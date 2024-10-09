6 вещей, которые необходимо сделать до ухода с работы. Чтобы уволиться красиво

Обсудив свое решение об уходе с руководителем, подав заявление и сообщив о ситуации коллегам, вы словно попадаете в сумеречную зону: физически еще две недели совершаете привычные действия, но в мыслях и мечтах уже где-то… двумя словами — не тут. Расскажем, какие шаги необходимо предпринять в период «отработки», чтобы со спокойной душой переключиться на другие задачи.

Зачем тратить силы и время на «красивый» переход

В период между подачей заявления и финальным прощанием у вас есть возможность:

укрепить репутацию;

сохранить деловые отношения с людьми, которые могут пригодиться в будущем;

получить положительные рекомендации;

заручиться поддержкой на случай, если захотите однажды вернуться в компанию;

снизить уровень стресса от перехода к новому этапу жизни.

1. Подведите черту под задачами и передайте дела

Организуйте встречу с непосредственным руководителем. О решении уйти в первую очередь сообщите именно ему, и по возможности лично. Обсудите, какие проекты нужно завершить, как расставить приоритеты на последние дни; уточните его пожелания к процессу передачи дел.

Предложите помощь в поиске замены. Если преемник уже есть — пообещайте поддержку с обучением и адаптацией.

Составьте полный список текущих и ожидаемых задач, проектов, процессов. И добавьте в него: инструкции по использованию рабочих инструментов; подсказки, как найти нужные файлы/папки и использовать корпоративную базу знаний.

Подготовьте список людей внутри и вне компании, с которыми вы общались по работе. Укажите: роли людей; контактные данные; предпочтительные способы связи; профессиональные области, в рамках которых вы сотрудничали; специализацию или экспертизу. Если обучаете нового сотрудника — познакомьте его с ключевыми лицами (на встрече / в мессенджере / по электронной почте).

Доделайте срочные задачи и по возможности приоритетные проекты. Даже если придется поработать сверхурочно — сделайте все от вас зависящее, чтобы закрыть хвосты. Завершите самые важные дела, даже если увольняетесь из-за конфликта.

Напишите краткие инструкции по решению задач. В идеале — ежедневных, еженедельных, квартальных, ежегодных. Упомяните детали, которые могут быть неочевидными, но которые важны для качественного процесса.

Открыто поговорите с коллегами. Сообщите им о предстоящем уходе. Объясните, кто и в каком объеме возьмет на себя ваши обязанности (временно — если преемника пока нет). Согласуйте план переходного периода и пообещайте в течение пары недель быть на связи на случай форс-мажоров и сложных ситуаций.

2. Перенесите личные документы и данные

Любым удобным способом сохраните примеры своей работы и доказательства профессиональных достижений. Заранее изучите политику компании, касающуюся неразглашения конфиденциальной информации. С учетом правил, которых вы обязаны придерживаться, скопируйте себе на жесткий диск или перешлите на личную почту разрешенную информацию о задачах и проектах, которая может пригодиться для будущего трудоустройства.

Сделайте копии писем, в которых вас хвалит руководитель и клиенты. Скачайте официальные бланки performance review или результаты оценки 360°. Сделайте копии (или заберите оригиналы) благодарностей от партнеров и клиентов.

Скачайте с рабочих компьютеров и смартфонов всю личную информацию. Это могут быть ваши фото, документы, учебные проекты детей, коллекция забавных мемов про начальника, собранная всем отделом. Перешлите себе на личный почтовый ящик, а затем удалите эту информацию из корпоративного доступа.

Очистите cookies, корзину, данные автозаполнения и историю браузера; удалите установленные вами программы и приложения, которые не связаны непосредственно с работой.

Так вы не только подстрахуетесь от неловких ситуаций, но и сэкономите время сисадмина на подготовку гаджетов.

Перенесите подписки с рабочего адреса на личный. Если состоите в профессиональных ассоциациях или закрытых клубах — напишите организаторам, что у вас новые контактные данные. Измените адрес почты в профилях любых подписок, которые вы получаете бесплатно или оплачиваете сами.

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3. Получите рекомендации и отзывы

Обратитесь к руководителям, коллегам, партнерам и клиентам с просьбой дать рекомендации . Даже если вас уже ждут на новой работе, рекомендации могут пригодиться позднее. Если людям некогда писать для вас с нуля, сделайте черновик: редактировать быстрее и порой проще. Можно также составить список наводящих вопросов.

Подготовьте отзыв о работе в компании. Отметьте: свои ключевые обязанности; успехи, которых вам удалось достичь; людей, которые вам помогали или вдохновляли вас. Запланируйте публикацию отзыва в соцсетях на последний рабочий день, чтобы завершить весь процесс красиво.

4. Разберитесь с компенсациями и соцпакетом

Выясните:

выплатят ли вам деньги за неиспользованные дни отпуска — и когда;

как долго будет действовать ваша медицинская страховка после увольнения (чтобы при необходимости заранее оформить новую);

что произойдет с вашими пенсионными накоплениями и как их перевести в другой фонд;

сможете ли вы продолжать пользоваться абонементом в фитнес/бассейн — и в течение какого периода;

должны ли вы компенсировать расходы на обучение, оплаченное компанией.

5. Займитесь нетворкингом

Поблагодарите коллег. Поговорите с теми, кто помогал вам в работе, поддерживал в трудную минуту, подсказывал кратчайшие пути к решению проблем.

Отправьте прощальные письма/сообщения. Напишите клиентам и партнерам, с которыми работали: выразите благодарность и надежду на сотрудничество в будущем. По желанию сообщите свои личные контакты, профили в соцсетях.

Организуйте прощальную вечеринку/чаепитие. В последний рабочий день угостите коллег пиццей/тортом, отпразднуйте завершение очередного этапа своей карьеры. Возможно, кто-то захочет сказать вам добрые слова — это станет для вас неоценимой поддержкой.

Обновите информацию о себе. Добавьте навыки в профессиональных соцсетях или расскажите во «ВКонтакте» о своих достижениях. Опубликуйте в открытом доступе резюме на площадках для поиска работы — или обновите его, проверив актуальность сведений.

6. Обдумайте будущие действия

Если новая работа вас уже ждет — сначала организуйте себе небольшой отдых. Договоритесь с работодателем о перерыве для восстановления сил. За это время постарайтесь выполнить накопившиеся личные дела, чтобы разгрузить голову и в новые задачи погрузиться с энтузиазмом.

Если уходите в никуда — подготовьте план поиска работы. Начните активно мониторить вакансии в интересных вам компаниях. Организуйте встречу с карьерным консультантом. Определите, какие из навыков, востребованных на рынке труда, отсутствуют в вашем резюме.

Подумайте о повышении квалификации, если есть время и возможность. Это могут быть курсы и тренинги, общение с наставником, самостоятельное обучение на MOOC-платформах.

Составьте примерный финансовый план. Поиск работы может затянуться. Даже если нет — первую зарплату вы получите не в первый день. Посчитайте, на какое время хватит сбережений; разберитесь, как сделать так, чтобы уровень жизни не снизился существенно и вы могли искать работу, опираясь на желания и амбиции, а не на нужду.

Чего не стоит делать в переходный период