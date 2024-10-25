Вычеты ввозного НДС по товарам, приобретенным через посредника

Источник: Бухгалтерия.ру.
Возмещение ввозного НДС
Суммы косвенных налогов, уплаченные по товарам, импортированным на территорию одного государства ЕАЭС с территории другого государства ЕАЭС, принимаются к вычету в порядке, предусмотренном законодательством государства ЕАЭС, на территорию которого импортированы товары (п. 26 приложения № 18 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.).
Суммы НДС, уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров, принимаются к вычету, если они приобретены для операций, облагаемых НДС, после принятия их на учет на основании документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).
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Если ввозной НДС заплатил посредник
Согласно закону от 27 ноября 2023 г. № 539-ФЗ в новом пункте 4 статьи 151 НК прописано, что с 1 января 2024 года при ввозе в РФ товара из стран ЕАЭС на основании договоров поручения, договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих приобретение товаров, обязанность по уплате НДС ложится на посредника.
В связи с этим российские посредники (комиссионеры, агенты, поверенные) при импорте товаров в РФ с территорий государств ЕАЭС должны:
уплачивать НДС по импортированным товарам;
представлять в ИФНС документы, предусмотренные пунктом 20 протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (приложение № 18 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.).
Срок уплаты ввозного НДС — не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров. А к упомянутым документам относятся:
налоговая декларация по косвенным налогам;
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Минфин в письме от 20 марта 2024 г. № 03-07-13/1/24930 пояснил, что порядок возмещения ввозного НДС, установленный пунктом 2 статьи 171 и пунктом 1 статьи 172 НК, применяется и в случае, когда НДС платит посредник, приобретший товары по поручению комитента.
В этом случае комитент (доверитель) вправе принять к вычету сумму НДС после принятия им на учет приобретенных посредником товаров на основании представленных им документов.
При ввозе с территорий государств — членов ЕАЭС товаров на основании договоров, предусматривающих реализацию товаров, норма пункта 4 статьи 151 заработает с 1 января 2025 года — в отношении импортного товара, принятого посредниками на учет в январе 2025 года и позднее.
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