Миграционный учет: как сделать регистрацию в 2024 году

Изменения в миграционном законодательстве
Иностранные граждане, которые приезжают из другого государства, обязаны сообщить в МВД о своем месте пребывания. Раньше это было обязанностью принимающей стороны — к примеру, работодателя или собственника жилья. Уведомить МВД самостоятельно иностранный гражданин мог, только если у него была недвижимость в России.
Сейчас иностранные граждане могут сообщать о своем прибытии (своих несовершеннолетних детей) лично.
При этом данное правило не действует, если сотрудник размещается в гостиницах, домах отдыха, медицинских и социальных учреждениях.
Как иностранному гражданину встать на учет по новым правилам
Чтобы встать на миграционный учет самостоятельно, въезжающему иностранному гражданину понадобится регистрация на портале Госуслуг. Такое же требование есть и у собственника жилья — российского гражданина, у которого останавливается иностранец.
В его личный кабинет на Госуслугах поступит уведомление о прибытии — нужно будет подтвердить согласие на размещение. Затем документ в автоматическом режиме отправится в миграционное подразделение МВД.
После регистрации в личный кабинет иностранца поступит отрывная часть уведомления о прибытии в место регистрации, которую можно будет распечатать.
Также для регистрации можно обратиться в МВД или МФЦ — в этом случае заявление подает собственник жилья или гражданин, который в нем зарегистрирован, со своими документами и документами иностранца. При этом присутствие иностранного гражданина необязательно.
Какие документы нужны
Для оформления регистрации понадобится следующий комплект документов:
паспорт собственника жилья или зарегистрированного по месту жительства в этом помещении российского гражданина;
паспорт иностранца;
адрес помещения;
документ, который подтверждает право пребывания иностранца в РФ, — виза, ВНЖ и т. д.;
миграционная карта (нужна не всем — список можно посмотреть здесь);
отрывная часть предыдущего бланка уведомления о прибытии (при наличии);
документ о собственности на жилье — при личной подаче в МВД или МФЦ собственником, который не зарегистрирован в нем;
договор найма жилого помещения, если такой был подписан;
трудовой договор иностранца (при наличии);
документ, подтверждающий родство, для постановки на учет членов семьи трудящегося иностранца.
Как принять на работу иностранца: порядок трудоустройства
Прием иностранных граждан на работу включает несколько шагов. Что нужно сделать:
Шаг 1. Установить, может ли иностранец работать в вашей компании.
Для этого определите, достиг ли он совершеннолетия, нет ли ограничений для найма на определенную должность, не нарушится ли квота на количество иностранных граждан в компании.
С 1 января 2024 действует постановление Правительства от 16.09.2023 № 1511, которое устанавливает допустимую долю иностранных сотрудников в разных секторах экономики. Также в отдельных субъектах России могут действовать отдельные региональные квоты.
Шаг 2. Установить статус иностранного сотрудника.
Он может трудиться в российской компании, если у него специальное разрешение — патент. Патент не нужен следующим категориям граждан:
тем, у кого есть разрешение на временное проживание или ВНЖ;
студентам-очникам российских вузов;
иностранным работникам с действующей срочной трудовой визой;
гражданам государств ЕАЭС.
Чтобы нанять сотрудника из этих категорий, нужно запросить у них подтверждающие документы: например, у граждан ЕАЭС — загранпаспорт, у студента — справку об обучении.
Важно: с 7 января 2024 вводится обязанность иностранных сотрудников подавать уведомление об осуществлении трудовой деятельности в подразделение МВД, которое выдало патент, в течение 2 месяцев со дня выдачи патента документа. Уведомление нужно подать вне зависимости от того, какой вид договора заключен: ГПХ или трудовой, с юридическим или физическим лицом, в письменной или устной форме.
Раньше иностранные граждане не были ограничены сроком на трудоустройство с момента выдачи патента, при этом они могли законно находиться в России и оплачивать патент.
Шаг 3. Установить разрешенный вид деятельности и субъект РФ, в котором иностранный гражданин может работать — он должен совпадать с тем, где он получил патент. Также в разрешении на работу нужно проверить указанную в нем профессию, чтобы она совпадала с должностью, на которую претендует иностранный специалист.
Шаг 4. Проверить документы сотрудника.
У него должны быть:
загранпаспорт;
внутригражданский паспорт;
медполис;
разрешение на проживание или ВНЖ;
медкнижка (если должность предполагает ее наличие);
трудовая книжка (при наличии);
СНИЛС (если работник уже оформил его самостоятельно);
виза (для визовых трудовых мигрантов);
патент.
Шаг 5. Получить разрешение от МВД.
Необходимо заполнить соответствующее заявление — по форме из приложения 1 к приказу МВД от 19.06.2017 № 392. Обратите внимание, чтобы данные о сотрудниках и должностях совпадали в патенте и заявлении. Его можно отправить почтой, через портал Госуслуг или принести в миграционную службу МВД лично.
Шаг 6. Заключить трудовой договор и подписать кадровые документы.
Договор с иностранным гражданином практически идентичен договору с российским специалистом. Вот что нужно учесть:
дата заключения не может быть раньше выдачи разрешения на работу;
нужно прописать сведения о визе и патенте, условия медицинского страхования (ДМС или ОМС);
следует указать, что прекращение действия разрешения не является основанием для расторжения договора.
Остальные условия труда иностранных граждан такие же, как и у российских: у них есть право на отпуска, больничные и иные льготы, а сам договор может быть срочным или бессрочным.
Заключение
Прибывающие в Россию иностранные граждане с конца октября 2023 года могут сами вставать на миграционный учет в МВД (закон от 28.04.2023 № 156-ФЗ).
Такие изменения в миграционном учете нацелены на то, чтобы иностранец мог самостоятельно проконтролировать оформление документов и встать на учет по адресу пребывания, а также не зависеть в этом вопросе от принимающей стороны. Подать заявление на регистрацию можно через Госуслуги, в МФЦ или МВД.
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