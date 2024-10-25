Вычеты ввозного НДС по товарам, приобретенным через посредника

Источник: Бухгалтерия.ру.

Возмещение ввозного НДС

Суммы косвенных налогов, уплаченные по товарам, импортированным на территорию одного государства ЕАЭС с территории другого государства ЕАЭС, принимаются к вычету в порядке, предусмотренном законодательством государства ЕАЭС, на территорию которого импортированы товары (п. 26 приложения № 18 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.).

Суммы НДС, уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров, принимаются к вычету, если они приобретены для операций, облагаемых НДС, после принятия их на учет на основании документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).

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