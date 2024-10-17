Как работодатель должен отчитаться по квоте на инвалидов

Согласно ч. 1 ст. 53 ФЗ от 12.12.2023 № 565-ФЗ работодатели информируют государственную службу занятости о выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
В ч.7 указанной нормы установлено, что информация должна направляться ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.
Предоставить информацию о выполнении квоты для приема на работу инвалидов нужно по форме № 7, утвержденной приказом Минтруда от 16.04.2024 № 195н, в государственную службу занятости. Информация размещается на портале «Работа России».
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