Кто из упрощенцев будет корректировать учетную политику на 2025 год

Источник: Бухгалтерия.ру

Налоговые изменения для упрощенцев в 2025 году

Все упрощенцы с 2025 года станут плательщиками НДС.

Упрощенцы с годовым доходом за 2024 год меньше 60 млн рублей от налога освобождаются автоматически.

Упрощенцы с годовым доходом за 2024 год свыше 60 млн рублей с 2025 года имеют право выбрать, по какой ставке платить НДС: по общей ставке 20% (10%) с налоговыми вычетами или по пониженным ставкам НДС 5% или 7% без права на вычеты.

Налогоплательщики, применяющие специальные ставки НДС 5% или 7%, не вправе использовать общие ставки НДС (20%, 10% и 0%), кроме некоторых операций, к примеру, при экспорте товаров, оказании услуг международной перевозки.

Условия для льготных ставок НДС установлены подпунктами «б», «в» пункта 5 статьи 2 закона № 176-ФЗ.

Ставка НДС 5% применяется в случаях:

если сумма доходов за прошлый год была в пределах 250 млн. рублей;

если в течение года упрощенец получит доходы, превышающие 60 млн. рублей и обретет обязанность платить НДС.

Если в течение налогового периода доходы упрощенца превысят 250 млн. рублей, право на ставку НДС 5 % утрачивается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло превышение.