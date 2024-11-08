Как правильно установить сервитут

В земельных отношениях нередко требуется установить сервитут — ограниченное право пользования. Рассказываем, как это правильно сделать.

Для установления сервитута необходимо заключить соглашение между лицом, которое требует сервитут и собственником соседнего участка. Оно должно быть оформлено в письменном виде. На заключение соглашения между сторонами после его составления дается 30 дней.

В соответствии с п. 3 ст. 274 ГК сервитут, установленный соглашением, подлежит обязательной государственной регистрации в ЕГРН. Без регистрации сервитут нельзя считать установленным.

Однако есть исключения. Согласно п. 4 ст. 39.25 ЗК их составляют земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, когда срок установления такого сервитута в отношении участка не превышает 3 лет.

Если у сторон не получилось достичь соглашения об установлении или условиях сервитута, то устанавливать его можно только в судебном порядке согласно п. 3 ст. 274 ГК.

Сервитут, который устанавливается на основании судебного решения, также должен быть зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости согласно ФЗ от 13.07.2015 №218-ФЗ.

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