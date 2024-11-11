Кто из упрощенцев будет корректировать учетную политику на 2025 год

Источник: Бухгалтерия.ру
Налоговые изменения для упрощенцев в 2025 году
Все упрощенцы с 2025 года станут плательщиками НДС.
Упрощенцы с годовым доходом за 2024 год меньше 60 млн рублей от налога освобождаются автоматически.
Упрощенцы с годовым доходом за 2024 год свыше 60 млн рублей с 2025 года имеют право выбрать, по какой ставке платить НДС: по общей ставке 20% (10%) с налоговыми вычетами или по пониженным ставкам НДС 5% или 7% без права на вычеты.
Налогоплательщики, применяющие специальные ставки НДС 5% или 7%, не вправе использовать общие ставки НДС (20%, 10% и 0%), кроме некоторых операций, к примеру, при экспорте товаров, оказании услуг международной перевозки.
Условия для льготных ставок НДС установлены подпунктами «б», «в» пункта 5 статьи 2 закона № 176-ФЗ.
Ставка НДС 5% применяется в случаях:
если сумма доходов за прошлый год была в пределах 250 млн. рублей;
если в течение года упрощенец получит доходы, превышающие 60 млн. рублей и обретет обязанность платить НДС.
Если в течение налогового периода доходы упрощенца превысят 250 млн. рублей, право на ставку НДС 5 % утрачивается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло превышение.
Ставка НДС 7% применяется в случаях:
если сумма доходов за прошлый год была в пределах 450 млн. рублей;
если в течение года упрощенец начинает исполнять обязанности плательщика НДС, а его доходы превышают 250 млн. рублей (право на ставку НДС 5% он не имеет).
Налогоплательщики, применяющие специальные ставки НДС 5% или 7%, не вправе применять общие ставки НДС (20%, 10% и 0%), кроме некоторых операций, к примеру, при экспорте товаров, оказании услуг международной перевозки.
Если в течение налогового периода сумма доходов превысит 450 млн. рублей, то налогоплательщик теряет право на применение обеих льготных ставок с 1 числа месяца, в котором допущено превышение. Он должен будет платить НДС по ставке 20% или 10%.
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Налоговая учетная политика упрощенцу не нужна
Для целей налогообложения обязанность по утверждению учетной политики в рамках применения УСН нормами НК не установлена, констатировал Минфин в письме 24 июня 2024 г. № 03-11-06/2/58228.
С 2025 года, когда все упрощенцы становятся плательщиками НДС, а тем компаниям, которые за прошлый год имеют доход от 60 млн. рублей, предстоит выбрать ставку, по которой они будут начислять НДС.
Это может быть общая ставка с получением права на вычеты входного налога, или пониженная ставка 5% и 7% без права на вычеты.
Подавать заявление в налоговую инспекцию о применении специальных ставок НДС не нужно.
Отразить льготную ставку, если фирма использует ее, нужно будет в декларации по НДС. Из этого отчета инспекция и узнает о выборе ставки компанией.
Что внести в учетную политику для бухучета
Учетную политику для целей бухгалтерского учета обязаны формировать все организации. Это касается и тех, кто работает на УСН.
Изменения для УСН в налоговом учете для некоторых упрощенцев могут повлечь внесение изменений в бухгалтерскую учетную политику. Они связаны с выбором способа отражения на счетах бухучета операций с входным НДС.
Учет входного НДС в 2025 году у компании на УСН зависит от того, какую ставку она применяет.
Если выбрана обычная ставка 20% или 10%, отражается вычет НДС.
Проводка будет общепринятая:
Дебет 68, Кредит 19.
А при использовании пониженных ставок в учетной политике на 2025 год упрощенцы могут предусмотреть два варианта учета входного НДС.
Если фирма использует пониженную ставку – 5% или 7% — входной НДС к вычету не принимается. В учетной политике можно прописать один из вариантов его отражения в учете.
Первый вариант:
Входной НДС после отражения на счете 19 включается в стоимость товаров, работ, услуг. Эта проводка тоже традиционная:
Дебет 41 (08, 10, 20, 44…) Кредит 19 .
Второй вариант:
Входной НДС включается в стоимость товаров, работ, услуг без отражения на счете 19, то есть в размере полной стоимости покупки, без выделения НДС. Это допускают пункты 4, 6 ПБУ 1/2008.
В этом случае проводка будет такая:
Дебет 41 (08, 10, 20, 44…), Кредит 60 (76).
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