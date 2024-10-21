Как на УСН с НДС заполнять книгу учета продаж, если счета-фактуры физлицам не выставляются

Компании на УСН с оборотом более 60 млн рублей в год с 2025 года начнут платить НДС. Для большинства бухгалтеров, которые работают в небольших компаниях на упрощенке, работа с НДС может вызвать сложности.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Компании на УСН с доходами за 2024 год менее 60 млн рублей, не станут плательщиками НДС с 1 января 2025 года. Освобождение будет предоставлено автоматически. Никаких заявлений либо уведомлений подавать с свою ИФНС не нужно.

Те компании на УСН, чей доход за 2024 год превысит 60 млн рублей должны платить НДС с начала 2025 года. Это сопровождается дополнительными обязанностями для бухгалтерии: нужно вести книгу учета продаж, оформлять счета-фактуры и сдавать налоговую декларацию по НДС.

В 2025 году УСН претерпит ряд изменений, которые в том числе сблизят этот режим с ОСНО. Кроме того, что упрощенцы смогут также платить НДС со ставкой 20%, они разделят часть льгот. Подробнее о возможностях УСН в 2025 году рассказываем на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Успейте купить курс со скидкой 77% за 3 690 рублей!

Кому нужен счет-фактура

Основное назначение счета-фактуры — оформление вычетов. Это документ, на основании которого покупатель может принять к вычету НДС, предъявленный продавцом.

Обычные граждане напрямую плательщиками НДС не являются, они не могут принимать налог к вычету. Поэтому, при продаже товаров, работ, услуг частным покупателям счета-фактуры можно не выставлять.

Продавцу достаточно зарегистрировать в книге продаж:

первичные учетные документы (кассовые чеки);

или документы, содержащие сводные данные по продажам и НДС за определенный налоговый период (квартал, месяц, день).

Сводить данные по продажам и начисленному НДС за определенный период времени (например, день, месяц, квартал) можно с помощью бухгалтерской справки. Затем, уже на ее основании заполнять книгу продаж (письмо Минфина от 08.02.2016 № 03-07-09/6171).

Второй вариант — это создание сводного счет-фактура, где указываются данные за период, а графы, связанные с покупателем (наименование, адрес, ИНН/КПП), прочеркиваются (п. 7 ст. 168 НК, пп. 1 п. 3 ст. 169 НК, п. 1 Правил ведения книги продаж).

Если покупатель физлицо со статусом ИП

ИП считаются физлицами. Они могут работать на ОСНО, УСН или ПСН.

НДС платят те предприниматели, которые работают на ОСНО. Таким покупателям счет-фактура нужен для предъявления налога к вычету.

С 2025 года плательщиками НДС станут ИП на УСН с доходом более 60 млн рублей за год. Упрощенцу понадобится счет-фактура только в том случае, если он работает с общими ставками НДС: 20% или 10%.

Если ИП работает на УСН с пониженными ставками НДС 5% или 7% права на вычет входного НДС у него нет, входящий счет-фактура не нужен. Вы вправе оформить письменный отказ, подписанный обеими сторонами. Условие о не выставлении счетов-фактур можно прописать непосредственно в договоре (подп. 1 п. 3 ст. 169 НК).