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Кто из упрощенцев будет корректировать учетную политику на 2025 год

Минфин считает, что компаниям на УСН учетная политика для налогового учета не нужна, и это вполне объяснимо. Но для бухгалтерского учета учетная политика нужна всем организациям, в том числе и упрощенцам. Они в 2025 году станут плательщиками НДС. А это может повлечь внесение дополнения именно в бухгалтерскую учетную политику.
Кто из упрощенцев будет корректировать учетную политику на 2025 год
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Источник: Бухгалтерия.ру

Налоговые изменения для упрощенцев в 2025 году

Все упрощенцы с 2025 года станут плательщиками НДС.

Упрощенцы с годовым доходом за 2024 год меньше 60 млн рублей от налога освобождаются автоматически.

Упрощенцы с годовым доходом за 2024 год свыше 60 млн рублей с 2025 года имеют право выбрать, по какой ставке платить НДС: по общей ставке 20% (10%) с налоговыми вычетами или по пониженным ставкам НДС 5% или 7% без права на вычеты.

Налогоплательщики, применяющие специальные ставки НДС 5% или 7%, не вправе использовать общие ставки НДС (20%, 10% и 0%), кроме некоторых операций, к примеру, при экспорте товаров, оказании услуг международной перевозки.

Условия для льготных ставок НДС установлены подпунктами «б», «в» пункта 5 статьи 2 закона № 176-ФЗ.

Ставка НДС 5% применяется в случаях:

  • если сумма доходов за прошлый год была в пределах 250 млн. рублей;

  • если в течение года упрощенец получит доходы, превышающие 60 млн. рублей и обретет обязанность платить НДС.

Если в течение налогового периода доходы упрощенца превысят 250 млн. рублей, право на ставку НДС 5 % утрачивается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло превышение.

Ставка НДС 7% применяется в случаях:

  • если сумма доходов за прошлый год была в пределах 450 млн. рублей;

  • если в течение года упрощенец начинает исполнять обязанности плательщика НДС, а его доходы превышают 250 млн. рублей (право на ставку НДС 5% он не имеет).

Налогоплательщики, применяющие специальные ставки НДС 5% или 7%, не вправе применять общие ставки НДС (20%, 10% и 0%), кроме некоторых операций, к примеру, при экспорте товаров, оказании услуг международной перевозки.

Если в течение налогового периода сумма доходов превысит 450 млн. рублей, то налогоплательщик теряет право на применение обеих льготных ставок с 1 числа месяца, в котором допущено превышение. Он должен будет платить НДС по ставке 20% или 10%.

Уже сейчас упрощенцу стоит разобраться — какую налоговую ставку по НДС выбрать, оставаться ли на УСН, а также узнать, не положены ли ему льготы в 2025 году. Ответы на все эти вопросы вы найдете в курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 5 900 рублей вместо 28 600 рублей. Старт потока 15 ноября.

Налоговая учетная политика упрощенцу не нужна

Для целей налогообложения обязанность по утверждению учетной политики в рамках применения УСН нормами НК не установлена, констатировал Минфин в письме 24 июня 2024 г. № 03-11-06/2/58228.

С 2025 года, когда все упрощенцы становятся плательщиками НДС, а тем компаниям, которые за прошлый год имеют доход от 60 млн. рублей, предстоит выбрать ставку, по которой они будут начислять НДС.

Это может быть общая ставка с получением права на вычеты входного налога, или пониженная ставка 5% и 7% без права на вычеты.

Подавать заявление в налоговую инспекцию о применении специальных ставок НДС не нужно.

Отразить льготную ставку, если фирма использует ее, нужно будет в декларации по НДС. Из этого отчета инспекция и узнает о выборе ставки компанией.

Что внести в учетную политику для бухучета

Учетную политику для целей бухгалтерского учета обязаны формировать все организации. Это касается и тех, кто работает на УСН. 

Изменения для УСН в налоговом учете для некоторых упрощенцев могут повлечь внесение изменений в бухгалтерскую учетную политику. Они связаны с выбором способа отражения на счетах бухучета операций с входным НДС.

Учет входного НДС в 2025 году у компании на УСН зависит от того, какую ставку она применяет.

Если выбрана обычная ставка 20% или 10%, отражается вычет НДС.

Проводка будет общепринятая:

Дебет 68, Кредит 19.

А при использовании пониженных ставок в учетной политике на 2025 год упрощенцы могут предусмотреть два варианта учета входного НДС.

Если фирма использует пониженную ставку – 5% или 7% — входной НДС к вычету не принимается. В учетной политике можно прописать один из вариантов его отражения в учете.

Первый вариант:

Входной НДС после отражения на счете 19 включается в стоимость товаров, работ, услуг. Эта проводка тоже традиционная:

Дебет 41 (08, 10, 20, 44…) Кредит 19 .

Второй вариант:

Входной НДС включается в стоимость товаров, работ, услуг без отражения на счете 19, то есть в размере полной стоимости покупки, без выделения НДС. Это допускают пункты 4, 6 ПБУ 1/2008.

В этом случае проводка будет такая:

Дебет 41 (08, 10, 20, 44…), Кредит 60 (76).

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