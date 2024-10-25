Вся правда о микрозаймах от эксперта

Рассказываем в статье, как защитить себя от финансовых рисков и принимать взвешенные решения

Виталий Свешников, директор по продукту компании «Банкирро», раскрывает истинное лицо микрозаймов на основе профессионального и личного опыта и дает практические советы о том, как не попасть на крючок микрофинансовых организаций.

Что такое микрозайм

Микрозайм — это, по сути, мини-кредитный договор, который выдают микрофинансовые организации (МФО).

По большому счету, микрозайм — это разновидность кредита, но на самом деле между кредитом и микрозаймом огромная разница:

кредит получить намного сложнее — банк запрашивает дополнительные документы, проводит тщательный анализ. Микрозаймы же оформляются за пару минут и без всяких справок. Деньги либо поступают на счет, либо можно забрать в офисе наличными;

микрозаймы выдаются на кратковременный срок ;

суммы микрозаймов меньше , чем суммы кредитов;

микрозаймы выдают не банки, а специализированные финансовые организации . При этом в зависимости от максимального размера займов микрофинансовые организации делятся на 2 категории: микрокредитные компании (МКК), выдающие суммы до 500 тысяч рублей, и микрофинансовые компании (МФК), предоставляющие займы в размере до 1 млн рублей;

микрозаймы выдаются под больший процент , который к тому же начисляется на ежедневной основе. Максимальная процентная ставка составляет 1% в день, или 365% годовых;

конечная стоимость микрозаймов в разы выше, чем стоимость кредита.

Как проверить легальность микрофинансовой организации

Эту информацию можно посмотреть в интернете — проверить Госреестр микрофинансовых организаций, размещенный на сайте Банка России. Также поможет сайт banki.ru.

А еще можно задать в поиске «финансовые организации», вбить название организации или ИНН и проверить, числится эта организация в действующих или нет, посмотреть, какой у нее прописан вид деятельности.

В чем риски микрозаймов для заемщиков

Самый главный риск — это чудовищная процентная ставка: 365%. Это почти в 18 раз больше банковской. К тому же за просроченный платеж начисляются штрафы.

Расскажу на примере моей старшей сестры, не обладающей финансовой грамотностью. Когда у нее возникли проблемы, она решила обратиться в микрофинансовую организацию. Причем она просто оставила заявки в различных организациях, но по ее паспортным данным на нее оформили несколько займов. Она ничего не подписывала, займы оформили без ее согласия, это уже потом в кредитной истории всплыли несколько микрозаймов.

Поэтому, если вы обращаетесь к недобросовестной организации и предоставляете свои паспортные данные, будьте готовы к тому, что на вас повесят несколько займов.

Всё происходит настолько быстро, что человек просто не успевает вовремя оплачивать. К тому же, если начислили штраф, то при внесении платежа сумма сначала идет на оплату штрафов и уже потом на погашение основного долга.

Поскольку проценты постоянно увеличиваются, сумма долга очень быстро прогрессирует, и человек оказывается в долговой яме.

Можно ли взять займ в микрофинансовой организации грамотно

Если вы знаете, на какой срок нужны деньги, то должны понимать, сколько заплатите за всё время пользования. И если вас это устраивает, берите этот микрокредит.

Скажем, вы планируете совершить быструю сделку, а для этого необходимо что-то приобрести или расплатиться с подрядчиком или поставщиком. Вы ждете, что энная сумма упадет на ваш счет со дня на день, но ее пока нет. Тогда вы берете микрозайм, а через пару дней, когда получите деньги за вашу работу, ими расплачиваетесь с микрокредитной организацией.

Крайне важно контролировать, к кому именно вы обращаетесь.

Я тоже занимаюсь рекламой в сети и вижу огромное количество рекламных предложений от фирм, которые выдают себя за микрофинансовые организации. Вы оставляете заявку без каких-либо справок, а через полчаса на счет приходит большая сумма.

На мой взгляд, это очень сомнительный способ. Вполне возможно, что именно такие организации собирают персональную информацию, в том числе паспортные данные, чтобы потом использовать в мошеннических целях.

Насколько важно указывать в заявке на займ корректные персональные данные

Если придерживаться принципов честности, то не следует указывать родственников вместо себя — в случае возникновения проблемы с возвратом микрозайма кредиторы будут названивать именно им. Причем они действуют довольно нагло.

Возвращаясь к случаю с моей сестрой, мне тогда подключили спам на целый день. Каждые несколько секунд мне звонили с неизвестного номера, с моим номером пытались зайти в различные сервисы. Мне постоянно приходили звонки и сообщения о том, что была попытка входа туда-то, туда-то, пришлите код. Было неприятно, если честно.

Еще один важный момент — внимательно читайте договор займа. По большому счету, это применимо вообще ко всем договорам. Любой договор нужно внимательно изучать.

Что необходимо сделать после выплаты кредита микрофинансовой организации

Обязательно получите справку о погашении задолженности. Для этого напишите заявление о том, что нужна справка. Они обязаны ее выдать в течение 30 дней, но, как правило, отвечают быстрее. Например, банки дают такую справку в течение недели.

Также будет не лишним проверить свою кредитную историю, скажем, через неделю-две. Там должна появиться запись о том, что у вас был микрозайм, и он погашен полностью.

Если этого не сделать, возможно, у вас каким-то чудесным образом появится еще одна задолженность непонятного происхождения.

Как защитить свои права в случае противоправных действий «черных кредиторов»

Например, вы обратились в микрофинансовую организацию, еще даже денег не взяли, а на ваши паспортные данные уже набрали «левых» кредитов. В этом случае ни в коем случае нельзя поступать так, как поступила моя сестра — платить: совершая первый платеж, вы подтверждаете факт заключения сделки.

Если на ваше имя оформлены микрозаймы без вашего согласия, подготовьте заявление. Укажите в нем, что вами была обнаружена задолженность, образовавшаяся в результате таких-то займов, которые были оформлены на ваше имя без вашего ведома.

Подчеркните, что вы просите обязать МФО закрыть займы и аннулировать долг. Заявление необходимо направить кредиторам и в районный суд.

Можно ли решить вопрос через суд, если «черный» кредитор уходит от ответственности

Как показывает практика, такие вопросы решаются через суд довольно быстро. Когда суд рассматривает материалы дела, он видит документы, подтверждающие оформление займов без согласия истца, а также отсутствие денежных переводов.

В этом случае суд встает на сторону пострадавших граждан и обязывает организацию погасить все записи о выдаче займов и появлении задолженности.

Общие рекомендации

Старайтесь обходить стороной подобные организации. Обращайтесь к ним только в самом крайнем случае, если не осталось других вариантов и нужен займ на короткий срок. Очень важно, чтобы это был именно короткий срок, чтобы потом можно было вернуть деньги достаточно быстро.

Если у вас уже есть задолженность по кредитам, не стоит обращаться к МФО за помощью, чтобы погасить старые кредиты. Рефинансирование имеет смысл тогда, когда новые условия кредитования более комфортны, чем старые.

Очередной неподъемный займ, как снежный ком, только усугубит ваше бремя, и вы «провалитесь» в долговую яму.