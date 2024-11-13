Обзор изменений по НДФЛ с 2025 года

С законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ появились нововведения по НДФЛ. Ставка налога стала прогрессивной, изменились ставки для нерезидентов, а также увеличился размер стандартных вычетов. Сделали большой обзор со всеми изменениями по НДФЛ.

Новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ с 2025 года

Прогрессивная шкала НДФЛ будет зависеть от размера полученного дохода. Сделали таблицу со всеми ставками:

Ставка, % Размер дохода в месяц, рублей Лимит дохода в год, рублей 13 до 200 тыс. 2,4 млн 15 216 – 416,7 тыс. 2,4 – 5 млн 18 416,7 тыс. – 1, 67 млн 5 – 20 млн 20 1,67 млн – 4,17 млн 20 – 50 млн 22 более 4,17 млн более 50 млн

Примеры расчета НДФЛ в 2025 году

Правила исчисления НДФЛ не изменятся: то есть повышенная ставка будет применяться только к сумме, которая превысила установленный лимит. При этом она будет применяться как к трудовым доходам, так, в частности, и к продаже имущества.

Разберемся на примерах, как будет применяться повышенная ставка.

Пример 1. Оклад HR-директора Сергеева И.В. составляет 250 тыс. руб. в месяц. То есть за 2025 год он получит 3 млн рублей. Вычетов у Сергеева нет. НДФЛ с доходов Сергеева будет рассчитываться по ставке 13% и 15% с превышения. За год НДФЛ с доходов Сергеева составит:

Сумма превышения. 3 000 000 - 2 400 000 = 600 000 рублей. Размер НДФЛ:

2 400 000 * 0,13 = 312 000 рублей — часть дохода, которая облагается по ставке 13%

600 000 * 0,15 = 90 000 рублей — часть дохода, облагаемая по ставке 15%

312 000 + 90 000 = 402 000 рублей — общая сумма НДФЛ за год.

Пример 2. Гражданка Смирнова А. М. продала земельный участок, которым владела 2 года, за 7 млн рублей. Участок был куплен за 3,5 млн рублей, документы есть. Нужно посчитать, какую сумму Смирновой необходимо будет уплатить с дохода от продажи участка с учетом фактически произведенных расходов на его приобретение.

Облагаемая сумма дохода: 7 000 000 - 3 500 000 = 3 500 000 рублей. По ставке 13% будет облагаться доход в размере 2,4 млн рублей, НДФЛ составит: 2 400 000 * 0,13 = 312 000 рублей По ставке 15% будет облагаться доход в размере 1,1 млн рублей: (3 500 000 - 2 400 000) * 0,15 = 165 000 рублей. Считаем суммарный НДФЛ: 312 000 + 165 000 = 477 000 рублей.

Для кого изменятся ставки налога в 2025 году

Новые ставки НДФЛ по прогрессивной шкале будут применяться к следующим доходам резидентов РФ:

для доходов ИП на общей системе налогообложения;

выигрыши в азартные игры и лотереи;

прибыль контролируемой иностранной компании;

по трудовым договорам — к зарплате, отпускным, премиям, больничным;

по ГПХ — от выполнения работ, оказания услуг;

другие доходы согласно ст. 210 НК.

Ставки НДФЛ будут такими же для отдельных категорий нерезидентов, у которых доходы облагаются по резидентским ставкам.

К ним можно отнести дистанционных сотрудников, граждан стран ЕАЭС, мигрантов, высококвалифицированных иностранных специалистов на патенте.

Для кого останутся прежние ставки НДФЛ

Ставки НДФЛ поменяются не для всех видов заработка. Они останутся прежними 13% с годового дохода до 5 000 000 ₽ и 15% с суммы превышения для таких выплат:

часть зарплаты, которая приходится на районный коэффициент и процентная надбавка за работу на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях, а также в других районах с неблагоприятным климатом;

денежное довольствие и другие выплаты, связанные с участием в СВО.

При этом к зарплате «северных» работников без учета районного коэффициента и надбавок надо будет применять прогрессивную пятиступенчатую шкалу.

Что изменится для нерезидентов РФ

Доходы нерезидентов, которые не подходят по сумме под иные ставки, будут облагаться также, как и доходы резидентов. То есть выплаты дистанционным работникам, которые работают за рубежом, будут облагаться по пятиступенчатой прогрессивной шкале.

Также повышается ставка по процентам на вклады до 15% вне зависимости от размера полученного дохода.

Не будут освобождаться от НДФЛ некоторые доходы нерезидентов:

от реализации долей в УК российских организаций и акций, которые регламентированы п. 2 ст. 284.2 НК при условии, что на дату реализации они принадлежали налогоплательщику более 15 лет согласно п. 17.2 ст. 217 НК.

от реализации некоторых акций, инвестиционных паев, облигаций российских организации, при условии, что они принадлежали налогоплательщику более одного года согласно п. 17.2-1 ст. 217 НК.

Льготные ставки с 2025 года

Так как вводится прогрессивная шкала НДФЛ, с 1 января 2025 года будут действовать льготные ставки по НДФЛ согласно п.1 и п. 2.2 ст. 224 НК:

13% – по доходам до 5 млн рублей включительно;

15% – по доходам свыше 5 млн рублей.

Эти ставки будут действовать в отношении нескольких выплат в соответствии с п. 6.1 и новый п. 6.2 ст. 210 НК:

доходы в виде денежного содержания и иных выплат по участию в СВО или выполнению задач в период СВО;

районных коэффициентов к зарплате и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и других местностях с неблагоприятными климатическими условиями;

НДФЛ с пассивных доходов в 2025 году

По нескольким категориям доходов в 2025 году ставки НДФЛ останутся 13% и 15%, но с другим годовым лимитом.

дивиденды (база будет определяться отдельно);

проценты по вкладам в банках РФ;

стоимость имущества, кроме ценных бумаг и подаренного компанией или ИП имущества;

стоимость недвижимости и транспорта, которые были подарены физлицом (не близким родственником);

доходы от продажи имущества, кроме ценных бумаг, и долей в нем;

доходы по операциям с ценными бумагами и операциям с производными финансовыми инструментами;

доходы от реализации долей в УК российских компаний.

С 2025 года НДФЛ по этим доходам будет 13%, пока доход с начала года не достигнет 2,4 млн рублей, а все, что свыше — будет облагаться по ставке 15%.

Новые вычеты на детей

Вычеты на второго, третьего и последующих детей увеличиваются, так же как и лимит дохода для вычета. Теперь выплаты будут такие:

вычет на второго ребенка — 2 800 рублей;

вычет на третьего и последующих детей — 6 000 рублей.

Лимит дохода составит 450 тыс. рублей. А порядок получения вычета упростится: будет работать беззаявительный порядок. То есть если сотрудник принес работодателю документы на детей, то необходимо предоставить вычет.

Новые ставки НДФЛ с дивидендов и доходов от продажи имущества

С 1 января 2025 года по доходам в виде дивидендов и доходов от продажи имущества, а также акций и долей участия в уставном капитале и доходов по операциям с ценными бумагами и цифровыми активами будут действовать новые ставки НДФЛ. Согласно п. 1.1 ст. 224 НК они будут такими:

13% по доходам до 2,4 млн рублей;

15% по доходам свыше 2,4 млн рублей.

Эти же ставки будут применяться к доходам физлиц в виде страховых выплат, выплат по операциям РЕПО с объектами в виде ценных бумаг, выплат по пенсионному обеспечению и доходам в виде процентов по вкладам и остаткам на счетах в банках РФ.

Сроки уплаты НДФЛ в 2025 году

Общие сроки уплаты НДФЛ с доходов работников не меняются. Они останутся общими:

Срок удержания Срок уплаты НДФЛ с 1 по 22 число текущего месяца не позднее 28 числа текущего месяца с 23 по последнее число месяца не позднее 5 числа следующего месяца с 23 по 31 декабря не позднее 28 декабря

Специальные сроки по НДФЛ в 2025 году будут действовать для ИП на ОСНО, адвокатов, медиаторов, нотариусов, арбитражных управляющих.

Сроки были пересмотрены законом от 08.08.2024 №259-ФЗ. В соответствии с изменениями ИП, адвокаты и нотариусы должны перечислять авансы не позднее 28 числа каждого квартала.

Не позднее 15 июля НДФЛ должны уплатить физлица, которые получили доходы от продажи имущества, а также выплаты, при получении которых налоговый агент не удержал налог, и доходы в виде выигрышей и подарков согласно п. 4 ст. 228 НК.

В случае, если НДФЛ подлежит уплате на основании налогового уведомления из ИФНС, уплатить его необходимо не позднее 1 декабря в соответствии с п. 6 ст. 228 НК.

Ответы на вопросы

Налоговая реформа и НДФЛ в частности породили множество непониманий. Сделали краткую сводку из самых популярных вопросов, которыми задавались бухгалтеры по изменениям.

Как изменится НДФЛ в 2025 году?

С 1 января 2025 года начнет действовать прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Доходы по продаже недвижимости будут облагаться по двум ставкам: 13% и 15%. Помимо этого ставка распространится и на несколько категорий нерезидентов.

Увеличатся вычеты по НДФЛ на второго и последующих детей, также будет введен новый вычет за сдачу норм ГТО.

Как считать НДФЛ с 2025 года

НДФЛ с доходов физического лица будет рассчитываться по прогрессивной шкале в зависимости от суммы дохода:

Доход физического лица, за год Как считать по разным ставкам до 2,4 млн рублей 13% от 2,4 до 5 млн рублей 312 тыс. рублей + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн рублей от 5 до 20 млн рублей 702 тыс. рублей + 18% с дохода, превышающего 5 млн рублей от 20 до 50 млн рублей 3 402 тыс. руб. + 20% с дохода, превышающего 20 млн рублей более 50 млн рублей 9 402 тыс. руб. + 22% с дохода, превышающего 50 млн рублей

Как будет рассчитываться налог на вклады в 2025 году

В 2025 году доходы резидентов в виде процентов по вкладам будут облагаться по двум ставкам:

13% по доходам до 2,4 млн рублей включительно;

15% по доходам свыше 2,4 млн рублей.

Для нерезидентов РФ ставка налога будет 15%. В случае, если по рублевому вкладу или счету процентная ставка не превысит 1% годовых, то вне зависимости от суммы дохода проценты не будут облагаться НДФЛ согласно п. 1 ст. 214.2 НК.

Коротко о главном

С 2025 года будет действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ от 13 до 22%. Она будет относиться к трудовым доходам, выплатам по договорам ГПХ и аренде.

Прогрессивная ставка (свыше 13%) будет применяться только к той части дохода, которая превысила лимит в 2,4 млн рублей. По дивидендам и процентам по вкладам шкала будет двухступенчатая: 13% и 15%.

Увеличатся вычеты на детей: на второго ребенка он составит 2 800 рублей, на третьего и последующих — 6 000 рублей. Также увеличится лимит по вычетам — он будет 450 тыс. рублей.

Будут действовать новые специальные сроки для ИП на ОСНО, адвокатов, нотариусов, медиаторов и арбитражных управляющих — налог необходимо будет уплатить до 28 числа каждого квартала.