки государственного образца. Станьте востребованным высокооплачиваемым специалистом с широким кругозором и умением проводить системный анализ!
Сейчас курс можно купить за 9 900 ₽ вместо
59 900 ₽.
3. Получите рекомендации и отзывы
Обратитесь к руководителям, коллегам, партнерам и клиентам с просьбой дать рекомендации. Даже если вас уже ждут на новой работе, рекомендации могут пригодиться позднее. Если людям некогда писать для вас с нуля, сделайте черновик: редактировать быстрее и порой проще. Можно также составить список наводящих вопросов.
Подготовьте отзыв о работе в компании. Отметьте: свои ключевые обязанности; успехи, которых вам удалось достичь; людей, которые вам помогали или вдохновляли вас. Запланируйте публикацию отзыва в соцсетях на последний рабочий день, чтобы завершить весь процесс красиво.
4. Разберитесь с компенсациями и соцпакетом
Выясните:
выплатят ли вам деньги за неиспользованные дни отпуска — и когда;
как долго будет действовать ваша медицинская страховка после увольнения (чтобы при необходимости заранее оформить новую);
что произойдет с вашими пенсионными накоплениями и как их перевести в другой фонд;
сможете ли вы продолжать пользоваться абонементом в фитнес/бассейн — и в течение какого периода;
должны ли вы компенсировать расходы на обучение, оплаченное компанией.
5. Займитесь нетворкингом
Поблагодарите коллег. Поговорите с теми, кто помогал вам в работе, поддерживал в трудную минуту, подсказывал кратчайшие пути к решению проблем.
Отправьте прощальные письма/сообщения. Напишите клиентам и партнерам, с которыми работали: выразите благодарность и надежду на сотрудничество в будущем. По желанию сообщите свои личные контакты, профили в соцсетях.
Организуйте прощальную вечеринку/чаепитие. В последний рабочий день угостите коллег пиццей/тортом, отпразднуйте завершение очередного этапа своей карьеры. Возможно, кто-то захочет сказать вам добрые слова — это станет для вас неоценимой поддержкой.
Обновите информацию о себе. Добавьте навыки в профессиональных соцсетях или расскажите во «ВКонтакте» о своих достижениях. Опубликуйте в открытом доступе резюме на площадках для поиска работы — или обновите его, проверив актуальность сведений.
6. Обдумайте будущие действия
Если новая работа вас уже ждет — сначала организуйте себе небольшой отдых. Договоритесь с работодателем о перерыве для восстановления сил. За это время постарайтесь выполнить накопившиеся личные дела, чтобы разгрузить голову и в новые задачи погрузиться с энтузиазмом.
Если уходите в никуда — подготовьте план поиска работы. Начните активно мониторить вакансии в интересных вам компаниях. Организуйте встречу с карьерным консультантом. Определите, какие из навыков, востребованных на рынке труда, отсутствуют в вашем резюме.
Подумайте о повышении квалификации, если есть время и возможность. Это могут быть курсы и тренинги, общение с наставником, самостоятельное обучение на MOOC-платформах.
Составьте примерный финансовый план. Поиск работы может затянуться. Даже если нет — первую зарплату вы получите не в первый день. Посчитайте, на какое время хватит сбережений; разберитесь, как сделать так, чтобы уровень жизни не снизился существенно и вы могли искать работу, опираясь на желания и амбиции, а не на нужду.
Чего не стоит делать в переходный период
Открыто демонстрировать безразличие к своим рабочим обязанностям.
Откровенно и с долей самодовольства обсуждать с коллегами планы на новую работу.
Игнорировать просьбы руководителя о передаче дел и обучении преемника.
Говорить всем вокруг, что дела у компании идут плохо и вам уже надоело работать.
Углубляться в просмотр вакансий или посещать собеседования в рабочее время.
Просить об отпуске или больничном ради того, чтобы избежать передачи дел.
Комментарии10
идеально))
Отличная статья, все по делу!
плюнуть и нас... под дверь. Если есть возможность, то в тапки, если такой возможности нет - то под дверь
Не, это прямо фи! Я один раз увольняясь, утащила офисный цветок)) Но в свое оправдание могу сказать, что только я о нем заботилась целый год, так что он был практически мой))
Я утащила цветочный горшок, который сама и приносила. Пришлось предварительно цветок из него вынуть, правда. И степлер в налоговой утащила. Но это больше случайно)
Почему цветок пришлось вынуть? А как со степлером получилось?))
Потому что цветок мне был не нужен.
А степлер. Работу домой таскала. И степлер с маркером. Потом дома степлер забыла, да так и не принесла.
С последней работы утащил степлер, 3 маркера и линейку.
Правда, я их купил по своей инициативе и на свои деньги, не заморачиваясь авансовым отчетом.