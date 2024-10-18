Как ЦБ поступит с ключевой ставкой на заседании 25 октября? Прогноз экспертов

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в своем сентябрьском заявлении отметила, что рост кредитования в последние месяцы «несколько замедлился», однако большинство показателей устойчивой инфляции продолжают находиться «на неприемлемо высоком уровне» 6–8%.

Она выделила такие проблемы, как усиление инфляционных ожиданий населения, дисбаланс экономического роста (динамика спроса не соответствует возможностям предложения товаров и услуг), исчерпание производственных мощностей и рабочей силы в стране, а также риск возможного увеличения геополитического давления.

Чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 4% в следующем году, ЦБ готов продолжить повышение ключевой ставки, резюмировала Набиуллина.

14 октября зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил журналистам, что регулятор «допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании».

Спросили экспертов, каков наиболее вероятный сценарий по ключевой ставке в октябре и до конца года.

Что будет с ключевой ставкой в октябре

В предыдущих случаях, когда ЦБ допускал возможность повышения «ключа», ставка повышалась уже на ближайшем заседании, замечает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Можно считать, что ее рост практически предопределен, говорит эксперт.

Кроме того, в 2025 году тарифы по ЖКУ будут проиндексированы на 11,9%, а в текущем году бюджетные расходы превысят ожидаемые на 1,5 трлн рублей — все это должно сдвигать траекторию ключевой ставки вверх, отмечает Латыпов. Вместе с этим динамика кредитования и текущая инфляция продолжили существенно отклоняться вверх от июльских прогнозов ЦБ, добавляет он.

По мнению экономиста, сейчас Центробанк выбирает между повышением ключевой ставки до 20% и до 21%. В ВТБ склоняются к тому, что будет выбран второй вариант и на конец 2024 года ключевая ставка в России составит 21%.