Цифра дня. Про увольнение

50% россиян признались, что сталкивались с желанием уволиться вслед за коллегой. Из них 13% осуществили задумку в реальности, 28% так и не приняли решения об увольнении, а 8% еще находятся в раздумьях.

9% участников исследования поделились, что зафиксировали случаи, когда их коллеги увольнялись по такой причине. 42% никогда не задумывались о таком исходе.

При этом 57% опрошенных россиян поделились, что их эмоции и чувства при увольнении коллег зависят от отношений с конкретным человеком. Однако, 29% респондентов обычно испытают грусть в момент ухода части команды. 17% не чувствуют ничего особенного.

6% участников исследования отметили, что быстро находят друзей на работе и каждый раз им тяжело расставаться, а 5% поделились, что иногда такое событие приносит радость, ведь не со всеми людьми приятно работать.

Только 1% респондентов руководствуются мотивами личного продвижения и рады увольнению коллег.

6% выбрали вариант «Другое», где обратили внимание на беспокойство из-за последующего роста количества рабочих задач (результаты исследования, проведенного сервисом Работа.ру, есть в распоряжении редакции «Клерка»).