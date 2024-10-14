Как россияне будут работать и отдыхать в 2025 году

Минтруд определился с выходными и праздниками на 2025 год, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно документу, россиян ждет 247 рабочих дней, 118 выходных и два периода длинных каникул — в мае и январе.

Эксперт Контур.Экстерна Татьяна Евдокимова объяснила, к чему готовиться бухгалтерам и кадровикам, как перенести праздничные дни и как определить норму рабочего времени в зависимости от месяца.

Как рассчитать норму рабочего времени в конкретном месяце

Норма рабочего времени в конкретном месяце рассчитывается по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными — в субботу и воскресенье.

При расчете нужно отталкиваться от продолжительности ежедневной работы или смены:

при 40-часовой рабочей неделе — норма 8 часов в день;

при продолжительности рабочей недели менее 40 часов — количество часов, получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей недели на пять дней.

Например, в январе 2025 при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными будет 17 рабочих дней и 14 выходных. Норма рабочего времени в январе составит:

при 40-часовой рабочей неделе — 136 ч. (8 ч x 17 дней);

при 36-часовой рабочей неделе — 122,4 ч. (7.2 ч x 17 дней) и т.д.

Как меняется продолжительность рабочего дня перед нерабочим праздничным днем

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Чтобы рассчитать месячную норму рабочего времени, нужно продолжительность рабочей недели (не более 40 часов) разделить на пять и умножить на количество рабочих дней по календарю пятидневной рабочей недели конкретно взятого месяца. Далее из результата вычесть количество часов этого месяца, на которое сокращается рабочий день накануне нерабочего праздничного дня (ч. 3 ст. 91 ТК). После этого устанавливается режим рабочего времени.

Как перенести выходной, совпавший с нерабочим праздничным днем

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий рабочий день (ч. 2 ст. 112 ТК) после праздника. Исключение — выходные дни, совпадающие с нерабочими праздниками с 1 по 8 января.

Также (ч. 5 ст. 112 ТК) выходные могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства.

В 2025 году в соответствии с постановлением Правительства (04.10.2024 № 1335) «О переносе выходных дней в 2025 году» перенесены следующие дни:

с субботы 4 января на пятницу 2 мая;

с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;

с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;

с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;

с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Когда россияне будут отдыхать в 2025 году

Январь : с учетом переноса, в 2025 году новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Февраль : День защитника Отечества — 22 и 23 февраля.

Март : Международный женский день — 8 и 9 марта.

Май : Первомайские выходные — с 1 по 4 числа. День Победы — с 8 по 11 мая.

Июнь : День России — с 12 по 15 июня.

Ноябрь : День народного единства — со 2 по 4 ноября.

Декабрь: Выходной перед новым 2026 годом — 31 декабря (среда). Понедельник и вторник, 29 и 30 числа, будут рабочими.

Всего в 2025 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными будет 247 рабочих дней, в том числе 4 сокращенных на один час, и 118 выходных.

Обратим внимание, что в ТК понятие «производственный календарь» отсутствует. Работодатели вправе утвердить приказом по организации собственный производственный календарь при условии, что это не ухудшит положение работников и установленные законом условия труда.