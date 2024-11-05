Как отразить регистрацию товарного знака в 1С

Регистрацию товарного знака организация на УСН вправе принять в расходы. Рассказываем, как это правильно сделать.

Товарный знак учитывается в составе нематериальных активов на счете 04. Проведенные оплаты будут отражаться с помощью документа «Выписка банка» проводками: Дт 76 Кт 51.

На дату получения акта об экспертизе и решения о регистрации заявки оформляются обычные документы «Поступление (акт, накладная)» с видом «услуги» и проводкой Дт 08 Кт 76.

Организации на упрощенке вправе включить в расходы для целей налогообложения затраты, которые связаны с патентованием и (или) оплатой правовых услуг по получению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, включая средства индивидуализации.

А значит расходы по уплате патентной пошлины за регистрацию товарного знака можно учесть в расходах.

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