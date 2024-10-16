Какие формы отчетов и первички изменены с 1 октября 2024 года

С 1 октября обновили бланки для счетов-фактур, изменили отчет об использовании денежных средств, который сдается в Росстат, ввели квитанцию для приема наличных в кассу компании.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Счета-фактуры с 1 октября 2024 года

С 1 октября 2024 года счета-фактуры нужно составлять по новой форме. Изменения внесены и в «шапку» документа, и в табличную часть.

Новая форма и порядок заполнения счета-фактуры утверждены постановлением Правительства от 16 августа 2024 г. № 1096.

В строке 5а «Документ об отгрузке» «шапки» счета-фактуры нужно указывать наименование документа на отгрузку. Эту строку используют все.

В табличной части счета-фактуры добавлена графа 14 «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога на добавленную стоимость, в рублях». Она заполняется при реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, в том числе в составе комплекта (набора), а также при передаче таких товаров в составе выполненных работ.

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Отчетность в Росстат об использовании денежных средств

С 1 октября 2024 года Росстат обновил правила заполнения отчета об использовании денежных средств, который сдается один раз в год. За 2024 год — до 1 апреля 2025 года.

При этом сама форма не изменена, введены только новые правила ее заполнения (приказ Росстата от 17.09.2024 № 413).

По форме № 12-Ф «Сведения об использовании денежных средств» отчитываются все организации, в отношении которых введен статнадзор, кроме:

предприятий и фирм малого бизнеса (МСП);

государственных (муниципальных) учреждений;

кредитных и некредитных финансовых организаций.

В соответствии с ч. 7 ст. 8 закона № 282-ФЗ, первичные статистические данные по формам федерального статистического наблюдения сдаются исключительно в электронной форме. Отчет подписывается квалифицированной электронной подписью.

Квитанция для кассовых операций

Порядок ведения кассовых операций изменен Указанием Банк России от 09.01.2024 № 6658-У. Внесены изменения в 2, 4 и 5 действующего Порядка ведения кассовых операций (утв. Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У).

С 1 октября 2024 года у бизнеса есть официальное право разменивать банкноты и монеты одного номинала на банкноты и монеты другого номинала через свою кассу.

При совершении подобной операции через кассу компании, кассир обязан выдать квитанцию. Выдать документ нужно при размене на монеты и купюры другого номинала.

В квитанции нужно указывать:

название юрлица или Ф. И. О. предпринимателя;

дату операции;

сумму цифрами и прописью.

Квитанцию подписывает кассир. Расходные и приходные кассовые ордеры оформлять не нужно.