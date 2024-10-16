Что серьезно подорожает в 2025 году: разбираем законы и законопроекты

Судя по опубликованным на данный момент законам и законопроектам, 2025 год ознаменуется увеличением стоимости целого ряда товаров и услуг. Разберем, что, по имеющимся на сегодня официальным данным, подорожает в России больше всего.

1. Коммунальные услуги

Недавно Правительство внесло в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2025 год (законопроект № 727320-8), где в числе прочего представлен подробный прогноз социально-экономического развития России на ближайшее будущее.

И как следует из этого документа, в 2025 году ожидается антирекорд в плане роста стоимости коммунальных услуг: запланировано повышение суммарного платежа граждан по счетам за ЖКУ на 11,9%.

Цены на газ с 1 июля 2025 г. планируется увеличить на 10,3%, а для организаций ЖКХ и предприятий электроэнергетики индексация будет еще выше — на 21,3%. Безусловно, это скажется на стоимости их услуг.

2. Поездки в поездах

Согласно прогнозу, опубликованному Минэкономразвития, в 2025 году подорожают пассажирские железнодорожные перевозки: с 1 января тарифы вырастут на 11,6%.

В то же время будут расширяться льготы для детей: по заявлению министерства, все дети в возрасте от 10 до 18 лет с 2025 года будут получать 50% скидку на проезд в поезде дальнего следования («Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (разработан Минэкономразвития)).

3. Налоги

С 2025 года НДФЛ увеличится для тех, кто получает доход свыше 2,4 млн рублей в год (с суммы превышения им придется заплатить 15%, если доход суммарно за год не превысит 5 млн рублей).

Чем доход будет выше — тем выше будет ставка: от 5 до 20 млн рублей — 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, свыше 50 млн рублей — ставка 22%.

Так что в этот новый год наверняка появится своеобразное пожелание для друзей и родных: «чтобы вы в новом году заплатили 22% НДФЛ!» (закон от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ).

4. Госпошлины за получение сведений из ЕГРН

Согласно опубликованному проекту приказа Росреестра, стоимость выписок из ЕГРН и иных материалов, увеличится, как минимум, в 2 раза.

Так, за электронную выписку из ЕГРН гражданам придется заплатить 580 р. (сейчас она стоит 290 р.), организациям — 1 640 р. (сейчас — 820 р.).

Бумажная выписка обойдется гражданам — 920 р. (сейчас — 460 р.), с организаций 2 540 р. (сейчас — 1 270 р.).

5. Подакцизные товары

Поправки в Налоговый кодекс, которые вступят в силу с 2025 года, предусматривают ежегодную индексацию ставок акцизов на подакцизные товары на 4% (закон от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ).

При этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысится с 2025 года на 16,6% (проект закона № 727324-8) и составит 22 440 рублей.

Страховые пенсии планируется проиндексировать на 7,3% (хотя в последние дни называется коэффициент 7,5%, но официальных заявлений пока нет), социальные — на 14,75%.