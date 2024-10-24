Уточненная декларация по НДС и ее последствия

Последствия подачи уточненной декларации по НДС зависят от того, в какое время она была подана.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Что проверяют в уточненной декларации

Уточненную декларацию по НДС подают, когда в первоначальной были допущены ошибки в показателях, которые формируют налоговую базу и влияют на итоговую сумму налога.

Каждую уточненную декларацию налоговики проверяют индивидуально: смотрят, как изменилась сумма налога (увеличилась или уменьшилась) и за счет чего произошло изменение.

Во время проверки они выясняют причины и обстоятельства изменений. Поэтому потребуются документы — договоры, допсоглашения, накладные и прочая первичка, которая содержит условия для корректного отражения сделки, по которой выявлена ошибка.

Уточненка подана во время камеральной проверки

Срок на камеральную проверку декларации по НДС составляет 2 месяца. Еще 10 дней есть на составление акта налоговиками.

Если за это время вы самостоятельно обнаружите ошибку, нужно подать уточненку. Тогда проверка первичного отчета будет прекращена в связи с предоставлением уточненной декларации.

Даже при прекращении проверки, если в ее рамках было получено требование о предоставлении документов и пояснений, их нужно представить. Требование в случае подачи уточненки отзыву не подлежит (ст. 88, 93 НК). Иначе будет штраф в размере 200 руб. за каждый непредставленный документ.

Новую камеральную проверку проведут в течение двух месяцев после представления уточненки.

Если контролеры уже составили по итогам проверки первичной декларации акт, но не вручили его, также имеет смысл подать уточненку. Начинать новую камеральную проверку уточненной декларации налоговики могут и без вручения акта по первичному отчету.

Исключение — декларация на возмещение по НДС. По ней акт вручат в любом случае, и уточненная декларация не спасет от штрафа, если была выявлена недоплата налога.

Если же в уточненке по НДС будет уменьшена сумма налога, первоначально заявленного к возмещению, то решение о возмещении налога примут уже с учетом такого уменьшения.

Если уточненка представлена после вынесения решения по камеральной проверке, то в рамках ее проверки будут истребованы пояснения по пункту 3 статьи 88 НК.

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Уточненка подана во время выездной проверки

Подача уточненки во время выездной проверки до вынесения решения по ней поможет снизить штраф за недоплату налога.

Если она представлена за тот период, по которому проводится выездная проверка, проверять ее будут в рамках этой выездной проверки.

Исключение составляет и декларация по НДС, в которой заявлено право на возмещение налога.

Можно подать уточненку после вручения акта выездной проверки, но до вынесения решения по ее результатам. При этом исправления вносят:

с учетом нарушений , отраженных в акте налоговой проверки (полностью или частично);

вне связи с нарушениями, выявленными по результатам проверки.

В этой ситуации инспекция с учетом объема и характера уточняемых сведений может вынести решение без учета уточнений, а затем назначить проведение повторной выездной проверки в части уточненных сумм.

Уточненную декларацию после вынесения решения будут проверять в обычном порядке.

Ошибки в декларации и их последствия

Если из-за ошибки в декларации налог уплатили в большем размере, то подавать уточненку закон не требует.

В то же время уточненная декларация позволит продавцу представить достоверные фактические данные о реализации, а контрагенту — избежать проблем с вычетами.

Если вы подали уточненную декларацию с уменьшением НДС к уплате (в сравнении с исходной декларацией), не имеет значения, когда подана уточненная декларация.

При этом у инспекторов есть право запросить у вас пояснения в связи с уменьшением налога. Вы должны (п. 3 ст. 88 НК):

обосновать изменение суммы НДС в сторону уменьшения в течение 5 дней;

пояснения представить в ИФНС в электронной форме.

Налоговики также потребуют всю первичку.

Такая уточненка может быть вынесена на выездную проверку в части уточненных сумм, даже если этот период уже проверяли. Но контролировать при этом можно только сведения, которые привели к уменьшению суммы налога.

Чтобы устранить ошибки в первоначальной декларации, нужно:

предварительно внести исправления в книгу продаж или книгу покупок;

сформировать уточненную декларацию.

В состав уточненной декларации включаются: