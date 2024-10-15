Что такое 13 зарплата по итогам года: кому полагается и как оформить

Что говорит ТК

Термина «тринадцатая зарплата» ни в ТК, ни в иных нормативно-правовых актах нет. Согласно ст. 191 ТК, работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности:

объявляет благодарность;

выдает премию;

награждает ценным подарком;

награждает почетной грамотой;

представляет к званию лучшего по профессии,

то есть возможны и иные виды поощрений, которые определяются коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, уставами, положениями о дисциплине.

Регламентация необходима

ТК не обязывает работодателей выплачивать 13 зарплату. Так, КС указал, что премия, предусмотренная ст. 191 ТК, является правом работодателя, а не его обязанностью (определение от 18.07.2017 № 1554-О).

По доброй воле принять решение о подобной выплате может любой бизнесмен. Однако, если такое решение принято, то оно должно быть закреплено документально. Например, в колдоговоре, в отдельных трудовых договорах (или во всех, поскольку руководитель вправе поощрять как коллектив в целом, так и лишь отдельно отличившихся), в положении о премиях — это оптимальный вариант.

В любом случае должны быть прописаны:

порядок выплаты (в фиксированной сумме, устанавливаемой ежегодно, по формуле из расчета среднемесячного дохода и, возможно, стажа, процент от оклада и т. п.);

основания для полного или частичного «депремирования» (лишения премии).