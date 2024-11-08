Почему снижение ключевой ставки далеко не всегда помогает производству

Говорят, высокая ключевая ставка тормозит развитие экономики. Почему тогда ее нельзя снизить
Казалось бы, Банк России снижает ключевую ставку, компании берут кредиты под низкий процент, вкладывают деньги в производство — экономика растет. Но на деле есть несколько факторов, которые рушат эту логику развития событий.
Низкая ставка действительно может способствовать восстановлению активности и росту производства, но только в ситуации, когда в экономике есть свободные ресурсы и незадействованная рабочая сила.
Когда экономика, как сейчас, перегрета: спрос на товары и услуги высок, возможности импорта ограничены, а уровень безработицы постоянно обновляет исторические минимумы — снижение ставки только усугубит ситуацию.
Можно же нанять новых людей на кредитные деньги
Допустим, компания получила кредит по низкой ставке, чтобы нанять на эти деньги новых сотрудников. Так как свободных рабочих рук в перегретой экономике нет, остается только переманивать работников у других компаний — за более высокую зарплату.
Но при низкой ставке другим компаниям тоже доступны дешевые кредитные деньги, которые можно направить на зарплаты нынешним сотрудникам и поиск новых. В результате в компаниях начинается гонка зарплат — без роста производительности.
Когда ресурсов не хватает, низкая ставка приводит только к обострению конкуренции между компаниями за эти ресурсы. Поэтому цены на их товары и услуги растут. А производство почти не увеличивается.
Так раскручивается инфляционная спираль: дефицитные дорогие ресурсы подталкивают к повышению цен на производимые из них товары. Как следствие, покупателям приходится больше тратить.
Когда инфляция ускоряется, люди ждут, что цены будут расти и дальше. Поэтому они стараются делать как можно больше покупок, в том числе на кредитные деньги.
Это приводит к увеличению спроса на товары и услуги, производство за ним не успевает — начинается новый виток роста цен на товары и услуги.
При этом сбережения людей, в том числе на депозитах, обесцениваются из-за высокой инфляции, которую не могут компенсировать низкие ставки.
Но можно же направить кредитные деньги не на переманивание рабочей силы, а на закупку нового оборудования
В таких условиях спрос на новое оборудование резко вырастет. Ведь при снижении ключевой ставки все компании получат кредиты под низкий процент. Чтобы решить проблему, нужно увеличить производство оборудования.
Для этого компания-производитель должна расширить свой бизнес и нанять новых специалистов. Чтобы их найти в условиях дефицита рабочих рук, нужно опять же предложить людям еще более высокую зарплату.
Все это приведет к росту цен на оборудование и увеличению сроков его поставок. Причем реальное производство оборудования существенно не изменится.
Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании, как вовремя ими распорядиться, чтобы не потерять потенциальный доход. Пройдите курс «Управленческий учет: для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования». Сможете принимать верные управленческие решения. Успейте купить курс со скидкой 72% за 3 500 рублей.
Почему бы не закупить импортное оборудование
Для покупки импортного оборудования нужна валюта. В текущих условиях валюта поступает в основном от экспорта, который практически не растет.
Из-за дешевых кредитов рублевый спрос на зарубежное оборудование увеличивается, а объем поступившей в страну валюты не меняется. Это ведет к ослаблению рубля и ускорению инфляции.
На ситуацию также влияют санкции. Импорт ограничен, и компаниям приходится конкурировать друг с другом за доступные предложения.
В результате приходится закупать импортное оборудование существенно дороже. Это тоже разгоняет инфляцию.
Можно ли выйти из этого замкнутого круга бесконечного роста цен
Сейчас наиболее эффективными оказываются компании, которые развиваются за счет собственного, а не заемного капитала.
В условиях серьезных структурных изменений в экономике и высоких ставок они получают возможность увеличить свою долю на фоне менее эффективных и закредитованных участников рынка.
Не получится ли так, что при высоких ставках компании будут класть деньги на депозиты, вместо того чтобы направить их на развитие
Даже если компания направит свои средства на депозит, это вовсе не значит, что они будут лежать мертвым грузом и не станут работать на развитие экономики.
Вклады — это главный источник финансирования банковских кредитов. Поэтому временно свободные деньги одной компании в виде кредита получает другая, которая готова вложиться в расширение производства именно сейчас.
Начать дискуссию