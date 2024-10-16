Является ли работа в выходной сверхурочной при пятидневке и посменном графике

Если сотрудник работает в выходные, то такая работа может оплачиваться как сверхурочная. Но это зависит от графика работы. Рассказываем про два варианта: пятидневку и посменный график.

Если сотрудник работает на пятидневке

В случае, если у сотрудника пятидневная рабочая неделя с отдыхом в субботу и воскресенье, то работа в эти дни считается привлечением к труду в выходные согласно ст. 113 ТК.

Оплачивается такой труд не менее, чем в двойном размере согласно ст. 153 ТК:

сдельным работникам — не менее, чем по двойным расценкам ;

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

работникам, получающим оклад — в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки за день или час работы сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки в день или час сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Также работодатель вправе установить конкретные размеры оплаты труда в выходной локальным нормативно-правовым актом: коллективным договором или положением об оплате труда.

Посменный график работы

Например, у сотрудника суббота или воскресенье становятся рабочими днями согласно сменному графику.

Если для большинства сотрудников день будет выходным, а для конкретного специалиста — рабочим, то эти переработки будут считаться сверхурочными.

Сверхурочные в этом случае оплачиваются согласно ст. 152 ТК: первые два часа работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, все последующие — не менее чем в двойном размере с учетом стимулирующих и компенсационных выплат.

В соответствии с Постановлением КС от 28.06.18 № 26-П, если зарплата включает в себя не только месячный оклад, но и компенсационные, и стимулирующие выплаты, при расчёте оплаты труда в указанные дни работодатель учитывает все полагающиеся премии и компенсации.