Книга покупок: правила ведения в 2025 году

В книге покупок регистрируют и другие документы, как то:

чеки для компенсации НДС по проданным иностранным гражданам товарам в системе «такс-фри» (абз. 2–5 правил ведения книги покупок ).

документы с выделенной суммой НДС о передаче имущества в качестве вклада в уставный капитал коммерческой компании;

таможенные декларации на ввоз товаров из стран, не входящих в ЕАЭС;

бланки строгой отчетности, которые сотрудник получает во время служебной командировки. Например авиа- или ж/д билеты;

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В общем случае счета-фактуры отражают в налоговом регистре в процессе возникновения права на вычет по НДС. Однако в некоторых ситуациях покупатель получает от продавца документ уже в следующем квартале. Если такой счет-фактура поступил до 25 месяца, следующего за отчетным кварталом, его регистрируют в книге покупок текущего периода. Если документ получен позже, вносить его нужно уже в книгу нового квартала (п. 1.1 ст. 172 НК).

Книгу покупок можно формировать на бумаге или в электронном виде. В первом случае по окончании квартала, не позднее 25 числа, регистр необходимо распечатать, подписать, прошнуровать и пронумеровать. Дополнительные листы в данном случае подшивают к книге того квартала, в который внесены исходные счета-фактуры до их исправления. Нумерацию продолжают с учетом доплистов.

Электронную книгу покупок ведут по формам и форматам, которые утверждены приказом ФНС от 08.06.2021 № ЕД-7-26/547. Сюда включают реквизиты прослеживаемости. В данном случае в цифровом виде следует регистрировать и дополнительные листы. Такой регистр и все приложения к нему подписывают электронной подписью, в том числе при передаче в налоговые органы в ходе проверки.

Заполнение книги покупок начинают с информации о налогоплательщике.

В шапке указывают наименование компании или ИП, ИНН, КПП, номер квартала, за который оформляется налоговый регистр. В табличную часть переносят данные из счетов-фактур и прочих документов — оснований для принятия НДС к вычету.