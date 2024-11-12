В каком формате необходимо обмениваться первичными документами по ЭДО

При обмене первичными документами не всегда ясно: какой формат стоит использовать. Рассказываем, для какой первички установлен обязательный формат, а какую можно передавать в любом.

Если документ подписан УКЭП уполномоченного лица, то он будет иметь юридическую силу и считаться оригиналом.

Само по себе законодательство не содержит норм, которые определяют обязанность применения сторонами исключительных форматов первичных учетных документов, установленных приказами ФНС. Эти форматы считаются рекомендованными.

Есть исключение для счетов фактур: в п. 1 ст. 169 НК указано, что эти документы должны составляться в соответствии с установленными форматами и порядком.

Формат определяется приказами ФНС, которые регламентируют требования к XML-файлам и не допускают возможности передачи иначе, кроме XML.

Требование не распространяется на УПД со статусом 2. Также закон не воспрещает принятие к учету документов не в формате XML.

Принимать документы можно любым способом, который зависит от программных средств, предоставляемых оператором ЭДО.

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