Как уплатить НДФЛ с дивидендов

С введением прогрессивной шкалы НДФЛ у многих налогоплательщиков возникли вопросы: как уплачивать налог и по какой ставке это делать. Рассказываем, как считать и уплачивать НДФЛ с дивидендов.

Сейчас по дивидендам применяются две налоговые ставки: 13% или 15%. Выбор зависит от налогового статуса получателя и суммы выплаты. При выплате дивидендов резиденту РФ НДФЛ рассчитывается так:

по ставке 13%, если сумма выплаты не превышает 5 млн рублей;

по ставке 15% с суммы выплаты свыше 5 млн рублей.

Начиная с 2024 года НДФЛ по ставке 15% будет рассчитываться из совокупного дохода, полученного по всем налоговым базом, а не по каждой в отдельности.

С 2025 года ставки налога останутся прежними, но изменится лимит:

13% за доходы до 2,4 млн рублей;

15% за доходы свыше 2,4 млн рублей.

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, которые налогоплательщик получил от других налоговых агентов и удержанных другими агентами сумм налога. Это значит, что каждый налоговый агент рассчитывает налог с дивидендов самостоятельно, не учитывая доходы из других компаний.