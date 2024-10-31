Аскар Абдыкалыков: «Я не просто отстаивал интересы предприятия, но и занимался важными для страны законодательными инициативами» 

Юрисконсульт странообразующей компании Кыргызстана рассказал о специфике работы инхаус-юриста в одном из крупнейших золотодобывающих предприятий мира.

Юрисконсульты часто воспринимаются профессиональным сообществом как представители одной из самых распространенных и потому наименее интересных специализаций. Но все зависит от масштабов задач, с которыми работает такой специалист.

Зачастую он решает не только правовые вопросы по защите компании, но и влияет на стратегическое развитие бизнеса.

О том, чем приходится заниматься юристу предприятия, формировавшего экономическую жизнь не просто города или области, а целого государства, мы поговорили с Аскаром Абдыкалыковым, долгое время проработавшим в золотодобывающей отрасли Республики Кыргызстан.

— Аскар, с 2019 по 2022 год вы работали юрисконсультом одного из крупнейших золотодобывающих предприятия Кыргызстана, занимающегося добычей золота на одном из самых больших месторождений Кыргызстана «Чаарат». Далее в 2022 вы работали над не менее грандиозными проектами «Наследия Великих Кочевников». Расскажите, как вы получили такую престижную работу?

— Я закончил АУЦА (Американский Университет Центральной Азии – ред.), который первым в Центральной Азии начал выдавать гуманитарные степени, признаваемые в США.

Я имел высокий GPA (средний балл), и в 2018 году меня в компании трех моих сокурсников пригласили на стажировку в ведущую юридическую фирму Кыргызстана Kalikova and Associates, в которой по результатам стажировки мне единственному предложили работу.

В юридической компании я получил большой опыт в различных сферах права, и спустя год на меня обратили внимание в британской золотодобывающей компании Chaarat Gold Holdings Limited, разрабатывающей золотые месторождения Армении и Кыргызстана. Данная компания котируется на Лондонской бирже.

Далее также было приглашения от приоритетного для Кыргызской Республики предприятия «Наследие Великих Кочевников» где я занимался юридическим сопровождением всех горнорудных и смежных проектов, а также проектов касающихся лицензионно-разрешительной деятельности.

— Специалист, работающий в юридической фирме, тем более такой крупной, неизбежно получает разнообразный опыт во всех сферах права. Почему вы выбрали работу in-house юристом?

— Да, действительно в Kalikova and Associates я занимался самыми разными вопросами: анализом и составлением контрактов, банковским и финансовым правом, административным судопроизводством, правовым аудитом компаний, налоговым, интеллектуальным, миграционным правом, правом недропользования и другими вопросами.

Но нельзя объять необъятное, и юридическую специализацию никто не отменял. Как не существует врача, который одинаково хорошо лечит зубы и делает операции на сердце, так и не бывает универсальных юристов, в совершенстве разбирающихся в разных отраслях права.

Еще на последнем курсе университета мне больше всего нравились вопросы, связанные с гражданским законодательством и правом недропользования. Последнее было выведено в отдельный предмет.

Мне хотелось совершенствоваться именно в этих вопросах, поэтому приглашение в крупную золотодобывающую компанию, в которой трудится огромное количество иностранных специалистов, в основном граждан Турции и России, было для меня настоящей удачей.

— Золотодобывающую отрасль Кыргызстана нельзя назвать спокойной гаванью для юриста: реорганизации бизнеса, пристальное внимание и крупные иски государственных органов. В 2022 году вы смогли избежать многомиллионного требования налоговых органов. Можете рассказать, с чем была связана проблема?

— Если совсем коротко, то проблема была в несогласованности новых правил Евроазиатского экономического союза и законодательства Республики Кыргызстан, входящей в это экономическое объединение.

Согласно правилам ЕАЭС страховые взносы с иностранной рабочей силы должны были взиматься в повышенном размере — 27, 25% вместо 3%, как было предусмотрено национальным законодательством до момента его приведения в соответствие с нормами ЕАЭС.

Однако Налоговые органы Республики не стали этого ждать и объявили о введении повышенной ставки до изменения законодательства Кыргызстана.

Такая позиция налоговых органов распространилась и на граждан Турецкой республики, с которой в тот период было подписано схожее международное соглашение по вопросам социального страхования. В силу того, что в холдинге работало много иностранных специалистов — граждан стран — членов ЕАЭС, неожиданное решение налоговиков могло обернуться серьезными негативными последствиями.

— Как вам удалось найти выход из этой ситуации и уберечь предприятия от серьезных затрат?

— Главной сложностью дела было отсутствие на тот момент процедуры обжалования решения налогового органа, основывающегося на межгосударственном акте ЕАЭС.

Несмотря на очевидную неправомерную позицию налоговиков, жалобы в вышестоящий налоговый орган предсказуемо не принесли желаемого результата.

После анализа правовой системы ЕАЭС и Кыргызстана была найдена необходимая процессуальную возможность и решено обратиться в суд ЕАЭС.

Но, так как обращаться в этот межгосударственный судебный орган могли только государственные структуры, а не физические лица или компании, мне пришлось проделать еще одну работу, убеждая Центр Судебного Представительства при Министерстве Юстиции Кыргызстана стать заявителем по делу. В результате все получилось, и предприятие, а также многие другие организации смогли избежать непредвиденных расходов.

— Вы входите в комитет недропользования Международного делового совета, в котором занимаетесь вопросами совершенствования законодательства Кыргызстана. Разве такая деятельность не выходит за рамки представления о работе юрисконсульта?

— Это зависит от масштаба задач, с которыми работает юрист.

Моя деятельность в комитете по улучшению национального законодательства обусловлена статусом и весом предприятий, в интересах которых я работал.

Так например, горнодобывающая промышленность, особенно золотодобыча, играет важнейшую роль в экономике Кыргызской Республики: на ее долю приходится почти 13 процентов ВВП и более 60 процентов экспорта. Поэтому руководству Республики важно знать мнение компаний, обслуживающих это странообразующее предприятие.

Так при моем непосредственном участии мы разработали и внедрили в законодательную базу Республики ряд нормативно-правовых актов и законов в сфере недропользования. Я принимал активное участие в разработке проекта постановления, касающегося нормативов возмещения потерь сельскохозяйственного производства, поднимал этот вопрос на различных уровнях. В результате постановление позволило обеспечить справедливое и обоснованное возмещение потерь.

— Но ваша работа в комитете не ограничивалась вопросами недропользования. Что вас мотивировало заниматься законотворческой работой в других сферах экономики?

— Да, верно. Я не просто отстаивал интересы предприятия, но занимался усовершенствованием важных для страны законодательных инициатив.

В составе комитета я, например, работал над проектом Закона КР «О недрах», занимался вопросами установления тарифов социальных отчислений иностранных сотрудников, регулированием использования водных ресурсов при недропользовании, вопросами экспорта руд и концентратов, возмещения стоимости потерь сельхозпроизводителей, повышения сборов за удержание лицензии другими важными вопросами, напрямую влияющими на мое предприятие и экономику страны.

Участие в этих вопросах — это моя ответственность как представителя крупнейшего бизнеса влияющего на экономическую и социальную жизнь Кыргызстана.

— Судя по вашим успешным кейсам, юрисконсульт в Кыргызстане — это универсальный специалист?

— Да, в Кыргызстане, как и во всем пространстве ЕАЭС, юрисконсульт занимается абсолютно всем, включая судебную работу. Он отвечает за подготовку договоров, консультирование по юридическим вопросам, представительство в судах и государственных органах, а также за соблюдение всех правовых норм в компании.

Это действительно универсальный специалист, который должен обладать широкими знаниями в различных областях права и умением быстро адаптироваться к изменяющейся правовой среде. И это, я считаю, преимущество.

В компании я отстаивал интересы предприятия как в коммерческих спорах, так и в обжаловании неправомерных действий государственных органов, в том числе и в случае споров с прокуратурой.

— Вы получили степень магистра права в области международного бизнеса и финансового права, с отличием закончив программу LLM по направлению Global Business and Financial Services Law. Сдали Bar Exam — экзамен, открывающий возможность для юридической деятельности в США, там же работали в юридической фирме, специализирующейся на миграционных вопросах. Скажите, насколько отличается работа юриста In-house, в США и Кыргызстане?

— Различия есть, и о них можно говорить долго. В основном они обусловлены отличием континентальной и англосаксонских систем права. Однако обучение в американском университете по американским образовательным стандартам, дальнейшая магистратура в США подготовили меня к работе и в американской правовой системе.

Что касается различий функционала именно In-house юриста в США и в Кыргызстане, то в США In-house юрист занимается только внутренними юридическими и корпоративными вопросами компании, в то время как судебные споры ведут другие адвокаты.