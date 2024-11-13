Как уплатить НДФЛ с дивидендов

Сейчас по дивидендам применяются две налоговые ставки: 13% или 15%. Выбор зависит от налогового статуса получателя и суммы выплаты. При выплате дивидендов резиденту РФ НДФЛ рассчитывается так:
по ставке 13%, если сумма выплаты не превышает 5 млн рублей;
по ставке 15% с суммы выплаты свыше 5 млн рублей.
Начиная с 2024 года НДФЛ по ставке 15% будет рассчитываться из совокупного дохода, полученного по всем налоговым базом, а не по каждой в отдельности.
С 2025 года ставки налога останутся прежними, но изменится лимит:
13% за доходы до 2,4 млн рублей;
15% за доходы свыше 2,4 млн рублей.
Исчисление суммы налога производится без учета доходов, которые налогоплательщик получил от других налоговых агентов и удержанных другими агентами сумм налога. Это значит, что каждый налоговый агент рассчитывает налог с дивидендов самостоятельно, не учитывая доходы из других компаний.
Комментарии1
Главный вопрос на который не могу найти внятный ответ. Всякие льготные вычеты по ндфл ( социальные, имущественные, медицинские, инвестиционные) в 2025 г. на доходы от дивидендов распространяются или нет?