Сколько по времени может работать сотрудник по совместительству

Многие сотрудники совмещают основное место работы с дополнительным. Рассказываем, какие нюансы нужно учитывать во время работы по совместительству.

Совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

Работник вправе заключить трудовые договоры о работе по совместительству с неограниченным числом работодателей, но при этом следует иметь в виду, что продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день.

В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день.

А в течение одного месяца или другого учетного периода продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников.

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