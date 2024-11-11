Что такое АСВ, на какую сумму страхуются вклады и как узнать рейтинг надежности банка

Что такое АСВ и зачем оно нужно
Агентство по страхованию вкладов — это государственная корпорация, созданная в январе 2004 года в первую очередь для обеспечения сохранности накоплений вкладчиков российских банков и клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
АСВ курирует систему обязательного страхования вкладов (ССВ).
Цели ССВ:
защитить права вкладчиков российских банков;
укрепить доверие к российской банковской системе;
стимулировать приток денег в российскую банковскую систему.
АСВ также следит, чтобы не происходило банкротств банков и НПФ, а если это происходит, проводит ликвидационные процедуры и занимается возмещением денег вкладчикам разорившихся финансовых организаций.
Какие банки участвуют в системе страхования вкладов
В системе страхования вкладов обязательно участвуют все банки, которые имеют право на работу со вкладами физических лиц.
Вклад считается застрахованным со дня включения банка в реестр участников ССВ. Актуальный список можно посмотреть здесь.
На данный момент (8 ноября 2024 года) в АСВ застрахованы деньги вкладчиков банков, среди которых:
294 действующих банков, имеющих лицензию на работу с физическими лицами;
три действующие кредитные организации, ранее принимавшие вклады, но утратившие это право;
12 банков, в отношении которых введена процедура оздоровления.
Кто по закону является вкладчиком
Вкладчиками российского банка среди физических лиц считаются:
граждане РФ;
иностранные граждане;
лица без гражданства, в том числе индивидуальные предприниматели (ИП).
Среди юридических лиц:
малые предприятия из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, кроме кредитных организаций и некредитных финансовых организаций;
некоммерческие организации из единого государственного реестра юридических лиц с определенной организационно-правовой формой (товарищества собственников недвижимости; потребительские кооперативы, кроме некредитных финансовых организаций; казачьи общества из госреестра казачьих обществ; общины коренных малочисленных народов; религиозные организации; благотворительные фонды);
некоммерческие организации — исполнители общественно полезных услуг;
владельцы специальных счетов, предназначенных для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
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Какие деньги не страхуются в АСВ
Страхованию не подлежат деньги:
на счетах или вкладах адвокатов, нотариусов и иных лиц, если они открыты в связи с профессиональной деятельностью;
на вкладах, внесение которых удостоверено депозитными сертификатами;
переданные банкам в доверительное управление;
на вкладах в филиалах российских банков, которые находятся за пределами страны;
являющиеся электронными денежными средствами;
на номинальных счетах, кроме тех, которые открываются опекунами или попечителями в пользу подопечных;
на залоговых счетах;
на субординированных депозитах;
на публичных депозитных счетах;
юрлиц, кроме тех юрлиц, которые относятся к вкладчикам;
некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента.
Когда вкладчику выплачивают страховую сумму и откуда она берется
Вкладчик имеет право требовать возмещение при наступлении страхового случая, которым считается:
Отзыв (аннулирование) лицензии ЦБ на осуществление банковских операций, если не реализован план участия ЦБ или АСВ в урегулировании обязательств банка.
Введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.
Страховой случай наступает со дня отзыва (аннулирования) лицензии или введения моратория. Страховку вкладчикам АСВ платит из Фонда обязательного страхования вкладов.
Средства фонда формируются и аккумулируются за счет:
ежеквартальных взносов банков-участников ССВ;
доходов от инвестирования временно свободных средств фонда;
имущественного взноса государства.
Размер страхового возмещения
С 29 декабря 2014 года АСВ возмещает вкладчику 100% суммы всех его вкладов в одном банке, но не более 1,4 млн рублей.
Если страховой случай наступил в период с 2 октября 2008 года по 29 декабря 2014 года, то максимальный размер возмещения составит до 700 тыс. рублей.
При этом с 1 октября 2020 года в связи с изменениями в законодательстве в некоторых случаях вкладчики могут претендовать на выплату в размере до 10 млн рублей. Например, если деньги поступили на счет от продажи жилья или в качестве наследства.
Повышенная выплата произойдет, если деньги были зачислены в безналичной форме и в период до трех месяцев перед наступлением страхового случая.
Важно! В системе АСВ страхуются не только внесенная на вклад сумма, но и «набежавшие» проценты. Они рассчитываются до дня наступления страхового случая. Чтобы защитить все свои накопления свыше 1,4 млн рублей, их целесообразно размещать в разных банках.
Зачем смотреть на рейтинг надежности банка
Прежде чем размещать деньги во вкладе или на счете, убедитесь, что банк входит в систему страхования вкладов. Затем изучите рейтинг надежности банка.
Рейтинг учитывает, насколько эффективно работает кредитная организация, каково ее финансовое состояние, размер финансовой нагрузки, количество вкладчиков, какие объемы средств размещают коммерческие предприятия и так далее.
Исходя из рейтинга, можно сделать вывод о том, насколько безопасно в конкретном банке размещать свои деньги.
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