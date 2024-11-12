Выездные налоговые проверки в 2024 году: как снизить риски

К кому могут прийти с выездной проверкой: основания для проведения

Когда сотрудники ФНС составляют план на год, кого проверить на месте, и принимают решение, кого в этот план включить, они берут во внимание ряд критериев из Концепции планирования выездных налоговых проверок (приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@). Здесь не только низкая налоговая нагрузка или убытки, есть и другие.

Удобство утвержденной Концепции в том, что она едина для всех. По ней можно самостоятельно оценить риски проведения выездного контроля.

Какие факторы повышают риск выездной проверки

В концепции ФНС всего 12 критериев. Их можно условно поделить на две группы: связанные с платежами в бюджет и общеэкономические показатели деятельности компании.

Налоговые показатели

У компаний и ИП выше шансы, что в их отношении будет проводиться ВНП, в следующих случаях:

налоговая нагрузка ниже среднеотраслевой;

доля вычетов по НДС 89% и выше от начисленного за 12 месяцев;

убытки по данным отчетности не менее двух лет;

высокие налоговые риски: сделки через цепочку контрагентов, с привлечением фирм-однодневок;

непредставление пояснений и/или запрашиваемых документов;

для плательщиков на спецрежимах: минимум два раза за год приближались к ограничениям по спецрежимам (в пределах 5 %) из-за невыполнения лимитов по доходам, стоимости ОС, количеству работников;

для ИП на ОСНО: профессиональный налоговый вычет (расходы) по декларации превысил 83% от дохода.