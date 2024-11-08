Почему снижение ключевой ставки далеко не всегда помогает производству

Казалось бы, Банк России снижает ключевую ставку, компании берут кредиты под низкий процент, вкладывают деньги в производство — экономика растет. Но на деле есть несколько факторов, которые рушат эту логику развития событий.

Низкая ставка действительно может способствовать восстановлению активности и росту производства, но только в ситуации, когда в экономике есть свободные ресурсы и незадействованная рабочая сила.

Когда экономика, как сейчас, перегрета: спрос на товары и услуги высок, возможности импорта ограничены, а уровень безработицы постоянно обновляет исторические минимумы — снижение ставки только усугубит ситуацию.

Можно же нанять новых людей на кредитные деньги

Допустим, компания получила кредит по низкой ставке, чтобы нанять на эти деньги новых сотрудников. Так как свободных рабочих рук в перегретой экономике нет, остается только переманивать работников у других компаний — за более высокую зарплату.

Но при низкой ставке другим компаниям тоже доступны дешевые кредитные деньги, которые можно направить на зарплаты нынешним сотрудникам и поиск новых. В результате в компаниях начинается гонка зарплат — без роста производительности.

Когда ресурсов не хватает, низкая ставка приводит только к обострению конкуренции между компаниями за эти ресурсы. Поэтому цены на их товары и услуги растут. А производство почти не увеличивается.

Так раскручивается инфляционная спираль: дефицитные дорогие ресурсы подталкивают к повышению цен на производимые из них товары. Как следствие, покупателям приходится больше тратить.