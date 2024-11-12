Профессиональный налоговый вычет в 2025 году

Профессиональные налоговые вычеты применяются в отношении НДФЛ, уплачиваемого авторами произведений литературы, науки, искусства и изобретателями. Вычет рассчитывается по нормативу затрат от 20% до 40% доходов либо в размере фактически произведенных и документально подтвержденных затрат.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Кто может получить профессиональный вычет

Круг налогоплательщиков, которые могут оформить профессиональный вычет, ограничен статьей 221 НК.

Воспользоваться профессиональным вычетом могут:

ИП на ОСНО;

лица без статуса ИП, признанные налоговой предпринимателями;

нотариусы и адвокаты на частной практике;

физические лица — исполнители по договорам ГПХ;

авторы произведений науки, искусства, литературы и изобретатели.

Главное условие для оформления вычета — должен быть уплачен НДФЛ с доходов. Самозанятые, а также ИП на УСН и патенте, получить профессиональный налоговый вычет не могут.

Причем, авторы, которые оказывают услуги по договорам ГПХ, могут оформить профессиональный вычет, даже если они совмещают творчество с основным местом работы.

До 2025 года профвычет был недоступен россиянам, занимающимся предпринимательской деятельностью без статуса ИП. С 2025 года вступают в силу поправки, внесенные в статью 221 НК законом от 8 августа 2024 года №259-ФЗ.

Теперь профессиональный вычет в размере 20% могут получить граждане без статуса ИП, чья деятельность признается предпринимательской со стороны ИФНС.

С каких доходов можно получить профессиональный налоговый вычет

Перечень доходов, в отношении которых можно получить вычеты:

доходы, полученные ИП , но не более суммы таких доходов от осуществления предпринимательской деятельности;

доходы, полученные нотариусами, адвокатами и другими лицами, занимающимися частной практикой;

доходы, полученные по договорам гражданско-правового характера ;

авторские вознаграждения или вознаграждения за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам открытий, изобретений и промышленных образцов, полученные налогоплательщиками.

Размер профессионального налогового вычета

Общее правило позволяет при расчете НДФЛ уменьшить налоговую базу на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

Если подтверждающих документов нет, применяется профессиональный налоговый вычет в размере 20% от общей суммы доходов от предпринимательской деятельности.

Одновременно заявить вычет по нормативу и по фактическим расходам нельзя. Нужно выбрать один способ.

Кто получает вычет Размер вычета Индивидуальные предприниматели на ОСНО Сумма фактических и документально подтвержденных расходов по доходам ИП. Если подтверждающих документов нет, вычет составит 20% общей суммы доходов, полученной ИП. Исполнители по договору ГПХ Сумма фактических и документально подтвержденных расходов, связанных с доходами от выполнения работ или оказания услуг по ГПД. Изобретали и авторы произведений науки, литературы, искусства Сумма фактических и документально подтвержденных расходов, связанных с созданием изобретения или произведений. Если подтверждающих документов нет, вычет составит от 20% до 40% к сумме начисленного дохода. Размер вычета зависит от конечного продукта автора. Нотариусы и адвокаты Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных получением доходов.

В отношении авторских вознаграждений при отсутствии документально подтвержденных расходов, полученный ими доход может быть уменьшен на норматив затрат (в процентах к сумме исчисленного дохода) п. 3 ст. 221 НК.

Вид произведения Норматив Литературные произведения, в том числе для театра, кино, эстрады и цирка 20% Исполнение произведений литературы и искусства 20% Научные труды и разработки 20% Музыкальные произведения, в том числе подготовленные к опубликованию 25% Художественно-графические произведения, фотоработы для печати, произведений архитектуры и дизайна 30% Аудиовизуальные произведения (видео-, теле- и кинофильмы) 30% Изобретения, полезные модели и промышленные образцы (к доходам за первые два года использования) 30% Произведения скульптуры, монументально-декоративной живописи, декоративно-прикладного и оформительского искусства, станковой живописи, театрально- и кинодекорационного искусства и графики, выполненных в различной технике 40% Музыкальные произведения для опер, балетов, музыкальных комедий, а также симфонические, хоровые, камерные произведения, произведения для духового оркестра, оригинальной музыки для кино-, теле- и видеофильмов, и театральных постановок 40%

Чаще всего, для вычета с авторских вознаграждений применяется именно норматив, поскольку подтвердить свои расходы на создание творческого произведение довольно сложно.

Какие расходы учитывать для вычета

Минфин неоднократно называл критерии, по которым можно принять расходы:

расходы признаются в момент получения доходов ;

доходы должны быть учтены в том периоде, в котором они фактически получены , а расходы учитываются в текущем или последующих налоговых периодах;

в расходы можно включать налоги (за исключением НДФЛ), государственные пошлины, страховые взносы.

Как получить вычет

Автор или изобретатель вправе оформить профессиональный налоговый вычет через ИФНС либо через бухгалтерию компании, выплатившей ему вознаграждение за творческое произведение.

Для оформления вычета в размере 20% от суммы дохода, то есть без подтверждения фактических расходов, бухгалтеру потребуется всего лишь: заявление от претендента на вычет, оригинал авторского договора (договора на создание произведения, лицензионного договора, договора на передачу прав и т.п.), акт передачи произведения, изобретения, промышленного образца.

Если автор хотел бы оформить вычет в размере фактически понесенных расходов, к вышеназванным документам потребуются еще и документы, подтверждающие расходы и их оплату.

Затем, бухгалтерии нужно отразить профвычет в 6-НДФЛ и РСВ. Второй вариант, получить вычет через налоговую инспекцию.

Для этого нужно по окончании налогового периода подать в ИФНС декларацию по форме 3-НДФЛ и приложить к ней документы, подтверждающие фактически произведенные расходы, в отношении которых заявляется налоговый вычет.