Нужно ли организации подтверждать расходы на обслуживание автомобиля торгового представителя

Если у организации есть торговый представитель, то можно списывать затраты на обслуживание его автомобиля. Но для этого нужны документы.

Ситуация: в организации есть торговый представитель. У него в собственности есть автомобиль, который организация берет в аренду. Нужно ли организации оформлять сотруднику путевой лист на а/м, сотруднику проходить предрейсовый/послерейсовый медосмотр и техосмотр?

НК подразумевает, что любые расходы организации должны быть не только экономически обоснованы, но еще и документально подтверждены. Это нужно для снижения налоговой базы.

В случае, если торговый представитель оформлен по ТК, то для списания затрат ГСМ, расходов на аренду, ремонт, нужны путевые листы. А для грузового автомобиля нужны медосмотры до и после рейса, а также техосмотр.

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