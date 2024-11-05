Больничный: проводки в 2025 году

Оплату пособия по болезни работодатель должен отразить в бухучете. При этом важно соблюдать все правила, чтобы не исказить информацию. Если страхователь исчисляет больничный, какие записи сделать при его начислении, перечислении и возврате, узнаете из статьи.

Больничный за счет работодателя: проводки

Если сотрудник заболел или получил травму, пособие за первые три дня нетрудоспособности он получает от организации или ИП, которые являются его работодателями.

Такой период может прийтись как на рабочие дни, так и на выходные или праздники. Режим труда и производственный календарь значения не имеют.

Когда оформлено несколько следующих друг за другом листков, каждый из которых является первичным, то это разные страховые случаи. Из них страхователь оплачивает по три дня.

Последующий период болезни физлица, в также полное время его нахождения на карантине, протезирования в стационаре, ухода за больным членом семьи, в отпуске по беременности и родам и другие, оплачивает СФР.

Пособие оформляют на основании электронного больничного листа, который поступает страхователю из СФР. Начисляют больничный в течение 10 календарных дней после поступления сведений о закрытии листа нетрудоспособности.

Пособие по временной нетрудоспособности в бухучете входит в состав расходов на оплату труда по соответствующим направлениям деятельности и отражается записью:

Дебет 20, 23,25, 26, 29 Кредит 70 — начислена выплата по больничному листу за первые три дня.

Пример. Водитель Михайлов Н. работает в транспортной компании ООО «Экспедиция». Предположим, что с 14 по 18 января 2025 года он находится на больничном. Сообщение о закрытии ЭЛН пришло 20 января. На следующий день бухгалтер начислит пособие за первые три дня болезни в сумме 9 200 рублей.

21.01.2025 в учете будет сформирована проводка.

Дебет Кредит Сумма (руб.) 20 70 9 200

Начисление по больничному листу, которое производит фонд, в бухучете страхователя не отражается.

Если в нормативных актах работодателя установлена доплата к пособию до фактического заработка, ее расчет в учете проводят аналогичной записью. При этом следует прописать, в каком порядке исчисляется такая доплата.

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Оплата больничного: проводки

Выплату пособия за счет работодателя производят в сроки, которые установлены и для перечисления зарплаты в организации. Конкретные даты и порядок оплаты нужно прописать в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка или ином ЛНА.

Как правило, пособие платят вместе с авансом или с зарплатой за месяц, но можно предусмотреть и промежуточные даты.

Бухгалтерская проводка зависит от способа выплаты:

Дебет 70 Кредит 51 — перечислено пособие на банковскую карту сотруднику;

Дебет 70 Кредит 50 — выплачено пособие через кассу организации.

Продолжим пример. Водителю Михайлову А. 30.01.2025 перечислена оплата больничного за три дня на зарплатную карту. В этот день бухгалтер отразит в учете.

Дебет Кредит Сумма (руб.) 70 51 8 004 (9 200 — 1 196)

Возврат больничных: проводки

Бывают случаи, когда пособие по ЭЛН выплатили излишне. Если это произошло из-за арифметической ошибки или недобросовестных действий сотрудника, больничный можно удержать из зарплаты или взыскать через суд.

Недобросовестностью признают представление сфальсифицированных справок о заработке, иной информации, которая влияет на размер начисления.

В других случаях работник может вернуть деньги добровольно.

При удержании в бухучете отражают сторнировочные записи:

Дебет 20, 23,25, 26 и др. Кредит 70 — сторно начисленного пособия за счет страхователя;

Дебет 70 Кредит 68.НДФЛ — уменьшена сумма ранее исчисленного подоходного налога;

Дебет 70 Кредит 73 — задолженность сотрудника переведена на расчеты с персоналом по прочим операциям;

Дебет 50 (51) Кредит 73 — сотрудник вернул ошибочно начисленную сумму в кассу или на расчетный счет компании.

Если работодатель удерживает излишне выплаченный больничный, ближайшую выплату зарплаты за первую или вторую половину месяца уменьшат на сумму пособия.

НДФЛ с больничного: проводки

Пособие по болезни признается объектом налогообложения по НДФЛ. Страхователь выступает в роли налогового агента, поэтому обязан исчислить и удержать сумму подоходного налога при перечислении выплаты сотруднику (ст. 226 НК).

В 2025 году налог будут удерживать в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения (от 13 до 22 процентов) со всей суммы пособия. Если сотрудник имеет право на личный или имущественный вычет, налоговая база уменьшается на данные суммы.

Удержание НДФЛ в учете делают запись:

Дебет 70 Кредит 68.НДФЛ

Воспользуемся условиями предыдущего примера. Выплата больничного пособия водителю запланирована на 30.01.2025 — день перечисления аванса. Доходы Михайлова Н. облагаются по ставке 13 процентов, права на вычеты нет. В таком случае 30.01.2025 бухгалтер удержит НДФЛ и сделает проводку.