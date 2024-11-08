Как выбрать и оборудовать свой склад

Начинающие продавцы могут хранить товары у себя дома или в гараже. Но если бизнес на маркетплейсе растет, заказов становится все больше и места уже не хватает, предпринимателю нужно решить — будет ли он размещать товары на складах Ozon или на собственном складе. Свой склад означает новую ответственность — в первую очередь его нужно выбрать и оборудовать. Рассказываем, как это сделать.

Когда продавцу нужен собственный склад

Продавцы на Ozon могут размещать товары на складе маркетплейса или собственных складах. Второй вариант удобен, если:

ваши товары требуют особых условий хранения — например, продукты, крупногабаритные товары или лекарства;

товары нельзя продавать со склада Ozon — например, живые растения или автомобильные бамперы;

у вас есть собственная курьерская служба или вы доставляете товары покупателям своими силами. Тогда будет удобнее сотрудничать с маркетплейсом по схеме realFBS.

Если вы пришли к выводу, что вам нужен свой склад, важно правильно выбрать и обустроить помещение.

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Как выбрать помещение под склад

Если еще не готовы к покупке склада, стоит начать с аренды — это проще и дешевле. Если вам нужна небольшая площадь, арендовать склад можно вместе с другими предпринимателями — это тоже поможет сэкономить.

Выбирая расположение склада, стоит учесть несколько факторов:

Где находится бо́льшая часть ваших покупателей. Например, если собираетесь торговать в Сибири, то можно рассмотреть Новосибирск или Красноярск — будет удобно поставлять продукцию и в Иркутск, и в Омск. Как складские сотрудники будут добираться до места работы. Если в этот район не ходит общественный транспорт или дорога занимает очень много времени, вам будет сложно найти работников. Сколько стоит помещение. Например, в черте Москвы склад может обойтись в несколько раз дороже, чем в области. Как вы планируете отгружать товар. Например, если его будут перевозить большегрузы, важно, чтобы склад был приспособлен к таким машинам.

Планируете ли вы совместить склад с собственным производством или офисом. Так, если у вас есть собственное производство, лучше всего будет присоединить склад к нему, даже если придется купить дополнительные помещения.

Представим, что Дмитрий решил арендовать склад, чтобы продавать сухофрукты, приправы и другие товары с достаточно большим сроком годности. Дмитрий не планирует доставлять заказы за час, поэтому он может выбрать склад на окраине, но ему важно, чтобы на складе можно было размещать продукты питания.

Уже на этапе выбора склада нужно учитывать, соответствует ли помещение СанПиНам и ГОСТам для ваших товаров.

Так, чтобы хранить сухофрукты, склад Дмитрия должен отвечать требованиям ГОСТ 12003-76. Для каждого типа продукции свои правила, будь то медикаменты, постельное белье или моторное масло.

Например, если продавец решит торговать швейными изделиями, на складе важно следующее:

изделия хранятся в крытом помещении и защищены от прямых солнечных лучей;

товары, которые перевозят в подвешенном или сложенном виде, хранят на стеллажах в том же виде, в потребительской упаковке или связанными пачками;

расстояние от пола до нижней части полки стеллажа и от внутренних стен до изделий не менее 20 сантиметров, от отопительных приборов до изделий — не менее 1 метра, между стеллажами не менее 70 сантиметров.

Об этом говорится в ГОСТ 10581-91.

Также при выборе склада стоит обратить внимание на другие важные детали:

освещение, особенно если на складе будут работать сотрудники;

качество полов;

температуру;

удобство разгрузки и погрузки.

Как спланировать склад

На любом складе есть три основные зоны:

приемки;

хранения;

отгрузки.

Если склад небольшой, зоны приемки и отгрузки можно совместить.

Но главное — спланировать все так, чтобы:

товары размещались удобно и эффективно : например, товары, которые заказывают чаще, а также крупногабаритные стоит расположить ближе к зоне отгрузки, а те, что заказывают реже и наиболее ценные изделия, — в глубине;

ничто не мешало движению и работе складского оборудования и сотрудников — поэтому проходы между стеллажами должны быть достаточно широкими;

товары были в полной безопасности во время хранения, перевозки по складу и сборки заказов: например, стоит обратить внимание, чтобы пальто и плащи не оказались рядом с острыми предметами и углами.

Если планировка правильная, она обеспечивает непрерывную и поточную работу всего склада.

Выделяют несколько вариантов планировки склада. Так может выглядеть кольцевая планировка

А так может выглядеть склад с линейной планировкой

Стоит заранее нарисовать план будущего склада — где вы планируете принимать товары, где хранить, где комплектовать и отгружать заказы. Разделите товары на группы и определите, в каких зонах будете их размещать. Если задача кажется слишком сложной, стоит пригласить профессионального логиста.

Какое оборудование понадобится на складе

Если вы арендуете склад, скорее всего, в нем будет бо́льшая часть оборудования. Если вы въезжаете в пустое помещение, расходы на закупку обстановки и техники могут быть существенными. Вот что понадобится в первую очередь:

Стеллажи: они могут быть разного размера и конфигурации, выбор зависит от планировки, высоты потолков и требований к хранению конкретных товаров.

Техника для перемещения грузов по складу: обычные или гидравлические тележки, штабелеры или ричтраки — в зависимости от высоты стеллажей.

Приборы для автоматического контроля за температурой и влажностью.

Упаковочное оборудование: необходимо, чтобы комплектовать и маркировать заказы.

Освещение: стоит сравнить показатели со СНиП 23-05-2010 — если света недостаточно, лучше добавить энергосберегающие диодные лампы.

Компьютер и комплектующие: чтобы сотрудники вели учет товаров и принимали заказы в личном кабинете Ozon Seller.

Мебель для складского помещения и офиса: сотрудникам нужно сидеть во время работы за компьютером и отдыхать во время обеда.

Оборудование для пожарной безопасности: огнетушитель, таблички «Выход» и все, что может потребовать пожарная служба при проверке.

После того как вы выберете и оборудуете склад, понадобится разработать систему хранения и обучить сотрудников. А если речь идет о большом объеме заказов, понадобится программа для складского учета — чтобы работники действовали слаженно и ни один товар не потерялся.

Словом, открыть склад — большое дело, которое требует внимания и сил. Можно научиться всему на практике, но лучше нанять специалиста, который поможет настроить эффективную работу.