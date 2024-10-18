Как ЦБ поступит с ключевой ставкой на заседании 25 октября? Прогноз экспертов

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в своем сентябрьском заявлении отметила, что рост кредитования в последние месяцы «несколько замедлился», однако большинство показателей устойчивой инфляции продолжают находиться «на неприемлемо высоком уровне» 6–8%.
Она выделила такие проблемы, как усиление инфляционных ожиданий населения, дисбаланс экономического роста (динамика спроса не соответствует возможностям предложения товаров и услуг), исчерпание производственных мощностей и рабочей силы в стране, а также риск возможного увеличения геополитического давления.
Чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 4% в следующем году, ЦБ готов продолжить повышение ключевой ставки, резюмировала Набиуллина.
14 октября зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил журналистам, что регулятор «допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании».
Спросили экспертов, каков наиболее вероятный сценарий по ключевой ставке в октябре и до конца года.
Что будет с ключевой ставкой в октябре
В предыдущих случаях, когда ЦБ допускал возможность повышения «ключа», ставка повышалась уже на ближайшем заседании, замечает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Можно считать, что ее рост практически предопределен, говорит эксперт.
Кроме того, в 2025 году тарифы по ЖКУ будут проиндексированы на 11,9%, а в текущем году бюджетные расходы превысят ожидаемые на 1,5 трлн рублей — все это должно сдвигать траекторию ключевой ставки вверх, отмечает Латыпов. Вместе с этим динамика кредитования и текущая инфляция продолжили существенно отклоняться вверх от июльских прогнозов ЦБ, добавляет он.
По мнению экономиста, сейчас Центробанк выбирает между повышением ключевой ставки до 20% и до 21%. В ВТБ склоняются к тому, что будет выбран второй вариант и на конец 2024 года ключевая ставка в России составит 21%.
Текущая ситуация с инфляцией и инфляционными ожиданиями, а также сохранение достаточно высоких темпов кредитования и ожидание роста госрасходов будут способствовать повышению ключевой ставки на заседании 25 октября до 20%, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
При этом сигнал ЦБ может быть умеренно жестким, говорящим о возможности продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) на одном из ближайших заседаний. По оценке Зварича, вероятность такого сценария составляет 75%. При этом сохраняются риски, что по итогам заседания ставка будет поднята до 21% с нейтральным сигналом, вероятность такого сценария аналитик оценивает в 25%.
Главный экономист Т-Инвестиций София Донец говорит, что последние данные по инфляции делают повышение ставки неизбежным. «Мы ожидаем ее повышения до 20% как компромисс между необходимостью дальнейшего торможения инфляции и реакцией на уже наметившееся замедление экономического роста и роста кредитования», — отмечает она.
Разворот в цикле по ключевой ставке откладывается на 2025 год, а скорость смягчения будет сдерживаться объявленными за последний месяц бюджетными планами и индексациями ЖКУ, поясняет Донец.
Вместе с этим уже достигнутый рекордный уровень ставок, считает экономист, создает условия для значимого торможения кредитования в 2025 году, и это оставляет пространство для существенного снижения ключевой ставки на горизонте 12–15 месяцев примерно до 12%.
В МТС Банке на фоне текущих макропоказателей рынка и ожиданий по процентным ставкам и инфляции прогнозируют повышение «ключа» в октябре до 21%.
В Почта Банке реалистичным значением ключевой ставки в октябре видят 20%. В 2025 году, ожидают в банке, сработает отложенный эффект действий регулятора, и это приведет к снижению инфляции и постепенному смягчению денежно-кредитной политики.
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Что будет с ключевой ставкой и доходностью по вкладам до конца 2024 года
Как отмечает Донец, повышение ключевой ставки до 21% и более до конца года возможно как реакция на инфляционные риски и попытка убедить рынок в серьезности намерений. Впрочем, отмечает она, рынок уже вполне воспринял жесткий сигнал, что снижает давление на реальные ставки.
«Банк России в этом году продолжает переосмыслять, насколько действенной является его политика в новой реальности, и, кажется, играет ва-банк. Риски переохлаждения кредита и экономики в целом уже начинают обсуждаться, но пока текущая статистика в порядке, качество кредитных портфелей хорошее, а значит, эти риски можно пока игнорировать», — размышляет экономист.
Что касается ставок по депозитам, эксперты допускают, что до конца года они могут вырасти.
Так, руководитель продуктов и сервисов Банка ДОМ.РФ Никита Казанцев прогнозирует рост ставок еще на 1,5–2 процентных пункта в ближайшие месяцы.
Директор по сберегательным продуктам МТС Банка Евгений Вяткин ожидает, что ставки по вкладам до конца 2024 года потенциально могут вырасти до 22% как на короткие сроки (3–4 месяца), так и на среднесрочные депозиты (6–12 месяцев).
По мнению Зварича, банки уже заложили в свою процентную политику сценарий подъема ключевой ставки до 20%, поэтому существенного изменения условий по вкладам аналитик не ожидает: в случае увеличения «ключа» до 20% ставки по депозитам могут вырасти на 0,3–0,5 п. п. Однако на повышение ключевой ставки до 21% банки отреагируют более активно, считает Зварич, и вследствие этого рост ставок может составить 1–1,5 п. п.
В Почта Банке говорят, что при наличии свободных средств не стоит дожидаться более высоких ставок, лучше формировать финансовую подушку и начать зарабатывать на сбережениях сейчас, а не упускать выгоду из-за инфляции.
К тому же долгосрочные вложения страхуют вкладчика от снижения ставок вследствие потенциального снижения «ключа» в 2025 году, заключают в пресс-службе банка.
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