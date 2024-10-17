Портал "Работа России"

Как работодатель должен отчитаться по квоте на инвалидов

Если работодатель выполняет квоту на инвалидов, то ему необходимо отчитываться об этом. Рассказали, как это правильно сделать.
Как работодатель должен отчитаться по квоте на инвалидов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Согласно ч. 1 ст. 53 ФЗ от 12.12.2023 № 565-ФЗ работодатели информируют государственную службу занятости о выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

В ч.7 указанной нормы установлено, что информация должна направляться ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

Предоставить информацию о выполнении квоты для приема на работу инвалидов нужно по форме № 7, утвержденной приказом Минтруда от 16.04.2024 № 195н, в государственную службу занятости. Информация размещается на портале «Работа России».

Читайте также на тему отчетности по сотрудникам:

Начать дискуссию