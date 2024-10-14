Стенд по воинскому учету в организации

Стенд с информацией по воинскому учету должен быть в каждой компании. Однако какие-либо подробности относительно того, как должен выглядеть такой стенд и какие сведения содержать, закон не раскрывает. Это вызывает множество вопросов у работодателей. В статье даем советы, как правильно оформить такой стенд.

Воинский стенд в организации

Установка стендов по воинскому учету — обязанность работодателя. Это косвенно предусмотрено методическими рекомендациями по ведению воинского учета Генштаба ВС от 11.07.2017.

Военкомат вправе проверить, как работодатель ведет воинский учет, в том числе имеется ли в компании информационный стенд для работников на эту тему. Значит, работодатели обязаны его установить.

Но стенд о воинском учете нужен не только для того, чтобы следовать букве закона. Главная его задача — ознакомление военнообязанных сотрудников с их правами и обязанностями, связанными с воинским учетом, мобилизационной подготовкой и мобилизацией. Обеспечить информирование сотрудников в этой сфере — прямая обязанность работодателя (пп. «в» п. 30 постановления Правительства от 27.11.2006 № 719).

Именно поэтому установка стенда, содержащего подробную информацию по воинскому учету, прежде всего отвечает интересам работодателя. Это простой и малозатратный способ ознакомить работников с правилами воинского учета и одновременно выполнить требования законодательства в этой части.

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Как оформить стенд по воинскому учету

Четких указаний, как надо оформлять стенд по воинскому учету, закон не дает.

Представляется, что удобнее всего разместить стенд в общедоступном месте — там, где бывают все сотрудники. Самое распространенное место — рядом с кабинетом отдела кадров или в кабинете. В этом случае новые сотрудники смогут еще на стадии заключения трудового договора ознакомиться с необходимой информацией о воинском учете.

Можно повесить информационный стенд с прикрепленными к нему выдержками из документов, а можно сделать плакат и даже добавить тематические картинки.

Документы, представленные на стенде, должны быть легко читаемые. Недопустимо использовать слишком мелкий шрифт или размещать стенд чересчур высоко либо в таком месте, где с него неудобно или невозможно читать.

Можно купить готовый информационный стенд на тему воинского учета. Но мы советуем все же оформить его самостоятельно, прикрепив распечатанные листы к доске. И дело тут даже не в экономии, а в том, что в законодательство в области воинского учета довольно часто вносят существенные поправки. Заменить документ на собственноручно оформленном стенде намного проще, чем на готовом, и смотреться это будет органичнее.

На стенде необходимо представить материалы по следующим темам:

список тематических нормативно-правовых актов; цели воинского учета; обязанности военнообязанных работников; работники какого возраста должны состоять на воинском учете; условия поступления на военную службу по контракту; какая ответственность грозит нарушителям правил воинского учета.

Если организация предоставляет своим работникам отсрочку и бронирование от мобилизации, сведения об этом обязательно должны быть отражены на стенде.

Документы воинского учета для стенда

Во-первых, на стенде непременно должны быть сведения о тех законах и иных нормативно-правовых актах, которыми работодатель руководствуется при решении вопросов воинского учета. К ним относятся:

Сотрудникам, которым доверено оформление стенда, необходимо контролировать, чтобы выдержки из перечисленных документов были актуальными. Для этого нужно следить за изменениями законов и вовремя заменять устаревшие документы на свежие.

Во-вторых, на стенде важно указать, какие внутренние документы компании регулируют вопросы воинского учета (если такие есть). В этот же раздел можно добавить документы, которыми компания наделена правом бронирования сотрудников и предоставления им отсрочки от мобилизации.

На стенде нужно также перечислить документы, которые по закону работник обязан представить работодателю (удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военный билет либо выданные вместо него справка или временное удостоверение). Стоит также упомянуть о том, как должны быть оформлены эти документы, какую информацию содержать.

В военном билете обязательно должна стоять отметка о том, что его владелец поставлен на воинский учет по месту его жительства.

Временное удостоверение выдается на определенный срок. Работник обязан предоставить при устройстве на работу непросроченное удостоверение – об этом тоже можно лишний раз напомнить.

Разумное решение — разместить на стенде образцы тех документов, которые часто используются. Это может быть:

образец листка сообщения, в котором работник уведомляет военкомат об изменении своих данных (персональных и личных) — о вступлении в брак, рождении детей, смене места труда;

образец заявления о постановке на воинский учет;

заявление о приеме на службу по контракту.

Обязанности граждан по воинскому учету для стенда

Обязанности граждан по воинскому учету перечислены в статье 10 закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ. Основные обязанности таковы:

состоять на воинском учете;

приходить по вызову в военкомат;

сообщать об изменении своих персональных данных (о смене места работы, переезде, сочетании браком, появлении новых членов семьи);

если военный билет или другие документы воинского учета повреждены или утрачены, в течение двух недель обратиться в военкомат для получения новых документов.

Применительно к работникам можно сослаться также на статью 65 ТК: все военнообязанные обязаны предъявлять при трудоустройстве документы воинского учета.

Помимо знания своих обязанностей, работникам не помешает знать и свои права в области воинского учета.

Все военнообязанные граждане могут рассчитывать на судебную защиту, если полагают, что их права нарушают. Общие положения об обжаловании решений в области воинского учета определены главой V.1 закона «О воинской обязанности и военной службе».

Таблица возрастов по воинскому учету для стенда

Такая таблица отражает данные о том, кто из военнообязанных и когда подлежит снятию с воинского учета. Очередность снятия с учета устанавливается в соответствии с полом, возрастом и званием военнообязанного. В 2024 году снимаются с военного учета:

женщины 1979 года рождения и мужчины 1974 года рождения, если они имеют звание солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика или мичмана; женщины 1974 года рождения в звании офицера и мужчины 1964 года рождения в звании младшего офицера; мужчины 1959 года рождения в звании майора, капитана 3-го ранга, подполковника, капитана 2-го ранга и подполковника, капитана 1-го ранга; мужчины 1954 года рождения в звании высшего офицера.

Цели и задачи воинского учета для стенда

Цели и задачи воинского учета определены в постановлении Правительства от 27.11.2006 № 719. Так, пункт 2 указанного документа называет основной целью укомплектование ВС людскими ресурсами.

Другими словами, государству нужен кадровый резерв, который при необходимости сможет обеспечить функционирование ВС при внешних угрозах, а также сведения о том, сколько потенциальных защитников есть в стране, чему они обучены, насколько компетентны.

К задачам воинского учета пункт 3 постановления № 719 относит обеспечение исполнения воинской обязанности, ведение документального учета военнообязанных, проведение мероприятий по обучению военнообязанных основам военного дела.

Нарушение правил воинского учета для стенда

Действующими законами установлены различные меры ответственности за несоблюдение правил воинского учета. Работники должны знать, что им может грозить за нарушение этих правил, а в обязанности работодателя входит среди прочего уведомить сотрудников о возможных мерах ответственности.

По статье 21.5 КоАП могут наказать штрафом работников, которые не явились в военкомат по повестке, не сообщили об изменении своих личных данных (семейного положения, образования, места работы или жительства), не известили военкомат о выезде за границу на срок более 6 месяцев (или на срок более 3 месяцев, если это произошло в период призыва). Размер штрафа колеблется от 1 до 30 тыс. рублей.

Уголовное наказание грозит так называемым уклонистам — тем, кто скрывается от призыва на военную или от альтернативной гражданской службы. Оно установлено статьей 328 УК и предусматривает различные виды ответственности: штраф до 200 тыс. рублей, принудительные работы продолжительностью до двух лет, полугодовой арест и лишение свободы на срок до двух лет.