Что будет с вкладом, если у банка отозвали лицензию

Рост банковских ставок в России в 2024 году приводит к росту объема средств граждан на вкладах и накопительных счетах. При этом, несмотря на устойчивость и рост финансовых показателей российского банковского сектора, риски отзыва лицензий у отдельных банков сохраняются. Разбираемся, что происходит со средствами на депозите в этом случае.

Что сейчас происходит с депозитами

Благодаря росту ключевой ставки Банка России с 16% в начале этого года до 21% в октябре средняя процентная банковская ставка для депозитов физических лиц за прошедшую часть 2024 года достигла 15,3%, следует из данных Центробанка.

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам десяти крупнейших в России по объему депозитов банков выросла до 19,78%. При этом на Банки.ру можно найти депозиты и со ставкой 25% годовых.



В результате доходы граждан от процентов по вкладам в российских банках в январе — сентябре 2024 года составили около 2,6 трлн рублей, а общий объем денежных средств населения на вкладах и банковских счетах достиг 52 трлн рублей, следует из данных Банка России.

В то же время вложения денежных средств на вклады, накопительные и другие банковские счета несут определенные риски. К основным рискам относят инфляцию, девальвацию и прекращение работы банка.

Финансовые проблемы (в том числе несоответствие операционных показателей банка нормативам ЦБ) могут привести к санации (осуществлению комплекса мер по финансовому оздоровлению) банка или отзыву лицензии.

В определенных случаях ЦБ также может ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка (то есть приостановить выплаты вкладчикам). В случае отзыва лицензии финансовая организация может быть признана банкротом и ликвидирована.

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Основания для отзыва банковской лицензии

С начала 2024 года ЦБ РФ отозвал лицензии у четырех российских банков — КИВИ Банка, банка «Гефест», банка «Стрела» и Автоградбанка.

Есть два перечня оснований для отзыва ЦБ банковской лицензии. В первый входят основания, при которых ЦБ обязан отозвать лицензию, во второй — основания, при которых регулятор может это сделать, но не обязан.

Банк России обязан отозвать банковскую лицензию в следующих случаях:

нормативы достаточности капитала банка ниже 2%;

размер собственных средств банка меньше минимального значения уставного капитала на дату государственной регистрации (норма применяется через два года с даты выдачи лицензии);

неисполнение в срок требований Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств;

неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по исполнению платежей в течение 14 дней с даты наступления их срока;

сокращение размера капитала до уровня ниже минимального размера, установленного Банком России и рассчитанного по его методике.

Банк России может отозвать банковскую лицензию (но не обязан это делать) в следующих случаях:

недостоверность сведений, на основании которых выдана лицензия;

задержка предусмотренных лицензией банковских операций более чем на один год со дня выдачи лицензии;

факты существенной недостоверности отчетных данных;

задержка более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности;

осуществление банковских операций, не предусмотренных лицензией;

неисполнение федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, если к кредитной организации в течение одного года неоднократно применялись меры, предусмотренные федеральным законом «О Центральном банке РФ»;

неоднократное в течение одного года неисполнение требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

неоднократное в течение одного года неисполнение требований федерального закона «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»;

неоднократное в течение одного года неисполнение решений судов, арбитражных судов о взыскании денежных средств со счетов клиентов;

наличие ходатайства временной администрации банка;

неоднократное непредставление в установленный срок в Банк России обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в единый государственный реестр;

неисполнение требований федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах»;

неоднократное в течение одного года неисполнение требований федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

Чаще всего ЦБ отзывает лицензии из-за неисполнения федеральных законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, установления фактов существенной недостоверности отчетных данных и неспособности удовлетворить требования кредиторов.

После отзыва лицензии ЦБ назначает в банк временную администрацию. В дальнейшем такой банк должен быть ликвидирован. При достаточности средств проводится добровольная ликвидация, при недостаточности — процедура банкротства.

Что происходит с вкладами после отзыва лицензии

В России действует Система страхования вкладов (ССВ) — специальная государственная программа, которая защищает средства граждан, размещенные в российских банках. В ССВ входят все банки, привлекающие деньги частных лиц.

Банки уплачивают взносы в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ), из которого в случае необходимости выплачивается страховое возмещение.

ССВ покрывает все именные счета и вклады граждан, включая валютные, в том числе накопительные счета и деньги на дебетовых картах, а также счета предпринимателей. Она позволяет вкладчикам при наступлении страхового случая получить возмещение по вкладам в пределах установленного законом лимита.

Лимит страхового возмещения сейчас составляет 1,4 млн рублей. В эту сумму входят проценты по депозиту, начисленные на дату наступления страхового случая. Под страховую защиту подпадают как рублевые, так и валютные счета.

Если вкладчик имеет несколько депозитов в одном банке, возмещение выплачивается по каждому из вкладов, но на сумму не более 1,4 млн рублей. Для эскроу-счетов предельная сумма выше — 10 млн рублей.

Страхование осуществляется автоматически, никаких документов для этого оформлять не нужно.

ССВ не покрывает:

средства на счетах сверх лимита гарантированного возмещения;

вклады в зарубежных филиалах российских банков;

обезличенные металлические счета;

средства на электронных кошельках;

деньги, переданные банку в доверительное управление.

В этих случаях средства можно вернуть только в рамках процедуры банкротства или ликвидации банка.

Как получить деньги после отзыва лицензии у банка

Получить денежные средства вкладчик может в любой момент со дня отзыва у банка лицензии, вплоть до завершения процедуры банкротства финансового учреждения.

В течение двух недель после отзыва лицензии Агентство по страхованию вкладов (АСВ) публикует на своем сайте и сайте ЦБ информацию о порядке обращения вкладчиков за страховым возмещением, а также размещает ее в отделениях банка, у которого отозвана лицензия.

Сообщение содержит детальную информацию о том, когда и как можно обратиться в агентство за компенсацией.

Подать заявление о выплате возмещения можно через:

сайт АСВ;

портал «Госуслуги»;

через один из банков-агентов, которые АСВ назначил для выплат;

по почте на адрес АСВ;

через представителя в одном из банков-агентов своего представителя.

Срок рассмотрения агентством заявления с момента его подписания — три рабочих дня.

АСВ начинает выплату страховых возмещений не позднее 14 дней после наступления страхового случая, как правило, через пять – шесть дней. При этом вкладчик не обязан обращаться за выплатой в первый же день выплат.

Он вправе обратиться с требованием о выплате возмещения в течение всего срока проведения процедуры конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Как правило, этот срок составляет не менее одного года с даты отзыва лицензии.

Если установленный срок пропущен из-за уважительной причины (болезнь, командировка и т. д.), вкладчик может подать соответствующее заявление в АСВ.

Страховое возмещение по вкладу можно получить на счет в любом банке — участнике ССВ. Через банк-агент можно также получить средства наличными. Предусмотрена также возможность выплаты возмещения почтовым переводом и представителю вкладчика.

Застрахованную сумму в размере 1,4 млн рублей вкладчики через АСВ получают достаточно быстро, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Обычно это одна-две недели после отзыва лицензии, отмечает он.

Как вернуть деньги, если размер вклада более 1,4 млн рублей

Сумма депозитов свыше 1,4 млн рублей не покрывается страховкой, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Вкладчик может возместить ее в ходе ликвидационных процедур в отношении банка за счет продажи его имущества, возврата банку долгов по кредитам и т. д. Основной риск для вкладчика возникает именно в этом случае.

Процесс возврата сбережений сверх установленного уровня в 1,4 млн рублей сложнее: для этого необходимо подать заявление о включении в реестр кредиторов банка для возврата средств через конкурсное производство.

Вкладчик должен предъявить требование кредитора временной администрации банка или конкурсному управляющему (ликвидатору) в течение срока конкурсного производства (ликвидации).

Вкладчик получает право на часть активов банка в процессе его ликвидации, но размер возврата будет зависеть от величины активов банка и объема требований других кредиторов, отмечает Жарский.

Он обращает внимание на то, что при процедуре банкротства требования кредиторов удовлетворяются в установленной законом очередности. Как правило, в случае банкротства банки не имеют достаточных активов для полного удовлетворения требований всех кредиторов, поэтому перспектива возврата средств остается неоднозначной, говорит юрист.

Именно поэтому сбережения, которые превышают 1,4 млн рублей, рекомендуется хранить в нескольких банках.