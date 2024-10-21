Первые шаги в мир инвестиций: руководство с практическими советами

В статье расскажу, как подготовиться к инвестированию и начать получать доходность.

Рассказывает Мария Кузнецова, основательница консалтинговой компании и краудлендинговой платформы Frontiers, соединяющей инвесторов и предпринимателей.

Россияне все активнее интересуются инвестиционными инструментами. В 2023 году доля граждан, имеющих брокерские счета, достигла 30 млн, то есть доступ к фондовому рынку имеет уже 40% экономически активного населения страны.

Еще больше граждан используют более привычные финансовые инструменты — например, банковские депозиты. За последний год доходность по ним выросла из-за повышения ключевой ставки и превысила 20% годовых.

Если вы тоже хотите инвестировать, но не знаете, с чего начать — эта статья для вас.

Как подготовиться к инвестированию

Главная задача инвестора — увеличить капитал. Однако прибыль в инвестициях не гарантирована, есть риск лишиться части капитала или всей суммы целиком.

Чтобы не потерять деньги и не оказаться в сложной финансовой ситуации, перед началом инвестирования важно сделать несколько шагов.

1. Наведите порядок в финансах и найдите способы увеличить денежный поток

Денежный поток — это свободная сумма денег, которую человек может направлять в том числе на инвестиции. Чтобы определить свой денежный поток, нужно из суммы всех доходов вычесть все расходы.

Чем больше денежный поток, тем больше можно инвестировать. Соответственно, стоит постараться его повысить:

увеличить доходы — например, попросить повышения на текущем месте работы, найти подработку, монетизировать хобби;

сократить необязательные расходы — например, чаще готовить дома и реже ходить в кафе, отключить подписки, которыми вы не пользуетесь.

Почему это важно? Если человек тратит все деньги, которые зарабатывает, инвестировать будет просто нечего.

2. Сформируйте финансовую подушку безопасности

Следующий шаг — обеспечить себе финансовую безопасность на случай форс-мажора. Например, потери работы, длительной болезни или других обстоятельств, которые приведут к снижению доходов.

Оптимально, чтобы подушки безопасности хватало на 6–12 месяцев жизни без активного дохода. Храните эти деньги в банке, на ликвидном счету, который при необходимости можно быстро закрыть.

Почему это важно? Финансовый запас гарантирует вашу безопасность в случае непредвиденной ситуации. Вы будете чувствовать себя спокойнее и сможете инвестировать, не испытывая излишней тревоги за будущее.

3. Разберитесь в теме финансов и инвестиций

Дальше стоит разобраться, какие инвестиционные инструменты есть на рынке, как они работают, какие риски с ними связаны. Для этого можно пройти бесплатный курс по инвестициям, почитать статьи, подписаться на профильных блогеров (но не доверять слепо их советам, а самостоятельно принимать любые инвестиционные решения).

Почему это важно? Инвестиции всегда связаны с рисками. Чтобы их минимизировать, важно принимать обдуманные инвестиционные решения: в какую компанию стоит вкладывать деньги, а в какую нет. Кроме того, базовое понимание того, как работают инвестиции, позволит вам быстрее достигать ваших финансовых целей.

Как установить финансовые цели и сформировать инвестиционную стратегию

Следующий шаг будущего инвестора — установить финансовые цели, то есть четко сформулировать, зачем он начинает инвестировать.

В зависимости от сроков реализации выделяют три вида целей:

краткосрочные планируется реализовать в течение года (например, такой целью может быть отпуск в экзотической стране);

среднесрочные — в течение 1–3 лет (допустим, купить квартиру);

долгосрочные — за 3 года и более (накопить на пенсию или оплатить образование за границей для детей).

Почему это важно? Цель позволяет ответить на вопрос, зачем заниматься инвестированием. А еще она помогает поддерживать мотивацию и продолжать заниматься инвестированием даже в случае неудач.

Когда цели поставлены, можно переходить к следующему этапу: составлению инвестиционной стратегии, которая позволит эти цели реализовать.

Инвестиционная стратегия — это система, по которой инвестор формирует свой инвестиционный портфель, выбирает активы и принимает решения.

Почему это важно? Согласно исследованиям, именно наличие стратегии и следование ей в первую очередь определяет успех в инвестициях. Результаты на 93,6% зависят от распределения активов по классам (например, между акциями, облигациями и деньгами). А это распределение и заложено в инвестиционной стратегии.

Стратегия каждого инвестора индивидуальна и зависит от нескольких факторов:

отношения к риску;

конечной цели;

инвестиционного горизонта;

размера капитала;

личного отношения и подхода к делу.

При этом на рынке есть несколько классических стратегий, на которые инвестор может ориентироваться.

Инвестиции в рост курсовой стоимости — это стратегия, когда инвестор вкладывает деньги в компании с высокими темпами роста прибыли или продаж.

Инвестиции в недооцененные компании — это стратегия, когда инвестор выбирает компании, акции которой стоят дешевле ее имущества: оборудования, транспорта, денег на счетах, сырья, запасов товара и т. д. В таком случае есть вероятность, что рынок оценит эти компании по достоинству. Тогда стоимость акций вырастет, а инвестор заработает.

Инвестиции в стабильный доход — это стратегия, когда инвестор выбирает облигации или акции компаний, которые платят дивиденды.

Всепогодный портфель — это инвестиционная стратегия, разработанная американским финансистом, инвестором-миллиардером Рэем Далио. Идея в том, чтобы выбирать разные типы активов, которые по-разному ведут себя в периоды повышенной или пониженной инфляции, экономического бума и кризиса. Такие портфели редко показывают высокую доходность, но при этом они максимально защищены от просадок. То есть инвестор застрахован от рисков.

Как выбрать активы для инвестиционного портфеля

В зависимости от установленных целей и выбранной стратегии инвестор формирует инвестиционный портфель. Так называется совокупность активов, приобретенных для получения прибыли.

На рынке есть два вида активов: традиционные (акции, облигации и наличные деньги) и альтернативные (все остальные, например, недвижимость, драгоценные металлы, прямые инвестиции в бизнес).

Перечислим примеры активов, которые могут подойти начинающему инвестору.

1. Банковские депозиты

По данным на середину октября 2024 года, банки предлагают вкладчикам доходность свыше 20% годовых, и это не предел.

Если на очередном заседании Центробанка ключевую ставку повысят, ставки по депозитам могут увеличиться еще. И если раньше высокий процент предлагался на краткосрочные вклады (от 3 до 12 месяцев), то сейчас банки готовы платить столько же за долгосрочные (на 2–3 года).

При этом депозиты — это еще и один из наименее рискованных активов. Все это делает вклады привлекательным инструментом в том числе для начинающих инвесторов.

Что стоит учесть? В России застрахованы вклады на сумму до 1,4 млн рублей. Если капитал больше, имеет смысл распределить его по разным финансовым учреждениям.

2. Облигации федерального займа (ОФЗ)

ОФЗ — это долговые бумаги, выпущенные Министерством финансов. Владелец ОФЗ фактически дает государству деньги в долг, поэтому риски по таким активам невысоки. По данным на середину октября 2024 года, годовая доходность по ОФЗ достигает 18–19%.

Что стоит учесть? Риски при инвестировании в ОФЗ невысокие, но все-таки есть. Их доходность может снизиться из-за новых санкций, инфляции и других экономических факторов.

3. Акции голубых фишек на фондовом рынке

Голубые фишки — это акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности. Список таких компаний на российском фондовом рынке публикует Мосбиржа.

В 2024 году в него входят ресурсодобывающие компании (Алроса, Газпром, Норникель и др.), а также корпорации из других отраслей экономики: Магнит, МТС, Яндекс и др.

Что стоит учесть? Покупка голубых фишек менее рискованна, чем, например, инвестиции в стартапы. Однако и сверхдоходности они не принесут.

4. Инвестиции в бизнес на краудлендинговых платформах

Краудлендинг — это форма привлечения коллективных инвестиций в бизнес.

Существуют онлайн-платформы, которые позволяют компаниям, нуждающимся в привлечении средств, находить частных инвесторов и получать от них деньги. Инвесторы, в свою очередь, на этом зарабатывают.

Примеры таких платформ: FRONTIERS, Поток, JetLend. Аккредитацией краудлендинговых площадок занимается Центробанк. Он же следит за их деятельностью. Поэтому такие инвестиции находятся под контролем государства.

Что стоит учесть? Инвестиции на краудлендинговых платформах доступны, на них можно зайти с небольшим капиталом (от 1000 рублей). Ожидаемая доходность может достигать 30-33% годовых. Однако важно понимать, что вложения в бизнес связаны с высокими рисками. Чтобы их минимизировать, стоит диверсифицировать капитал (то есть вкладывать его в разные бизнесы из различных сфер) и выбирать проекты, которые предоставляют залоги.

5. Инвестиции в драгоценные металлы, в первую очередь в золото

Есть несколько форм инвестирования в драгоценные металлы,

покупка слитков и инвестиционных монет;

открытие металлического счета, привязанного к курсу золота;

покупка акций золотых ETF, курс которых привязан к стоимости металла.

Что стоит учесть? Золото — защитный актив, который дорожает во время экономической и геополитической нестабильности. В 2024 году цена на золото побила рекорд и, по оценке некоторых экономистов, это не предел. Однако это достаточно волатильный актив, и во времена экономического роста он не приносит высокой доходности.

Как начинающему снизить риски в инвестициях

Инвестиции в любом случае рискованны, всегда есть некоторая вероятность, что инвестор потеряет часть денег или весь капитал. Чтобы снизить риски, важно придерживаться правил финансовой безопасности:

Диверсифицировать капитал , то есть покупать разные активы. Например, держать большую часть средств на депозите, а остальное вкладывать в бизнес на краудлендинговых платформах.

Изучать активы , в которые планируется вложить деньги. Например, анализировать отчетность компаний и ситуацию на рынке перед покупкой акций.

Принимать решения самостоятельно , не идти на поводу у лидеров мнения (например, если блогер призывает вложить деньги в тот или иной проект).

Придерживаться выбранной стратегии и не поддаваться эмоциям, когда рынок резко идет вверх или вниз.

*Не является инвестиционной рекомендацией. Помните: инвестиции — это высокий риск. Получите консультацию независимого специалиста или проведите собственное исследование и анализ перед любыми вложениями.