Что такое АСВ, на какую сумму страхуются вклады и как узнать рейтинг надежности банка

Страхованию не подлежат деньги:

юрлиц, кроме тех юрлиц, которые относятся к вкладчикам;

являющиеся электронными денежными средствами; на номинальных счетах, кроме тех, которые открываются опекунами или попечителями в пользу подопечных;

переданные банкам в доверительное управление; на вкладах в филиалах российских банков, которые находятся за пределами страны;

на счетах или вкладах адвокатов, нотариусов и иных лиц, если они открыты в связи с профессиональной деятельностью;

Вкладчик имеет право требовать возмещение при наступлении страхового случая, которым считается:

Отзыв (аннулирование) лицензии ЦБ на осуществление банковских операций, если не реализован план участия ЦБ или АСВ в урегулировании обязательств банка.

Страховой случай наступает со дня отзыва (аннулирования) лицензии или введения моратория. Страховку вкладчикам АСВ платит из Фонда обязательного страхования вкладов.

Средства фонда формируются и аккумулируются за счет:

ежеквартальных взносов банков-участников ССВ;

доходов от инвестирования временно свободных средств фонда;

имущественного взноса государства.

Размер страхового возмещения

С 29 декабря 2014 года АСВ возмещает вкладчику 100% суммы всех его вкладов в одном банке, но не более 1,4 млн рублей.

Если страховой случай наступил в период с 2 октября 2008 года по 29 декабря 2014 года, то максимальный размер возмещения составит до 700 тыс. рублей.