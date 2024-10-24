Миграционный учет: как сделать регистрацию в 2024 году

При этом данное правило не действует, если сотрудник размещается в гостиницах, домах отдыха, медицинских и социальных учреждениях.

Чтобы встать на миграционный учет самостоятельно, въезжающему иностранному гражданину понадобится регистрация на портале Госуслуг. Такое же требование есть и у собственника жилья — российского гражданина, у которого останавливается иностранец.

В его личный кабинет на Госуслугах поступит уведомление о прибытии — нужно будет подтвердить согласие на размещение. Затем документ в автоматическом режиме отправится в миграционное подразделение МВД.

После регистрации в личный кабинет иностранца поступит отрывная часть уведомления о прибытии в место регистрации, которую можно будет распечатать.

Также для регистрации можно обратиться в МВД или МФЦ — в этом случае заявление подает собственник жилья или гражданин, который в нем зарегистрирован, со своими документами и документами иностранца. При этом присутствие иностранного гражданина необязательно.

Какие документы нужны

Для оформления регистрации понадобится следующий комплект документов:

паспорт собственника жилья или зарегистрированного по месту жительства в этом помещении российского гражданина;

паспорт иностранца;

адрес помещения;

документ, который подтверждает право пребывания иностранца в РФ, — виза, ВНЖ и т. д.;

миграционная карта (нужна не всем — список можно посмотреть здесь);

отрывная часть предыдущего бланка уведомления о прибытии (при наличии);

документ о собственности на жилье — при личной подаче в МВД или МФЦ собственником, который не зарегистрирован в нем;

договор найма жилого помещения, если такой был подписан;

трудовой договор иностранца (при наличии);

документ, подтверждающий родство, для постановки на учет членов семьи трудящегося иностранца.

Как принять на работу иностранца: порядок трудоустройства

Прием иностранных граждан на работу включает несколько шагов. Что нужно сделать:

Шаг 1. Установить, может ли иностранец работать в вашей компании.

Для этого определите, достиг ли он совершеннолетия, нет ли ограничений для найма на определенную должность, не нарушится ли квота на количество иностранных граждан в компании.

С 1 января 2024 действует постановление Правительства от 16.09.2023 № 1511, которое устанавливает допустимую долю иностранных сотрудников в разных секторах экономики. Также в отдельных субъектах России могут действовать отдельные региональные квоты.

Шаг 2. Установить статус иностранного сотрудника.

Он может трудиться в российской компании, если у него специальное разрешение — патент. Патент не нужен следующим категориям граждан:

тем, у кого есть разрешение на временное проживание или ВНЖ;

студентам-очникам российских вузов;

иностранным работникам с действующей срочной трудовой визой;

гражданам государств ЕАЭС.

Чтобы нанять сотрудника из этих категорий, нужно запросить у них подтверждающие документы: например, у граждан ЕАЭС — загранпаспорт, у студента — справку об обучении.